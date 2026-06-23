【保存版・完全ガイド】ニュースサイトのSEO対策完全ガイド｜上位獲得のための施策・AI対策まで徹底解説【株式会社ipe】

株式会社ipe

SEO・LLMOコンサルティング会社の株式会社ipe（本社：東京都港区、以下ipe）は、ニュースサイト向けSEO対策の実践ガイド「ニュースサイトのSEO対策完全ガイド｜すぐに実践できる施策・上位獲得のための戦略から実践手順まで」を公開しました。

本ガイドでは、一般サイトとは異なるニュースサイト特有のSEO評価構造（速報性・被リンク・E-E-A-T・クロールバジェット）を踏まえ、Googleニュース掲載の必須要件から、技術・コンテンツ両面の施策、さらにAIに「引用されるニュースサイト」になるためのLLMO対応まで、実務ベースで体系的に解説しています。

なお、詳細は、ipe公式サイトの記事にて公開しています。ぜひあわせてご覧ください。

■公開の背景と目的

詳細を見る :https://ipeinc.jp/media/blog/seo-newssite/

ニュースサイトのSEOは、一般的なコーポレートサイトやオウンドメディアとは根本的に異なる戦略が必要です。

Googleはニュースサイトに対して「トピックオーソリティ」という独自の評価システムを採用しており、コンテンツの鮮度（Freshness）や速報性がランキング要因として加わるほか、健康・政治・経済・事件報道などYMYL（Your Money or Your Life）に隣接するカテゴリとして、E-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）の評価基準も一般サイトより厳しく設定されています。

「毎日記事を更新しているのに、オーガニック流入がまったく伸びない」「著者情報やメディアの信頼性をどう示せばいいか、基準がわからない」といった悩みを抱える担当者は少なくありません。

ipeでは、500社以上のSEOコンサルティング実績と生成AI時代のLLMO/GEO分析の知見をもとに、ニュースサイト特有の評価構造を踏まえた実践的なガイドを整備しました。Webマーケティング担当者が施策の優先順位を正しく設定し、技術・コンテンツ・LLMO対策を一体で推進できるよう、各論点を網羅しています。

■Webマーケティング担当者が本ガイドで得られること

●ニュースサイトのSEOが一般サイトと異なる根本的な理由

●Googleニュース掲載のための必須要件・審査チェックリスト

●サイト構造・Core Web Vitals・インデックス管理・被リンク獲得など技術面の基本～応用施策

●キーワード戦略・タイトル設計・記事の更新戦略・著者の専門性を示すライティングなどコンテンツ面の施策

●AIに「引用されるニュースサイト」になるためのLLMO対応と、引用されやすい記事構造の実践チェックリスト

●よくある失敗パターンと改善優先順位のフェーズ別ロードマップ

■ニュースサイトのSEOが「一般サイト」と根本的に異なる理由

1．速報性・鮮度がランキング要因になる

一般サイトではコンテンツの質や被リンクが主要な評価軸ですが、ニュースサイトの評価では「コンテンツの鮮度（Freshness）」が加わります。特に重要な概念が「Query Deserves Freshness（QDF）」で、選挙結果・事件・スポーツ速報・新製品発表などのクエリに対しては、公開直後の新鮮な記事が優先的に上位表示されます。

2．被リンク獲得のスピードと質が重要

ニュース記事はバズれば短期間で大量の被リンクを獲得でき、ドメイン全体の権威性向上にも直結します。一方で陳腐化も早く、コンテンツのライフサイクル管理が求められます。

3． E-E-A-Tの要求水準が高い

健康・政治・経済・事件報道など読者の判断や行動に影響を与えるコンテンツが多いため、著者の実名・プロフィール・専門資格の明示、運営方針・訂正ポリシーの開示、一次情報に基づいた報道姿勢などE-E-A-T評価の基準が一般サイトよりも厳しく設定されています。

4．ページ数が大量なのでクローリングの最適化が必要

記事が蓄積されページ数が数万～数百万規模に膨れ上がるため「クロールバジェット」の管理が不可欠です。低品質・陳腐化した記事が大量にあると、本来インデックスさせたい新着記事へのクロールが後回しになり、流入機会の損失に直結します。

■ニュースサイトSEOの基本施策｜技術・構造編

サイト構造の最適化

カテゴリ設計はトピックの専門性が伝わるように行い、URLは「/category/article-slug」のような浅くシンプルな構造を推奨します。

パンくずリスト（BreadcrumbList構造化データ）の実装や、関連記事・タグページ・特集ページへの内部リンク戦略もクロール効率化と権威性伝達に有効です。

Core Web Vitalsの改善

LCP（最大コンテンツの描画）は2.5秒以内、INP（インタラクションから次のペイント）は200ms以内、CLS（累積レイアウトシフト）は0.1以下を目標とします。

ニュースサイトでは大量の記事にわたる画像最適化・広告読み込みの遅延・サードパーティスクリプトの管理が特に重要です。

インデックス管理

クロールバジェットの最適化のため、公開から6ヶ月以上経過し流入がほぼゼロの短文速報記事や重複コンテンツはnoindexを検討し、新規記事公開のたびにサイトマップを自動更新する仕組みを構築することが推奨されます。

被リンク獲得戦略

独自調査データを含むプレスリリース・調査レポートは他メディアに引用されやすく、権威性の高い被リンクを獲得できます。

SNS拡散からの自然リンク誘導や、専門家・業界団体との連携によるインタビュー記事も有効です。

トピッククラスター戦略の応用

「○○完全ガイド」のような特集ページ（ハブ）と、関連する個別の速報・解説記事（スポーク）を内部リンクで結びつけることで、特定テーマでのドメイン権威性がGoogleに伝わりやすくなります。

