テトリスとルービックキューブ発明者が共演！テトリス×ルービックの“原点”が語られる　-奇跡の対談動画公開ー

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ 本社：東京都千代田区）は「ルービックキューブ」の発明者エルノー・ルービック氏と、「テトリス」の生みの親であるアレクセイ・パジトノフ氏による特別対談動画を公開いたします。本対談では、世界中で長年親しまれてきた2つのパズルを生み出した発明者同士が、開発の背景やパズルの魅力、そして時代や国境を超えて愛される理由について語ります。パズルファン、ゲームファン、そうでない方も必見の貴重な内容となっています。

■奇跡の特別対談動画

ルービックキューブの発明者 エルノー・ルービック氏と、テトリスの発明者 アレクセイ・パジトノフ氏による特別対談です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vTIM-udcKCc ]

■「テトリス」と「ルービックキューブ」

テトリスは1984年にアレクセイ・パジトノフによって生み出された落ち物パズルゲームで、シンプルなルールと奥深い戦略性により、世界中で世代を超えて親しまれてきました。一方、ルービックキューブは1974年にハンガリーのエルノー・ルービックが考案した立体パズルで、回転する仕組みと多彩な解法が人々を魅了し続けています。どちらも直感的に楽しめる一方で、極めるほど奥が深く、長年にわたり愛され続ける普遍的なパズルの代表です。

■ 「テトリス」と「ルービックキューブ」が夢の融合『ルービックキューブテトリス』

「TETRIS(R)」と「RUBIK’S」という、世界中で長年親しまれてきた2つのパズルIPによる公式コラボレーション商品です。

本商品は「テトリミノ」（正方形を4個つなげて作られたブロック）をモチーフにした立体パズルで、キューブを回転させながら6種類のテトリミノを指定の位置に正しく配置していきます。「色をそろえる」という従来のルービックキューブの遊びに加えて、「どのテトリミノを、どこに、どの向きで配置するか」が問われる、新感覚のパズルです。揃えたテトリミノの数によって難易度は 6段階に分かれており、初心者から上級者まで楽しめます。完成には高度な思考力が求められ、達成感は格別です。 さらに、付属のテトリミノ型スタンドにより、遊んだ後はディスプレイとしても楽しめるコレクション性も魅力です。

ルービックキューブテトリス

■商品概要

・商品名：ルービックキューブテトリス

・発売日：2026年4月下旬

・価格 ：4,950円（税込）／4,500円（税抜）

・商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5554/

・商品動画 ：https://youtu.be/gfgnIktVEhU

Tetris (R) & (C) 1985~2026 Tetris Holding.

(C) 2026. RUBIK’S TM & (C) Spin Master Toys UK Limited. All rights reserved. Used under license.

■ あの「テトリス」を“手で積む”リアル対戦ゲーム『テトリスボードゲーム』

世界中で長年愛され続けているデジタルゲーム「TETRIS(R)」を、“手で積む”アナログ体験として再現したボードゲームです。テトリミノを実際に手に取り、「持って、落として、積み上げる」ことで、デジタルとは異なる緊張感と戦略性を楽しめます。2～4人でプレイ可能で、家族や友人同士で盛り上がる対戦型ゲームです。ゲームではカードで指定されたテトリミノを配置し、横列を揃えることでポイントを獲得でき、最終的にポイントが一番多い人が勝ちとなります。また本商品ではデジタルゲームには無い、テトリミノの「HOLD」やオジャマミノによる妨害などもできて、アナログならではの戦略性の高い駆け引きも楽しめます。

商品概要

・商品名：テトリスボードゲーム

・発売日：2026年4月下旬

・価格 ：4,620円（税込）／4,200円（税抜）

・商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5553/

・商品動画 ：https://youtu.be/97z3kochr5s

Tetris(R)＆(C) 1985~2026 Tetris Holding. Tetris logos and Tetriminos are trademarks of Tetris

Holding. The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company.

Tetris Game Design by Alexey Pajitnov. All Rights Reserved. TM＆(C)2026

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