サッカー日本代表応援！「サッカー×どーもくん」 壁紙を制作

NHK | 日本放送協会

NHKのキャラクター「どーもくん」と「NHK ONE どーもくん」が、サッカーボールで遊んでいる様子をイメージしてデザインした壁紙（スマートフォン用の待ち受け画面）を制作しました。ホームページからダウンロード可能です。ぜひスマホの壁紙に設定していただき、サッカー日本代表の試合をNHKのテレビ放送やインターネットでの配信でお楽しみください。



●どーもくんバージョン

●NHK ONE どーもくんバージョン



【「サッカー×どーもくん」壁紙のダウンロード方法】

スマートフォンで以下のページにアクセス

「どーもくんミュージアム＞壁紙ゲット」

https://www.nhk.or.jp/domo/sp/wallpaper/index.html

一覧からご希望の壁紙を保存してご使用ください。

パソコン・タブレットでアクセスした場合には、当該壁紙は表示されません。

ページに掲載しているそのほかの「どーもくんミュージアム 特製壁紙」をご使用ください。



【どーもくんとは？】

1998年、NHKBS10周年を記念して誕生。その後、NHKのキャラクターとして活躍中！

https://www.nhk.or.jp/domo/whatisdomo/index.html



【NHK ONE どーもくんとは？】

2025年、インターネットサービス「NHK ONE」のキャラクターとして、どーもくんが大変身！

https://www.nhk.or.jp/nhkone/release/250917_001.html