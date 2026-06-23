サッカー日本代表応援！「サッカー×どーもくん」 壁紙を制作
NHK | 日本放送協会
パソコン・タブレットでアクセスした場合には、当該壁紙は表示されません。
https://www.nhk.or.jp/domo/whatisdomo/index.html
NHKのキャラクター「どーもくん」と「NHK ONE どーもくん」が、サッカーボールで遊んでいる様子をイメージしてデザインした壁紙（スマートフォン用の待ち受け画面）を制作しました。ホームページからダウンロード可能です。ぜひスマホの壁紙に設定していただき、サッカー日本代表の試合をNHKのテレビ放送やインターネットでの配信でお楽しみください。
●どーもくんバージョン
●NHK ONE どーもくんバージョン
【「サッカー×どーもくん」壁紙のダウンロード方法】
スマートフォンで以下のページにアクセス
「どーもくんミュージアム＞壁紙ゲット」
https://www.nhk.or.jp/domo/sp/wallpaper/index.html
一覧からご希望の壁紙を保存してご使用ください。
パソコン・タブレットでアクセスした場合には、当該壁紙は表示されません。
ページに掲載しているそのほかの「どーもくんミュージアム 特製壁紙」をご使用ください。
【どーもくんとは？】
1998年、NHKBS10周年を記念して誕生。その後、NHKのキャラクターとして活躍中！
https://www.nhk.or.jp/domo/whatisdomo/index.html
【NHK ONE どーもくんとは？】
2025年、インターネットサービス「NHK ONE」のキャラクターとして、どーもくんが大変身！
https://www.nhk.or.jp/nhkone/release/250917_001.html