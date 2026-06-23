プルーフポイント、責任あるAIを活用したサイバー防御の推進に向け、OpenAI Daybreak Cyber Partner Programに参画

日本プルーフポイント株式会社- プルーフポイントは、防御的なセキュリティ運用へのAI統合を支援するOpenAI Daybreakへの参画企業として選定- OpenAI Daybreak Cyber Partner Programを通じて、プルーフポイントはGPT-5.5を自社の製品、サービス、マネージドワークフローに活用し、顧客支援に活用- 両社は、AIを安全かつ透明性のある形で導入し、不正利用を防ぎながらサイバー防御を強化するという共通の方針を掲げている

2026年6月22日（カリフォルニア州サニーベール） - サイバーセキュリティとコンプライアンスのリーディングカンパニーであるプルーフポイント(https://www.proofpoint.com/jp)は、OpenAI Daybreak Cyber Partner Program(https://openai.com/ja-JP/daybreak/)への参画企業として選定されたことを発表しました。同プログラムは、信頼できるサイバーセキュリティ組織が顧客向けの防御的セキュリティ運用、製品、サービスに高度なAI機能を統合できるよう支援する協働型イニシアチブです。

サイバー脅威の大規模化と高度化が進む中、セキュリティチームには、インシデントの迅速な調査、膨大なデータの分析、複雑化する攻撃への効果的な対応がこれまで以上に求められています。AIは防御側にとって重要なツールとなりつつあり、セキュリティライフサイクル全体における運用効率の向上と意思決定を加速させるのに役立っています。

Daybreak Cyber Partnerとして、プルーフポイントは、同社が管理する製品、サービス、セキュリティワークフロー内でGPT-5.5を活用し、顧客向けの防御ユースケースを支援することができます。この際、お客様にOpenAIモデルへの直接アクセスを提供することはありません。プルーフポイントはDaybreakへの参画を通じてOpenAIと連携し、脅威調査、アラートのコンテキスト（背景情報）強化、インテリジェンス分析、インシデント対応など、信頼性の高い防御的セキュリティワークフロー全体に高度なAI機能を適用していきます。本協業は、ますます複雑化する脅威環境において、セキュリティチームの運用効率を高め、意思決定を迅速化し、サイバーレジリエンスを強化することを目的としています。

プルーフポイントはまた、Agentic AIソリューションである「Proofpoint Satori(https://www.proofpoint.com/jp/platform/satori)」の機能強化も継続しています。同ソリューションは、セキュリティチームの運用負荷を軽減し、進化する脅威により迅速に適応するとともに、標的型および新種の攻撃に対する保護を強化するよう設計されています。プルーフポイントは現在、SatoriでOpenAIのモデルを活用しており、GPT-5.5の活用により、さらなる機能拡張が可能になると見込んでいます。

プルーフポイントの最高戦略責任者、ライアン・カレンバー（Ryan Kalember）は次のように述べています。「組織は、強固なガバナンスとセーフガードを維持しながら、AIを実践的に活用してサイバー防御を強化する方法を模索しています。OpenAI Cyber Partner Programを通じてGPT-5.5をプルーフポイントの製品、サービス、AIを活用したセキュリティワークフローに組み込むことで、セキュリティチームが人、データ、AIエージェントを保護するうえで、脅威調査、意思決定、業務効率を向上できるよう支援します。これには、運用負荷を軽減し、進化する脅威へのより迅速な適応を支援する当社のAgentic AIソリューション、Proofpoint Satoriなどのイノベーションにおける機能拡張も含まれます」

Daybreakの一環として、プルーフポイントとOpenAIは、AIガバナンス、監視、安全管理、不正利用防止に関するベストプラクティスの高度化に共同で取り組みます。その目的は、セキュリティ、説明責任、責任ある導入に関する厳格な基準を維持しながら、AIによって防御側の能力を強化できるようにすることです。

AIを活用した防御的セキュリティワークフローの主な重点領域は以下のとおりです：

- 脅威調査と分析の高速化- アラートの付加情報強化と優先順位付けの改善- インシデント対応とトリアージの迅速化- 脅威インテリジェンスの生成とコンテキストの高度化- マネージドセキュリティ運用のスケーラビリティの向上- セキュリティアナリストの生産性向上

OpenAI Daybreakへの参画は、脅威環境がますます複雑化する中で、組織が人を守り、データを防御し、AIを統制できるよう支援する、革新的で人とAIエージェントを中心としたサイバーセキュリティソリューションを提供するというプルーフポイントの継続的な取り組みをさらに前進させるものです。

詳細はブログ(https://www.proofpoint.com/us/blog/corporate-news/proofpoint-joins-openai-daybreak-cyber-partner-program-advance-responsible-ai)（英語）をご覧ください。

Proofpoint Satoriの詳細は以下リンクよりご参照ください：

https://www.proofpoint.com/jp/platform/satori

Proofpoint | プルーフポイントについて

プルーフポイントは、人とAIエージェントを軸としたサイバーセキュリティにおけるグローバルリーダーです。メール、クラウド、コラボレーションツールを通じて人・データ・AIエージェント間の連携を保護します。プルーフポイントは、フォーチュン100企業のうち80社以上、14,000社を超える大企業、そして数百万の中小企業に信頼されるパートナーとして、サイバー脅威の阻止、情報漏えい対策（DLP）、人とAIが協働するワークフロー全体のレジリエンス構築を支援しています。プルーフポイントのコラボレーションおよびデータセキュリティプラットフォームは、あらゆる規模の組織が従業員を保護し能力を高めながら、安全かつ信頼性の高いAI導入を実現します。詳細は www.proofpoint.com/jp にてご確認ください。

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