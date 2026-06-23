鎌倉銘菓『鎌倉半月』から夢のスイーツ『ドラえもん半月』が誕生。夏限定で【鎌倉五郎本店】

株式会社グレープストーン

株式会社鎌倉座(本社：神奈川県鎌倉市)が展開する「鎌倉五郎本店」から、夢の新スイーツ『ドラえもん半月 キャラメル味』が誕生。2026年7月1日(水)～8月末ごろまで、夏限定で新登場します。https://www.kamakuragoro.co.jp/(https://www.kamakuragoro.co.jp/)

「鎌倉五郎本店」は、古都鎌倉・小町通りに本店をかまえる人気の鎌倉和菓子店。愛らしい月うさぎの印でおなじみの代表銘菓『鎌倉半月』は、累計販売3億枚を突破しました。幅広い年代に愛される味わいと可憐な風情の鎌倉菓子で人気のお店です。

そんな「鎌倉五郎本店」の『鎌倉半月』から夢の新スイーツ『ドラえもん半月 』が誕生します。2026年7月1日(水)～8月末頃までの期間限定なので、楽しい夏のおやつにどうぞ。

自慢の大きな半月型おせんべいに、キャラメルクリームたっぷり

ウィンクをくれるドラえもんが描かれた、夢いっぱいの『ドラえもん半月』。鎌倉半月自慢の大きな半月型のおせんべいは、ほのかな甘さが上品なさくっと香ばしい味わい。ふわっと軽いキャラメル味のクリームをたっぷりはさみました。キャラメルキャンディチップがじゃりじゃり美味しいアクセント。ちいさなお子様からご年配の方までみんなで楽しめる味わいは、夏休みのおやつにぴったりです。

三日月の上でお昼寝中のドラえもんなどのデザインが可愛い個包装の絵柄は3種類。ランダムで入るのので、どれが出るかは箱を開けてからのお楽しみ。さらに、8枚入には、オリジナルステッカー入り。きらっと輝く仕様で、手帳に挟んだりスマートフォンに貼ったりしても可愛い♪家族やお友達と一緒に夏の思い出を作ろう！

※1箱にすべての絵柄が揃わない場合がございます。

※5枚入にオリジナルステッカーは入りません。

※画像を使用の場合はコピーライト (C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK をご記載ください。

■商品情報

ドラえもん半月 キャラメル味 8枚入

【商品名】ドラえもん半月 キャラメル味

【発売日】2026年7月1日(水)～8月末ごろまで

【価 格】5枚入 788円(本体価格730円)、8枚入 1,252円(本体価格1,160円)

【販売店】鎌倉五郎本店 鎌倉小町通り本店・大丸東京店

※5枚入に包装紙がけはございません。

※8枚入は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っておりません。

※店舗により取り扱いの入り数が異なる場合がございます。

※ほか、一部姉妹店でも販売する場合がございます。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

※販売方法は変更になる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。(https://www.kamakuragoro.co.jp/(https://www.kamakuragoro.co.jp/))

※表示の価格は参考小売価格です。

■通販情報

【受注期間】2026年7月1日(水)～

◆公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/g/g3568/

◆パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000386/

◆パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a9ae5c9254a.html

◆パクとモグ -HANEDA Shopping店-

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-goro-doraemon/

※受注期間中でも、商品がなくなり次第受付を終了いたします。

鎌倉五郎本店とは

鎌倉五郎本店 小町通り本店

公式HP

https://www.kamakuragoro.co.jp/(https://www.kamakuragoro.co.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/kamakuragoro_jp(https://x.com/kamakuragoro_jp)

公式Instagram

https://www.instagram.com/kamakuragoro_jp/(https://www.instagram.com/kamakuragoro_jp/)

八百年の時をきざむ、花の古都鎌倉にうまれた鎌倉五郎本店。鎌倉を代表する神社である鶴岡八幡宮へと通じる小町通りの中程に本店を構えています。花と文学の古都にふさわしい味わいを求め、幅広い年代に親しまれる可憐な風情の鎌倉菓子をお作りし続けています。