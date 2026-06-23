全国130店舗超の女性専用マシンピラティススタジオ「Pilates Mee」、自宅で実践できるオンラインレッスン「おうちでピラティス」を配信開始

株式会社RiAGEL

株式会社RiAGEL（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田村亮人）が運営する女性専用マシンピラティススタジオ「Pilates Mee（ピラティスミー）」は、2026年6月23日より、インストラクターが自宅でもできるピラティスレッスンをWebページとオンライン動画コンテンツで解説する「おうちでピラティス」の配信提供を開始しました。会員・非会員を問わず、どなたでもご覧いただけます。

おうちでピラティス 公式サイト：https://m-pilates.com/contents/(https://m-pilates.com/contents?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=ouchi_pilates_launch_202606)

コンテンツ配信開始の背景

Pilates Meeは「これからあなたに、長く継続的に通っていただき共に歩める空間を作りたい」というブランドコンセプトのもと、全国に130店舗以上を展開してきました。インストラクター1名に対しお客様最大3名のセミパーソナル形式で、一人ひとりの身体や目的に合わせたオーダーメイドのレッスンを提供しています。

スタジオに通い続けてくださる会員の方々からは、「仕事が忙しくてスタジオに行けない週にも、自宅で体を動かしたい」「レッスンで教わった動きを家でも復習したい」といった声が寄せられていました。また、ピラティスに興味を持ちながらも、ご家庭の都合やご自身のライフステージの変化によって「スタジオに通うのは少しハードルが高い」と感じている方が一定数いらっしゃることも、日々のお問い合わせから把握していました。

こうした声に応えるとともに、ピラティスの素晴らしさをより多くの方に届けたいという思いから、全国130店舗超の運営を通じて蓄積してきたレッスンノウハウを活かし、自宅でも気軽にピラティスを実践できる動画コンテンツ「おうちでピラティス」を企画・制作しました。

「おうちでピラティス」は、スタジオでのレッスンを補完するものとして、また、ピラティスとの最初の接点として、「ピラティスのある生活」をより多くの方に届けるためのサービスです。

「おうちでピラティス」コンテンツ概要

「おうちでピラティス」は、Pilates Meeのインストラクターが出演し、ピラティスの動きやフォームを丁寧に解説する動画コンテンツです。会員登録や料金は一切不要で、コンテンツページにアクセスするだけで、どなたでもすぐにご覧いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151208/table/17_1_8aa5bf01edba685eb77e033e8bebb46c.jpg?v=202606231151 ]

※動画コンテンツは、Pilates Mee 公式のYouTubeチャンネルでも配信されます。

Pilates Mee 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@PilatesMee

動画は「お悩みから探す」「なりたい姿から探す」の2つの切り口で検索でき、自分に合ったコンテンツを見つけやすい設計になっています。たとえば「肩こりを改善したい」「姿勢をきれいにしたい」といった目的から、該当する動画をすぐに見つけて実践することができます。

Pilates Meeのインストラクターが動画で直接指導

「おうちでピラティス」の動画には、Pilates Meeのスタジオで日々レッスンを担当しているインストラクターが出演しています。セミパーソナル形式（インストラクター1名：お客様最大3名）で一人ひとりの身体に向き合う指導を行っているインストラクターが、動きのポイントや正しいフォームを画面越しに丁寧に解説します。

動画はスタジオで実際に提供しているメソッドをベースに構成されており、初めてピラティスに触れる方でも安心して取り組めるよう、動きの一つひとつをわかりやすく説明しています。自宅にマシンがなくても実践できる内容で構成されているため、特別な器具を用意する必要はありません。

各レッスンでは、期待できる効果やターゲットとなる筋群について紹介しており、理学療法士の監修です。レッスンを通して正しい体の動きや筋肉の理解も深めることができます。

こんな方におすすめ

● ピラティスに興味はあるが、スタジオに通うのはハードルが高いと感じている方

● 仕事や育児で忙しく、スタジオに行けない日にも自宅で体を動かしたい方

● Pilates Meeのレッスンで学んだ動きを自宅で復習したい会員の方

● 隙間時間を使って、気軽にピラティスを始めてみたい方

● 運動習慣をつけたいが、何から始めればよいかわからない方

提供する動画コンテンツの例

今後の展望

今回のリリースでは、初心者の方向けのレッスンを6つ配信いたします。Pilates Meeの現役インストラクターが自宅でできるレッスンをレクチャーしてくれます。理学療法士監修のため正しい体の動きや筋肉の理解も深めることができます。各レッスンの最後は、家事育児の合間・通勤通学・お仕事の休憩中など、すきま時間でどこでもできる30秒レッスンを紹介。

「おうちでピラティス」は、毎月4本のペースで新しいレッスン動画コンテンツを追加していく予定です。お悩み別・目的別のラインナップを継続的に拡充し、より多くの方のニーズに応えられるコンテンツづくりを進めてまいります。

「おうちでピラティス」を運営する「Pilates Mee」について

Pilates Mee（ピラティスミー）は、「ピラティスを生活の一部に」をコンセプトに全国130店舗以上を展開するマシンピラティス専門スタジオです。インストラクター1名につき最大3名までのセミパーソナル形式を採用し、一人ひとりの姿勢や動きを丁寧に確認しながら指導を行います。パーソナルに近い指導品質でありながら、セミパーソナルの定額制により1回あたり1,250円（※1）からという料金設定を実現しました。

当日予約・当日キャンセルに対応しており、チケットの持ち越しも可能なため、忙しい方でも自分のペースで続けられます。また、Pilates Mee会員（※2）であれば全国すべての店舗を追加料金なく利用できます。会員の約71%（※3）がピラティス未経験からスタートしており、6ヶ月継続率は96.3%（※3）。幅広い年代に利用されています。

公式サイト

https://m-pilates.com/(https://m-pilates.com?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=ouchi_pilates_launch_202606)

（※1）通い放題37,500円（税込）に30日間通った場合

（※2）最大5名レッスンを提供する「Pilates Mee Life会員」は、Pilates Mee会員料金プランに加入いただくことで全国の店舗を相互利用することができます（料金詳細：https://m-pilates.com/price/(https://m-pilates.com/price?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=ouchi_pilates_launch_202606)）

（※3）2026年1月現在

取材・お問い合わせについて

「おうちでピラティス」および「Pilates Mee」への取材・お問い合わせについては、以下の問い合わせフォームより、概要を記載してご連絡ください。

Pilates Mee 問い合わせフォーム

https://m-pilates.com/contact/(https://m-pilates.com/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=ouchi_pilates_launch_202606)

運営情報

運営会社：株式会社RiAGEL

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール513

運営責任者名：田村 亮人