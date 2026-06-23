彼氏からの手紙｜女性が喜ぶ言葉は気取らない「感謝」と「愛情」、NG1位は「自己陶酔的なポエム」36人（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、交際経験のある成人女性100人を対象に、「彼氏からの手紙」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、

● 彼氏から手紙をもらった経験

● 手紙をもらって嬉しいタイミング

● 嬉しかった手紙の内容

● 不快に感じた手紙の内容

について回答結果を集計しています。

本リリースでは、女性が喜ぶ“彼氏からの手紙”の特徴と、好印象につながるポイント・避けるべきNG傾向を明らかにします。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/love/girlfriend-letter-method/

1. 女性の75％が「彼氏から手紙をもらったことがある」と回答

成人女性100人に、彼氏から手紙をもらった経験があるか尋ねたところ、「ある」が75人となりました。

LINEやSNSなどデジタルコミュニケーションが主流となった現在でも、“形に残るメッセージ”への需要は依然として高いことがうかがえます。

【内訳（人数）】

● ある：75人

● ない：25人

2. 手紙をもらって嬉しいタイミング1位は「誕生日」69人

「どんなときに彼氏から手紙をもらうと嬉しいですか？」と尋ねたところ、「誕生日」69人が最多となりました。

次いで「交際記念日」35人、「特に何でもない日（サプライズ）」28人と続いており、“特別感”と“意外性”の両方が好印象につながる傾向が見られます。

【内訳（人数）】

● 誕生日：69人

● 交際記念日：35人

● 特に何でもない日（サプライズ）：28人

● プロポーズ：27人

● クリスマス：18人

● 喧嘩のあと：14人

● ホワイトデー：9人

3. 喜ばれる手紙の内容は「感謝」と「愛情」

彼氏から手紙をもらったことがある女性75人に、「嬉しかった手紙の内容」を尋ねたところ、「感謝の気持ちが書かれている」50人が最多となりました。

次いで「愛情が伝わる言葉がある」47人、「手紙を書いた理由がわかる」22人と続いています。

単なるロマンチックな表現よりも、“自分に向き合って書かれた誠実な言葉”が高く評価される傾向が確認されました。

【内訳（人数）】

● 感謝の気持ちが書かれている：50人

● 愛情が伝わる言葉がある：47人

● 手紙を書いた理由がわかる：22人

● 将来について触れている：18人

● 2人の思い出が語られている：16人

● いいところを褒めてくれている：12人

● 書かれた日付が記されている：5人

4. 不快に感じる内容1位は「自己陶酔的なポエム」36人

一方で、「彼氏からの手紙で不快に感じる内容」について尋ねたところ、「自己陶酔的なポエム」36人が最多となりました。

次いで「ネガティブなことが書かれている」30人、「重すぎる内容」19人と続いています。

女性は、“自分本位すぎる表現”や“感情を押し付ける内容”に対して、負担や違和感を感じやすいことがわかりました。

【内訳（人数）】

● 自己陶酔的なポエム：36人

● ネガティブなことが書かれている：30人

● 重すぎる内容：19人

● パソコンで作成・印刷されている：16人

● 自分の気持ちばかり綴られている：14人

● お願い事が記されている：12人

● 文章量が多すぎる：7人

5. 女性が印象に残った手紙は「ストレートな言葉」が中心（自由回答）

彼氏から手紙をもらったことがある成人女性に、「印象に残っている嬉しかった言葉」を尋ねたところ、“ストレートな愛情表現”や“感謝の気持ち”、さらに“将来を感じられる言葉”に関する回答が多く寄せられました。

特に、「好き」「ありがとう」といったシンプルで率直な言葉が、高く評価される傾向が見られます。



5-1. ストレートに愛情を伝える言葉

【自由回答 一部抜粋】

〇〇大好きだよ。これからもこの幸せが長く続きますように。

〇〇の優しいところが本当に好きです。愛してるよ！

〇〇と出会えて人生が楽しくなりました。大好きだよ。

「好き」「愛してる」など、まっすぐな愛情表現に嬉しさを感じる女性が多く見られました。

遠回しな表現よりも、“素直な気持ち”が伝わる言葉が印象に残りやすい傾向がうかがえます。



5-2. 感謝の気持ちが伝わる言葉

【自由回答 一部抜粋】

付き合ってくれてありがとう。〇〇ちゃんと出会えて本当に嬉しいです。これからも末長くよろしくお願いします。

いつも支えてくれてありがとう。優しい〇〇と一緒にいられて、とても幸せです。

いつも笑顔でいてくれてありがとう。〇〇と一緒にいると幸せで、毎日少し優しくなれる気がする。

「付き合ってくれてありがとう」「支えてくれてありがとう」など、感謝を伝える言葉も高い支持を集めました。

日頃の感謝を改めて言葉にすることで、“大切にされている実感”につながっていることがわかります。



5-3. 将来を感じさせる言葉

【自由回答 一部抜粋】

今まで苦労してきたんだから、これからは俺とずっと一緒に楽しく過ごしてほしいな。

生まれてきてくれてありがとう。いつも〇〇ちゃんのことを考えてしまう。一緒に幸せになろう！

〇〇が生まれてきてくれて、出会えて幸せです。これからもずっと傍にいてください。

「これからも一緒にいたい」といった将来を意識した言葉に、安心感や特別感を覚える女性も多くいました。

重すぎない範囲で“これから先”を想像できる表現が、印象に残りやすい傾向が見られます。

今回の調査から、女性が求めているのは“気取った表現”ではなく、「愛情」「感謝」「誠実さ」が伝わる言葉であることが明らかになりました。

調査結果まとめ

本調査から、以下の傾向が明らかになりました。

● 女性の75％が彼氏から手紙をもらった経験あり

● 嬉しいタイミングは「誕生日」が最多

● 喜ばれる内容は「感謝」と「愛情」

● NG内容は「自己陶酔」「ネガティブ」「重すぎる表現」

● 女性が喜ぶのは“気取った表現”ではなく、「感謝」「愛情」「誠実さ」が伝わる言葉

デジタルコミュニケーションが一般化した現在でも、手紙は“特別感のある愛情表現”として支持されていることが確認されました。

女性は、派手な演出よりも、「自分のために時間をかけて言葉を選んでくれた」という誠実さを重視している傾向が見られます。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/love/girlfriend-letter-method/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：交際経験のある成人女性

アンケート母数：女性100名

実施日：2026年4月27日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/love/girlfriend-letter-method/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

2025年 ゆきぽよ さん

2026年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/