Lynx リンクス ボンバ アプローチ ウェッジ 【中空構造】 新発売！
Lynx BOMBA Approach wedge
“中空ウエッジは BOMBA” と言われるほどアマチュアの救世主的ウエッジ。
今度はアプローチに特化したアプローチウエッジを発売します。
ロフトは全3種類でスイングするだけでロフト通りにボールが上がり様々なアプローチの技が簡単に打ててしまう魔法のようなクラブです。
●アーチデンソール
ソール幅は40mmでダフりたくてもダフれない。
パターのように打つだけで簡単にアプローチが打てる。
●ソールが滑る+リフトアップ効果
ワイドソールにより地面に刺さることなくソールがすべるアーチデントのダブルバンス効果で柔らかいライや沈んだボールでも楽に打つことができる。
・48°Chip Shot Wedge (チップショット)
戦略: わずかなキャリーで着地させ、ラインに乗せて転がし切る。
メリット: ラインに乗りやすく、 チップインの確率が最も高い。
セットアップ : ボールを右足寄りに配置し、強めのハンドファーストで構える。
ポイント:ロフトを立ててバックスピンを抑制することで、転がりの距離感(縦の距離) が安定する。
・52°Pitch & Run Wedge (ピッチ&ラン)
戦略 : 空中と転がりの比率が 「キャリー5: ラン5」になる標準的なアプローチ。
特徴 : 状況を選ばず使える最もポピュラーな手法であり、アプローチの基準となる。
セットアップ : 適切なハンドファーストを保ち、ロフト角を一定に保つ。
スイング: 両脇を締めて「振り子」の要領でストロークしインパクトの再現性を高める。
・56°Pitch shot Wedge (ピッチショット)
戦略 : ボールを柔らかく高く上げ、 着地後のランを最小限に抑える。
使用場面:手前にバンカー等の障害物がある場合や、グリーンが硬くボールを止めにくい状況に有効。
目安:30y前後の距離で多用され、高弾道でピンを狙う際に適している。
ポイント: 56度のロフトを活かし、スピンと高さでボールを制御する。
ルール適合
スペック
ロフト角(°)：48 / 52 / 56
ライ角(°)：68
クラブ長さ(インチ)：35
バランス：D5
クラブ重量 (g)：約505
ヘッド素材:ステンレス
グリップ: オリジナルMIDサイズグリップ
シャフト:オリジナルスチールシャフト
Lynx BOMBA Approach wedge 商品リリース（pdf）
https://prtimes.jp/a/?f=d84452-35-e19a3cb5e65a51bd74667517e9c5b759.pdf
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株式会社 リンクス
販売元 株式会社 リンクス
リンクス 本社
679-2143 兵庫県姫路市香寺町中仁野297-1
電話：079-232-7721 FAX：079-232-7724
ホームページ https://lynx-golf.jp/
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