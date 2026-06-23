Cosme Kitchen BEST COSME 2年連続1位。MAMMABABY ベビーソープが、2026上半期もママ＆ベビー部門 第1位を受賞。

株式会社pP

株式会社pP（本社：東京都渋谷区、代表取締役 田中雅己）が展開する、生後0日目から12歳までの大切な日々に寄り添う、創業80年の医療機関向け製薬会社がつくる環境再生型オーガニックブランド MammaBaby（ママベビー）のベビーソープが、「Cosme Kitchen BEST COSME 2026上半期」においてママ＆ベビー部門 第1位を受賞いたしました。同アワードでは、2025年上半期に続き、2年連続での第1位受賞となります。

「Cosme Kitchen BEST COSME」は、株式会社マッシュビューティーラボが運営するナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen（コスメキッチン）」が主催する、ナチュラル＆オーガニック業界を代表するベストコスメアワードです。独自の審査基準によりセレクトされたナチュラル＆オーガニックアイテムの中から、美のスペシャリストである特別審査員、およびコスメキッチンスタッフのリアルな声をもとに選出。全16カテゴリーにおいて、今本当に支持されている製品が発表されます。

ブランドコンセプト「肌や心に、おいしいものを。」のもと、外側・内側からのトータルビューティーを提案する同店ならではの視点で審査される本アワードは、ナチュラル＆オーガニック市場の現在地を映し出す存在として、業界内外から高い注目を集めています。

ママベビーでは子どもを「小さな哲学者」と仮定し、「親と子の感性と知性を育むものづくり」を大切に、赤ちゃんや敏感肌にもやさしい自然由来の処方と、地球環境への配慮を両立した製品づくりを続けてきました。自然由来100％にこだわり、バリア機能が未発達な赤ちゃんの肌にも配慮した処方や、毎日心地よく使い続けられる使用感、そして未来の環境まで見据えたものづくりを積み重ねてきたこと。その姿勢と品質が、審査員のみなさまからの支持につながり、このたびの受賞という評価をいただく結果となりました。

これからも、赤ちゃんの肌にも地球の未来にも誠実であることを大切にしながら、家族の日々にそっと寄り添う製品を届けてまいります。

Mammaのお腹で守られるべきだった未熟な肌へ。生後0日目から使える、胎脂×羊水コンセプト生まれの濃密泡ソープ。

ベビーソープ（泡タイプ全身用）

販売価格：1,980円（税込）

内容量 ：400mL

取扱店舗：全国のCosme Kitchen・Biople、ママベビー公式オンラインショップ、楽天、Amazonにて販売中

1本で髪も身体も洗える泡タイプの全身ベビーソープ。胎脂×羊水というコンセプトが忠実に再現されたフォーミュラは、そのすべてが自然由来成分・11の無添加*で、目にしみにくい処方。胎脂のバリア機能と保湿機能を、スクワラン** とセラミド***などからなる独自のフォーミュレーションで再現。リッチなうるおいのヴェールがお風呂上がりの乾燥を防ぎ、赤ちゃんのしっとりと柔らかな肌を守ります。

泡立ちの良さや高い保湿力が助産師さんから高く評価され、現在日本全国129カ所の産婦人科で赤ちゃんの沐浴指導に使われています。

片手でワンプッシュするだけでクリーミーな泡が出てくるため、泡立ての手間もありません。弾力のある濃密な泡は、まるでクッションのように肌を包み込み、摩擦を防ぎながらやさしく洗い上げます。こすらずとも泡が汚れを包み込み、自然と浮き上がらせる摩擦レスな洗浄設計。しっとりとうるおいを残す洗い上がりは、敏感肌の大人の洗顔やボディケアにも適しており、家族みんなでお使いいただけます。新生児にもやさしい処方は、デリケートゾーンケアにもおすすめです。

【全成分】

水、ソルビトール、グリセリン、ココアンホ酢酸Ｎａ、ジグリセリン、ココイルグルタミン酸２Ｎａ、ココイルグルタミン酸Ｎａ、ペンチレングリコール、イヌリン、アロエベラ液汁、スクワラン、チャ葉エキス、トウキンセンカ花エキス、ハトムギ種子エキス、カプリル酸グリセリル、クエン酸Ｎａ、アルギニン、フィチン酸、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、レモン果実水、セラミドＡＰ、水添レシチン、フィトステロールズ、セラミドＮＰ、塩化Ｎａ、酸化銀、ＢＧ、クエン酸

【ママベビーの12フリー】

石油系界面活性剤フリー（SLES、 SLS）、ノンシリコン、ワセリンフリー、鉱物油フリー、合成着色料フリー、合成香料フリー、合成ポリマー（PEG）不使用、パラベン（防腐剤）フリー、アルコールフリー、Vegan Cruelty Free（動物実験をしていません）*11の無添加はCruelty Freeを除く

**保湿剤 ***セラミドAP、セラミドNP（保湿剤）

生産国 ：日本

MammaBaby（ママベビー）とは

子どもは私たちにとって、一人ひとりがかけがえのない存在です。

『ママベビー』は創業者の子どもが重度のアトピーをもって生まれてきたことをきっかけに誕生したイタリア生まれの製薬会社。生後0日目から12歳までに決まると言われる肌と髪の基礎機能をはぐくむことをめざし、80年前から産婦人科などの医療機関へ良質なオーガニック製品をお届けしてきました。

いま新たに自然由来100%のスキンケアや無添加ノンケミカルのUV製品を加えて、子どもたちが生きる地球の未来への贈り物としてラインナップ。持続可能性を求め、親と子の感性と知性をはぐくむ製品づくりにチャレンジしています。

2023年、キッズ＆ベビーカテゴリーにおいて日本で初めて、社会や環境に配慮した公益性の高い企業に対して与えられる国際認証B-corp（B-corporation）を取得しました。

ママベビー公式ウェブサイト: https://mammababy.jp/

ママベビー公式 lnstagram : @mammababy_jp(https://www.instagram.com/mammababy_JP)



