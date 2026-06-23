【カプセルトイ新商品】ゆめかわデザインが魅力(ハート)『パステルシャカシャカお菓子チャーム』が2026年6月下旬から発売！

株式会社三洋堂

縁日商材をはじめとする玩具等の製造販売を行う株式会社三洋堂（本社：愛知県岩倉市、代表取締役：折小野 嘉輝）は、新商品『パステルシャカシャカお菓子チャーム』全10種を、2026年6月下旬より発売を開始いたします。

好評発売中のお菓子チャームシリーズをカプセルトイ向けにアレンジ！

振ると中のビーズやパーツがシャカシャカ♪ペンケースや、ガチャポーチにも◎

パステルシャカシャカお菓子チャームとは？

お菓子が大好きな動物たちが、かわいいお菓子パッケージ風のシャカシャカチャームになって登場！動物の種類は全5種。さらにカラーリングは全10種。お友達と、おそろい＆色違いで持つのも楽しい！

ポーチやトートバッグ、リュックなどに付ければワンポイントに！デザインに合わせたカラーのボールチェーン付きで、身に着けた時の可愛さにこだわりました。

ラインナップ（全10種）

ユニコーンのふわふわマシュマロハムちゃんのサクサククッキーうさちゃんのハッピーチョコレートくまちゃんのるんるんグミ

わんちゃんのキラキラ金平糖ペンケースのチャームにオススメ！

■商品詳細

商品名：パステルシャカシャカお菓子チャーム

発売日：2026年6月下旬から順次発売

種類数：全10種

本体サイズ：約W4×H5×D1.7cm

商品素材：PVC

株式会社三洋堂ついて

縁日商材をはじめとする低価格のおもちゃを販売する1985年創業の玩具メーカーです。ヒット商品の水に浮くマスコット「ぷかぷかシリーズ」など、玩具や雑貨、販売促進用品などの企画から製造、販売まで一貫して行っています。子どもから大人まで、幅広い層に「夢・遊び・喜び」をお届けすることを目指し、日々新しい商品の創造に取り組んでいます。

◆ 三洋堂のカプセルトイ事業部について

近年新たにカプセルトイ事業部を立ち上げ、これまでに培ったノウハウを活かしながら、子どもから大人まで幅広い世代に向けたワクワクする商品づくりに取り組んでいます。

【カプセルトイ事業部 公式X】

https://x.com/sy_capsule

【会社概要】

会社名：株式会社三洋堂

所在地：愛知県岩倉市下本町天神塚155番地

代表取締役：折小野 嘉輝

設立：1985年5月20日

事業内容：玩具、文具、雑貨、ギフト用品、記念品、販促用品などの企画、製造、販売

電話番号：0587-66-2499

商品URL：https://sanyodo.ne.jp/sy5118/