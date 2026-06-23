彼氏からの手紙｜女性が喜ぶ言葉は気取らない「感謝」と「愛情」、NG1位は「自己陶酔的なポエム」36人（ハッピーメール調べ）

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株式会社アイベック


株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、交際経験のある成人女性100人を対象に、「彼氏からの手紙」に関するアンケート調査を実施しました。


※1：2024年6月時点



本調査では、


　●　彼氏から手紙をもらった経験


　●　手紙をもらって嬉しいタイミング


　●　嬉しかった手紙の内容


　●　不快に感じた手紙の内容


について回答結果を集計しています。



本リリースでは、女性が喜ぶ“彼氏からの手紙”の特徴と、好印象につながるポイント・避けるべきNG傾向を明らかにします。


調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。



▼調査結果特設ページ


https://happymail.co.jp/happylife/love/girlfriend-letter-method/




1. 女性の75％が「彼氏から手紙をもらったことがある」と回答


成人女性100人に、彼氏から手紙をもらった経験があるか尋ねたところ、「ある」が75人となりました。


LINEやSNSなどデジタルコミュニケーションが主流となった現在でも、“形に残るメッセージ”への需要は依然として高いことがうかがえます。



【内訳（人数）】


　●　ある：75人


　●　ない：25人



2. 手紙をもらって嬉しいタイミング1位は「誕生日」69人


「どんなときに彼氏から手紙をもらうと嬉しいですか？」と尋ねたところ、「誕生日」69人が最多となりました。


次いで「交際記念日」35人、「特に何でもない日（サプライズ）」28人と続いており、“特別感”と“意外性”の両方が好印象につながる傾向が見られます。



【内訳（人数）】


　●　誕生日：69人


　●　交際記念日：35人


　●　特に何でもない日（サプライズ）：28人


　●　プロポーズ：27人


　●　クリスマス：18人


　●　喧嘩のあと：14人


　●　ホワイトデー：9人



3. 喜ばれる手紙の内容は「感謝」と「愛情」


彼氏から手紙をもらったことがある女性75人に、「嬉しかった手紙の内容」を尋ねたところ、「感謝の気持ちが書かれている」50人が最多となりました。


次いで「愛情が伝わる言葉がある」47人、「手紙を書いた理由がわかる」22人と続いています。


単なるロマンチックな表現よりも、“自分に向き合って書かれた誠実な言葉”が高く評価される傾向が確認されました。



【内訳（人数）】


　●　感謝の気持ちが書かれている：50人


　●　愛情が伝わる言葉がある：47人


　●　手紙を書いた理由がわかる：22人


　●　将来について触れている：18人


　●　2人の思い出が語られている：16人


　●　いいところを褒めてくれている：12人


　●　書かれた日付が記されている：5人



4. 不快に感じる内容1位は「自己陶酔的なポエム」36人


一方で、「彼氏からの手紙で不快に感じる内容」について尋ねたところ、「自己陶酔的なポエム」36人が最多となりました。


次いで「ネガティブなことが書かれている」30人、「重すぎる内容」19人と続いています。


女性は、“自分本位すぎる表現”や“感情を押し付ける内容”に対して、負担や違和感を感じやすいことがわかりました。



【内訳（人数）】


　●　自己陶酔的なポエム：36人


　●　ネガティブなことが書かれている：30人


　●　重すぎる内容：19人


　●　パソコンで作成・印刷されている：16人


　●　自分の気持ちばかり綴られている：14人


　●　お願い事が記されている：12人


　●　文章量が多すぎる：7人



5. 女性が印象に残った手紙は「ストレートな言葉」が中心（自由回答）


彼氏から手紙をもらったことがある成人女性に、「印象に残っている嬉しかった言葉」を尋ねたところ、“ストレートな愛情表現”や“感謝の気持ち”、さらに“将来を感じられる言葉”に関する回答が多く寄せられました。


特に、「好き」「ありがとう」といったシンプルで率直な言葉が、高く評価される傾向が見られます。




5-1. ストレートに愛情を伝える言葉



【自由回答 一部抜粋】


〇〇大好きだよ。これからもこの幸せが長く続きますように。


〇〇の優しいところが本当に好きです。愛してるよ！


〇〇と出会えて人生が楽しくなりました。大好きだよ。



「好き」「愛してる」など、まっすぐな愛情表現に嬉しさを感じる女性が多く見られました。


遠回しな表現よりも、“素直な気持ち”が伝わる言葉が印象に残りやすい傾向がうかがえます。



5-2. 感謝の気持ちが伝わる言葉



【自由回答 一部抜粋】


付き合ってくれてありがとう。〇〇ちゃんと出会えて本当に嬉しいです。これからも末長くよろしくお願いします。


いつも支えてくれてありがとう。優しい〇〇と一緒にいられて、とても幸せです。


いつも笑顔でいてくれてありがとう。〇〇と一緒にいると幸せで、毎日少し優しくなれる気がする。



「付き合ってくれてありがとう」「支えてくれてありがとう」など、感謝を伝える言葉も高い支持を集めました。


日頃の感謝を改めて言葉にすることで、“大切にされている実感”につながっていることがわかります。



5-3. 将来を感じさせる言葉



【自由回答 一部抜粋】


今まで苦労してきたんだから、これからは俺とずっと一緒に楽しく過ごしてほしいな。


生まれてきてくれてありがとう。いつも〇〇ちゃんのことを考えてしまう。一緒に幸せになろう！


〇〇が生まれてきてくれて、出会えて幸せです。これからもずっと傍にいてください。



「これからも一緒にいたい」といった将来を意識した言葉に、安心感や特別感を覚える女性も多くいました。


重すぎない範囲で“これから先”を想像できる表現が、印象に残りやすい傾向が見られます。



今回の調査から、女性が求めているのは“気取った表現”ではなく、「愛情」「感謝」「誠実さ」が伝わる言葉であることが明らかになりました。


調査結果まとめ

本調査から、以下の傾向が明らかになりました。



　●　女性の75％が彼氏から手紙をもらった経験あり


　●　嬉しいタイミングは「誕生日」が最多


　●　喜ばれる内容は「感謝」と「愛情」


　●　NG内容は「自己陶酔」「ネガティブ」「重すぎる表現」


　●　女性が喜ぶのは“気取った表現”ではなく、「感謝」「愛情」「誠実さ」が伝わる言葉



デジタルコミュニケーションが一般化した現在でも、手紙は“特別感のある愛情表現”として支持されていることが確認されました。


女性は、派手な演出よりも、「自分のために時間をかけて言葉を選んでくれた」という誠実さを重視している傾向が見られます。



本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。


報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。



▼調査結果特設ページ


https://happymail.co.jp/happylife/love/girlfriend-letter-method/



【調査概要】


調査方法：インターネットアンケート


調査対象：交際経験のある成人女性


アンケート母数：女性100名


実施日：2026年4月27日


調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）


調査会社：株式会社アイベック


関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/love/girlfriend-letter-method/



ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。


25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。


2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。


2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。



2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）



【ブランドアンバサダー起用実績】


2019年 野呂佳代さん


2020年 野呂佳代さん


2021年 野呂佳代さん


2022年 ほのか さん


2023年 ほのか さん


2024年 ゆきぽよ さん


2025年 ゆきぽよ さん
2026年 ゆきぽよ さん




公式サイト：https://happymail.co.jp


総合ページ：https://happymail.jp


対応端末：スマートフォン,PC


対応言語：日本語


サービス地域：日本


サービス開始日：2000年8月


価格：ダウンロード無料


開発・運営：株式会社アイベック


App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8


Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)






マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail


ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q



恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/