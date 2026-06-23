【経営者のリアル調査】経営者の約65%が健康に投資。一方で月3万円以上支出は約18%にとどまり、約3人に1人が健康の悩みを「誰にも相談していない」

BlueBank株式会社

経営者の可能性を最大限に引き出す会員制プラットフォーム「BlueBank」を提供するBlueBank株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：杉守 一樹、以下「BlueBank」）は、当社ユーザーである経営者を対象に「経営者の健康に関する実態調査」を実施しました。

調査の結果、経営者の64.5%が健康のためにお金や時間を「積極的に使っている」または「必要な範囲で使っている」と回答しました。

一方で、健康維持・増進のための月間支出は「月3万円未満」が82.4%を占め、月3万円以上をかけている経営者は17.6%にとどまりました。さらに、経営において時間・エネルギーを割いているものとして「自分の健康」を選んだ人は12.0%にとどまり、健康への関心はありながらも、日々の経営業務の中では優先順位が低い実態が見えてきました。

また、健康に関する悩みを「誰にも相談していない」と回答した経営者は32.2%にのぼり、関心は高いものの多忙さや信頼できる相談先の不足により、具体的な行動に移しづらい経営者の実態が明らかになりました。

調査結果のハイライト

経営者の約65%が健康に投資。一方で「自分の健康」に経営リソースを割けている人は12%

健康のためにお金や時間を使っている経営者は64.5%にのぼりました。

一方、経営で時間・エネルギーを割くものは「売上・業績アップ」が80.9%、「資金繰り」が69.4%と上位で、「自分の健康」は12.0%にとどまりました。

健康支出は月3万円未満が8割超。健康意識と支出の間にギャップ

健康維持・増進にかける月額費用は「1万円～3万円未満」が最多となり、月3万円未満の層が82.4%を占めました。月3万円以上かけている経営者は17.6%にとどまりました。

健康サービス選びで重視するのは「医師・専門家の質」「立地・アクセス」「短時間」

健康サービスを選ぶ際に重視する点は「医師・専門家の質」が54.1%、「立地・アクセス」が53.0%、「短時間で完了」が52.5%と上位でした。

約3人に1人が健康の悩みを「誰にも相談していない」

健康に関する悩みの相談先は「かかりつけ医・主治医」が40.4%で最多だった一方、「誰にも相談していない」は32.2%にのぼりました。

調査結果の詳細／BlueBankインサイト

1. 健康への関心は高い一方、「自分の健康」に経営リソースを割けている人は12%にとどまる

経営で時間・エネルギーを割いているものは「売上・業績アップ」が80.9%、「資金繰り」が69.4%と上位でした。一方で、「自分の健康」を選んだ人は12.0%にとどまりました。

多くの経営者が健康の重要性を認識しながらも、日々の経営業務では売上や資金繰りなどの目の前の課題が優先され、健康に十分なリソースを割きにくい実態がうかがえます。

2. 健康支出は月3万円未満が8割超。関心と支出の間にギャップ

健康維持・増進にかける月額費用は「1万円～3万円未満」が最多で、月3万円未満の層が82.4%を占めました。月3万円以上かける層は17.6%にとどまりました。

また、健康にあまり投資していない理由は「時間がないから」が38.5%で最多でした。経営者の67.2%が1日8時間以上、36.6%が1日10時間以上を仕事に費やしており、健康への関心はあっても継続的な支出や時間確保の難しさが、行動に移すうえでのハードルになっていると考えられます。

3. 経営者が健康サービスに求めるのは高級感よりも「質・近さ・速さ」

健康サービスを選ぶ際に重視する点は「医師・専門家の質」が54.1%、「立地・アクセス」が53.0%、「短時間で完了」が52.5%と、ほぼ横並びで上位でした。

一方で、「プライバシー保護」は13.7%、「完全会員制・完全予約制」は4.4%にとどまりました。経営者向けの健康サービスは特別感や会員制であること以上に、信頼できる専門家に短時間で負担なくアクセスできることが重要な判断基準になっていることがうかがえました。

4. 経営相談の相手はいても、健康相談の相手はいない

健康に関する悩みの相談先は「かかりつけ医・主治医」が40.4%で最多だった一方、「誰にも相談していない」も32.2%にのぼりました。

経営に関しては「経営者仲間・同業者」44.8%、「先輩経営者」36.1%、「顧問」33.3%などの相談先が挙がる一方で、健康については相談先を持たない経営者も一定数いることが分かりました。経営課題は相談できても、自身の健康課題は相談しづらいという経営者特有の実態が浮き彫りになりました。

BlueBankの今後の展望

今回の調査では、経営者にとって健康が「事業を長く続けること」「現役であり続けること」「家族や自己実現の時間を守ること」と深く結びついている一方で、時間の制約や相談のしづらさによって必要な行動に移しきれていない実態が明らかになりました。

BlueBankは今後も経営者のリアルな声をもとに健康・予防医療・パフォーマンス向上・ライフスタイル支援など、経営者の人生と事業を支えるサービスを提供するとともに、経営者に関する情報の発信を強化してまいります。

調査概要

調査対象：BlueBank会員である経営者

調査方法：インターネット上でのアンケート調査

有効回答数：183名

調査期間：2026年5月27日（水）～6月2日（火）

※本調査データを引用される際は当社へご連絡ください。

BlueBank とは

BlueBankは「挑戦者を讃え、支え続ける社会を創る」をミッションに掲げ、経営者の可能性を最大限に引き出す会員制プラットフォームです。

法人カード、請求書あと払い、資産形成、税務・財務支援などの金融・経営支援を起点に、健康、時間の使い方、学び、体験など、経営者の事業成長と人生の充実を支えるサービスを展開しています。

経営者が煩雑な業務や本質的ではない判断から解放され、本来向き合うべき挑戦や自己実現に時間と力を注げる社会の実現を目指しています。