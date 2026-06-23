生牡蠣一個39円の大特価！こだはる大感謝祭・第二弾も驚異の95％割引！牡蠣専門店が開催する赤字覚悟の大感謝祭！【かき家こだはる　新橋店】

株式会社Globridgeご予約は先着順！いそいでチェック！

年間50,000個の牡蠣を販売する牡蠣料理専門店、かき家こだはる新橋店(https://www.hotpepper.jp/strJ000963219/)(東京都港区／運営：株式会社Globridge)は、2026年7月1日(水)～同年7月7日(火)の7日間限定で、通常814円(税込)～の生牡蠣を39円(税込)で提供する“こだはる大感謝祭”を実施いたします。

期間中の毎日先着5組様を対象に実施する大感謝祭。日頃応援いただいているお客様への感謝を込めて、生牡蠣各種を“サンキュー価格”の39円でご提供いたします。およそ95％以上割引になる本施策は、6月に実施し大反響があったため第二弾の実施が決定いたしました。こだはる常連の方も、いつか行ってみたかった！という方も、お得なこの期間にぜひご利用ください。※ネットからの事前予約(https://www.hotpepper.jp/strJ000963219/course_cnod40/)が必須です

こだはる大感謝祭 概要

内容：1日5組様限定・通常提供している日替わり生牡蠣を、一個39円(税込)にて提供いたします

実施期間：2026年7月1日(水)～同年7月7日(火)

ご利用条件：ホットペッパーからの事前予約(https://www.hotpepper.jp/strJ000963219/course_cnod40/)が必須です。該当のコースを選択し、ご予約をお願いいたします。

注意事項：１.39円のキャンペーン価格でご提供する生牡蠣は、おひとり様5個までとさせていただきます。

２.おひとり様2ドリンクor飲み放題のご注文が必須です。

３.別途お通し代を頂戴しております。

４.お席は2時間制(ラストオーダー30分前)とさせていただきます。

５.ご予約せずにご来店されたお客様は、当キャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。

６.牡蠣の種類は、仕入れ状況によって変動します。

７.岩牡蠣は、感謝祭価格の対象外です。

※お電話でのご予約は承っておりません。

※キャンセル待ちの受付は致しかねます。

▼大感謝祭 ご予約専用URL

https://www.hotpepper.jp/strJ000963219/course_cnod40/

こだはるの生牡蠣への想い

当店で提供している牡蠣は、紫外線雑菌浄化法で浄化されたものだけを、長年信頼をしている業者様より入荷しております。そのため、1年を通していつでも安心して生牡蠣をお楽しみいただけます。常時5～10種類の生牡蠣をご用意しておりますので、それぞれの味の違いをぜひ食べ比べて見てください。

店主森元は「本当は一年中、旬の牡蠣があるのに、牡蠣は冬が旬のイメージを持たれている。その常識をこだはるから変えていきたい」という想いで、生牡蠣以外にも「牡蠣しゃぶしゃぶ」「牡蠣のなめろう」「牡蠣焼売」などの牡蠣創作料理を常に開発・提供しております。

ご来店の際には、ぜひ当店自慢の牡蠣創作料理もお楽しみください。

その時の一番の旬をお届けします店主：森元がお待ちしております季節限定 牡蠣しゃぶしゃぶ

かき家 こだはる 新橋店

■所在地 ： 東京都港区新橋3-8-8 神野ビル 2F

■電話番号 ： 03-6809-2811

■営業時間 ： 17:00～22:30（L.O22:00）

■定休日 ： 日曜日

■席数 ： 54席

■食べログ ： https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13176423/

■ホットペッパー : https://www.hotpepper.jp/strJ000963219/

■公式Instagram : https://www.instagram.com/kakiyakodaharu/

飲み会にもデートにも「かき家 こだはる 新橋店」

当店は、各線新橋駅から徒歩5分に位置しており、東京駅や品川駅などのターミナル駅からもアクセス抜群です。提供する牡蠣は長年信頼を寄せる業者様から仕入れることで、安全性と鮮度を徹底管理しておりますので安心してお召し上がりください。一年を通じて“その時いちばん美味しい牡蠣”を味わえるのも、当店ならではの魅力です。

気の知れたお仲間との会におすすめの開放的なテーブル席のほかにも、デートや会食にぴったりな個室もご用意しておりますので、どんなシーンでもお楽しみいただけます。「今日は飲んで帰りたい」という平日も、ショッピング帰りに美味しいものを食べたい週末も、お気軽にご利用ください。最高の牡蠣と、美味しいお酒を用意してお待ちしております。

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＜ 店舗概要 ＞

■店舗名 ： かき家こだはる 新橋本店

■URL ： https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13176423/

■Instagram ： https://www.instagram.com/kakiyakodaharu/

■所在地 ： 東京都港区新橋3-8-8 神野ビル 2F

■電話番号 ： 03-6809-2811

■営業時間 ： 17:00 -22:30（L.O22:00）

■定休日 ： 日曜日

■席数 ： 54席(全面禁煙)

※状況により、営業時間が変更になることがあります。最新情報は店舗までご確認ください。

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＜ 株式会社Globridge会社概要 ＞

■会社名：株式会社Globridge (グロブリッジ)

■所在地：東京都港区赤坂2丁目14-11 天翔オフィス赤坂701

■代表者：代表取締役 大塚誠

■事業内容：飲食店の経営、コンサルティング、プロデュース

■店舗情報：東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・茨城県・群馬県・福岡県・鹿児島県・北海道・沖縄県 など約1000店舗（フランチャイズ店舗・VR店舗含む）

■設立：2008年9月

■URL：http://www.globridge.co.jp/

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〈 お問い合わせ 〉

株式会社 Globridge 広報 田中

MAIL：pr@globridge.co.jp

TEL：070-7597-8726