京都の人気カフェWIFE&HUSBAND。その軌跡をたどりつつ、店作りの舞台裏や経営ノウハウ、珈琲のおいしい淹れ方を紹介。

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Instagramの総フォロワー数11万人。

世界じゅうにファンを持つ、京都の人気カフェWIFE&HUSBAND。

その軌跡をたどるスペシャルBOOK。

京都の路地裏にひっそりとたたずむ隠れ家のような珈琲店、WIFE&HUSBAND。

小さな豆から芽が出て、枝葉を伸ばし、１本の木になっていくように、夫婦で始めた小さな店は、やがて世界じゅうにファンを持つ人気店に――。

本書は2025年に創業10周年を迎えたWIFE&HUSBANDの魅力がぎっしり詰まった待望の一冊。

その軌跡を写真とエッセイでたどりながら、店づくりの舞台裏や経営ノウハウ、コーヒーのおいしい淹れ方なども紹介します。

【目次】

【著者プロフィール】

吉田 恭一（ヨシダ キョウイチ）

夫婦で営む、素朴でくつろげる雰囲気のコーヒー店、WIFE&HUSBAND店主。川辺でピクニックをするための椅子やテーブルも用意している。6年前に京都駅そばのレトロなビルをリノベーションし、コーヒー豆とアンティーク雑貨を販売する2号店をオープン。コーヒー豆とオリジナルグッズを主力にECにも力を入れる他、アパレルブランド「nest Robe」や「GARMENT REPRODUCTION OF WORKERS」とコラボするなど、各方面から注目を集めている。

【書籍概要】

書 名：WIFE&HUSBAND COFFEEという生き方

著 者：吉田 恭一

仕 様：B5変判、160ページ

定 価：2,860円（税込）

発売日：2026年7月6日（月）

ISBN：978-4-416-52562-3

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