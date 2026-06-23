「熱」の低炭素・カーボンニュートラル化やレジリエンス強化に資する城山熱供給プラントをメディアに初公開

一般社団法人日本ガス協会見学会当日の様子

一般社団法人日本ガス協会 (以下、日本ガス協会)、一般社団法人日本熱供給事業協会（以下、熱協会）、森トラスト株式会社（以下、森トラスト）、城山熱供給株式会社（以下、城山熱供給）の4者は共同で、虎ノ門エリアにおいて地域熱供給事業を展開している城山熱供給プラント (東京都港区) を、メディア向けに初めて公開しましたので、お知らせします。

「地域熱供給」とは？

- 「地域熱供給」とは、冷水や温水などの熱を一箇所でまとめて製造し、熱供給導管を通じて街区 (複数の建物)へ供給するシステムです。- 個々の建物に熱源設備を設置する「個別熱源方式」に比べ、「地域熱供給方式」は環境性・レジリエンス性に優れています。[表: https://prtimes.jp/data/corp/160422/table/10_1_da9a2621fc3ca46650a242030e78b5fb.jpg?v=202606231051 ]

※ガスコージェネレーションシステム：都市ガスを燃料に建物内や敷地内で電気をつくり、同時に発生する排熱を冷暖房・

給湯・蒸気などに有効活用する分散型エネルギーシステム。省エネルギー、レジリエンス向上、電力の負荷平準化などに

貢献。

城山熱供給プラント 概要

- 地域熱供給は、1970年の大阪万博を契機に日本で初めて大阪千里ニュータウン (大阪府吹田市・豊中市) で導入され、その後、国内で普及が進み、現在では日本全国133地域へと拡大しています。※日本熱供給事業協会ホームページ：https://www.jdhc.or.jp/

城山熱供給は、複合再開発地域「城山ガーデン」への地域熱供給施設として、1991年に第1プラントで供給を開始し、2020年の「東京ワールドゲート」竣工に伴い第2プラントを増設しました 。第2プラントの稼働後、熱製造効率※は約100％となり、第1プラントの改修後には100％を超える水準を達成するなど、高効率化による省エネルギー化が進んでいます。また、コージェネや非常用発電機の導入により、停電時でもオフィスおよび帰宅困難者受入れスペースへ平常時の約80％の電力を最大1週間供給できる体制を整えているほか、防災井戸による水資源の確保など、BCP対応も強化されています。

※熱製造効率：投入したエネルギーに対して、温水や蒸気など有効なエネルギーを取り出す割合

◆沿革

◆供給エリア

城山トラストタワー、城山トラストコート、神谷町MTビル、神谷町トラストタワーの4棟に供給

見学会当日の様子

当日は、日本ガス協会と森トラストの2者による説明の後、城山熱供給プラントの見学を行いました。

◆コメント

【日本ガス協会 エネルギーシステム企画担当部長 藤田 尚樹】

都市ガス業界では、日本ガス協会が2025年6月に策定した「ガスビジョン2050」および「アクションプラン2030」※に沿って都市ガスの低炭素化・カーボンニュートラル化を推進しています。2050年のカーボンニュートラル化達成に向けては、まず足元の低炭素化が重要であり、その実現には天然ガスの活用が有効です。このため、熱需要を中心に、産業・業務・家庭用の各分野で天然ガスへの燃料転換や徹底した省エネルギー化に取り組んでいます。また、強靭な都市ガスインフラを活かしたコージェネの導入は、CO2の排出削減のみならずレジリエンス向上にも寄与し、地域熱供給事業においても重要な役割を果たしています。今後は、e-メタンなどの導入を通じて、都市ガスのカーボンニュートラル化にも取り組んでまいります。

※「ガスビジョン2050」・「アクションプラン2030」：https://www.gas.or.jp/vision/

【森トラスト 広報・マーケティング部 専門部長代理 相澤 直亮】

当社グループが運営する「城山熱供給プラント」は、第１プラントの設立後、東京ワールドゲートの開業に合わせて第2プラントを新設した点が他にない特長です。相互のプラントが補完し合い、エネルギー効率が飛躍的に向上しました。東京ワールドゲートは、2015年に国家戦略特区の認定を受けて開発を進め、2020年3月に竣工した複合施設です。国家戦略特区の要件の一つである「防災対応力強化と都市環境の向上」に基づき、帰宅困難者受入れスペースを整備するとともに、城山熱供給プラントによるBCP対応を実施しています。デベロッパーとして、テナント企業への防災機能の提供を特に重視しており、環境負荷の低減と自立分散型エネルギーシステムの両立を目指しています。この点において、コージェネなどを活用した環境性とレジリエンス性に優れる地域熱供給は、有効な選択肢になり得ると考えています。

◆現地写真

メディア向けに説明をする野邉エンジニアコージェネ熱導管が張り巡らされた洞道※ボイラー

※洞道：プラントと各建物を結ぶ熱供給導管を収納するための地下空間

4者概要

【一般社団法人日本ガス協会】

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-15-12 日本ガス協会ビル

会長：内田高史

設立： 1947年10月15日

HP： https://www.gas.or.jp/

【一般社団法人日本熱供給事業協会】

本社所在地：〒102-0075 東京都千代田区三番町1番16 三番町ホテルビル3階

会長：内田高史

設立： 1992年11月20日

HP： https://www.jdhc.or.jp/

【森トラスト株式会社】

本社所在地： 〒105-6903 東京都港区虎ノ門4丁目1番1号神谷町トラストタワー

代表取締役社長：伊達 美和子

設立： 1970年6月10日

HP： https://www.mori-trust.co.jp/

【城山熱供給株式会社】

本社所在地：〒105-6990 東京都港区虎ノ門4丁目1番1号神谷町トラストタワー

代表：久保敏彦

設立： 1989年11月6日

HP： https://www.jdhc.or.jp/article/%e8%99%8e%e3%83%8e%e9%96%80%e5%9b%9b%e4%b8%81%e7%9b%ae%e5%9f%8e%e5%b1%b1/