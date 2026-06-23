Lynx リンクス ボンバ アプローチ ウェッジ 【中空構造】 新発売！

株式会社 リンクス

Lynx BOMBA Approach wedge

“中空ウエッジは BOMBA” と言われるほどアマチュアの救世主的ウエッジ。

今度はアプローチに特化したアプローチウエッジを発売します。

ロフトは全3種類でスイングするだけでロフト通りにボールが上がり様々なアプローチの技が簡単に打ててしまう魔法のようなクラブです。

●アーチデンソール

ソール幅は40mmでダフりたくてもダフれない。

パターのように打つだけで簡単にアプローチが打てる。

●ソールが滑る+リフトアップ効果

ワイドソールにより地面に刺さることなくソールがすべるアーチデントのダブルバンス効果で柔らかいライや沈んだボールでも楽に打つことができる。

・48°Chip Shot Wedge (チップショット)

戦略: わずかなキャリーで着地させ、ラインに乗せて転がし切る。



メリット: ラインに乗りやすく、 チップインの確率が最も高い。



セットアップ : ボールを右足寄りに配置し、強めのハンドファーストで構える。



ポイント:ロフトを立ててバックスピンを抑制することで、転がりの距離感(縦の距離) が安定する。

・52°Pitch & Run Wedge (ピッチ&ラン)

戦略 : 空中と転がりの比率が 「キャリー5: ラン5」になる標準的なアプローチ。



特徴 : 状況を選ばず使える最もポピュラーな手法であり、アプローチの基準となる。



セットアップ : 適切なハンドファーストを保ち、ロフト角を一定に保つ。



スイング: 両脇を締めて「振り子」の要領でストロークしインパクトの再現性を高める。

・56°Pitch shot Wedge (ピッチショット)

戦略 : ボールを柔らかく高く上げ、 着地後のランを最小限に抑える。

使用場面:手前にバンカー等の障害物がある場合や、グリーンが硬くボールを止めにくい状況に有効。



目安:30y前後の距離で多用され、高弾道でピンを狙う際に適している。



ポイント: 56度のロフトを活かし、スピンと高さでボールを制御する。

ルール適合



スペック



ロフト角(°)：48 / 52 / 56

ライ角(°)：68

クラブ長さ(インチ)：35

バランス：D5

クラブ重量 (g)：約505



ヘッド素材:ステンレス

グリップ: オリジナルMIDサイズグリップ



シャフト:オリジナルスチールシャフト

Lynx BOMBA Approach wedge 商品リリース（pdf）

https://prtimes.jp/a/?f=d84452-35-e19a3cb5e65a51bd74667517e9c5b759.pdf

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販売元 株式会社 リンクス



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