■ニュースサイトSEOの基本施策｜コンテンツ編

キーワード戦略の考え方

「速報キーワード（例：○○ 事件、○○ 速報）」と「解説・まとめキーワード（例：○○とは、○○ まとめ）」の2軸で設計します。

速報キーワードは賞味期限が短く、解説・まとめキーワードは長期的なトラフィックの基盤を作ります。

タイトル・見出し設計

数字の活用（「2026年最新版」など）、疑問形の活用、人名・企業名・地名などの固有名詞の明示、H1～H3の論理構造の整理が、クリック率（CTR）と検索意図との一致率向上に有効です。

記事の更新戦略

1つのニューストピックに対して「速報→詳報→総括記事」という3段階アプローチが有効です。

速報で検索需要を捉え、詳報で情報の深みを加え、総括記事でEvergreenコンテンツとして長期的な流入を獲得します。

著者の専門性を示すライティング

実名・写真・経歴・専門分野・SNSリンクを記載した著者プロフィールページの整備、一次情報・独自取材の活用、事実と意見の明確な分離が、E-E-A-T評価の向上につながります。

■ニュースサイトのSEO成功事例【株式会社集英社さま】

「週刊少年ジャンプ」などで知られる集英社が運営するニュースサイト「週プレNEWS」。コンテンツは豊富にあるにもかかわらず、キーワード順位が上がらず、セッション数・PVが目標に届かない状況が続いていました。

また「週プレ グラジャパ！」への送客導線も機能しておらず、サイト構造・内部最適化の両面で抜本的な見直しが必要な状態でした。

ipeは「流入が最も見込める記事詳細ページの評価向上」「検索ボリュームの大きいキーワード群への対策」「サイト全体のクローラビリティ改善」という3つの方針を提案。

CMSの制約や制作会社の工数確保といった実装面の障壁にも丁寧にディレクションし、6か月間で月間セッション数約174%増などの成果を実現しました。

■【競合と差をつける】AIに引用されるニュースサイトになるための構造設計

「Googleで検索される」ことに加えて、「ChatGPTやGeminiにメディアの情報が回答として引用される」ことが、新たな集客・認知のチャネルとして台頭してきました。これが「LLMO（Large Language Model Optimization）」です。

一次情報・速報性・専門性という、ニュースサイトが元来持つ強みは、LLMOにおいても高く評価される要素です。

LLMが「信頼できる情報源」と判断するコンテンツの特徴

●見出し階層が整理され、各セクションの主張が明確な構造

●実名著者・プロフィール・メディアの信頼性情報の明示

●他メディアにはない一次情報・独自データの掲載

●事実と意見が明確に分離されていること

●公開日・更新日が明記され、内容が最新の事実に基づいていること

引用されやすい記事構造の実践チェックリスト

●リード文に「結論・数値・出典」を凝縮し、最初の200文字に核心情報を入れる

●H2・H3冒頭に「○○とは～です」など定義文・まとめ文を設置する

●固有名詞・日付・数値を明確に記載する（例：「2026年6月1日」「前年比23%増」）

●記事末尾にFAQセクションを設置する

●FAQPageやArticleの構造化データを実装する

■SEO～AI対策まで包括的に｜株式会社ipeのSEO支援

【検索順位・自然流入を増やしたい企業様へ】

数百万ページ規模の大規模Webサイトをはじめ、500社以上の多様な業界での支援実績を誇る一気通貫型のSEOコンサルティング会社です。

単なるキーワード順位の改善にとどまらず、内部構造の最適化（テクニカルSEO）から、高度なコンテンツ戦略、売上に直結するコンバージョン（CV）改善まで、専任のコンサルタントが貴社のマーケティングチームに伴走します。

支援例

●サイトタイプ別のキーワード戦略設計と既存ページの改善

●コンテンツ・特集ページの改善とEEAT強化

●エリアページや予約導線の内部リンク最適化

●テクニカルSEO（構造化データ・Canonical・表示速度改善）

■ipeのAIO（LLMO）支援

ipeのSEO支援についてはこちら :https://ipeinc.jp/service/seo/

【生成AI検索（ChatGPT等）での露出を高めたい企業様へ】

ipeでは、旅行・観光領域のSEO支援だけでなく、AI検索における引用・言及状況の可視化とコンサルティングを提供しています。

「SEOは取り組んでいるが、AIに自社が引用されているか分からない」「生成AI時代の集客戦略を一から設計したい」など、課題が明確でない状況でもお気軽にご相談ください。

支援例

●生成AI上のブランド認識・引用状況の可視化

●AIに参照されやすいFAQ・選び方記事・費用相場記事の設計

●ChatGPT・Gemini・Perplexityでの自社名・施設名の言及状況モニタリング

●検索結果とAI回答の双方で選ばれるための情報設計の見直しと改善施策の実行

■LLMO（生成AI検索）対策ツール「AKARUMI」

ipeのLLMO支援についてはこちら :https://ipeinc.jp/service/llmo/

ユーザーの検索行動が従来のGoogle検索からChatGPTやGemini等の「生成AI検索」へと移行する中、企業にとってAIに「正しく学習され、推奨されること」の重要性が急増しています。

「AKARUMI」は、AI検索エンジン内での自社ブランドの露出状況を調査・分析し、的確なLLMO（AIO）施策を可能にする、時代を先駆けるマーケティングツールです。

全機能無料でお試しいただける「無料トライアル」も行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■株式会社ipe 会社概要

AKARUMIについて詳しくはこちら :https://akarumi.jp/

株式会社ipeは、500社以上の支援実績と継続率90％以上の実績を有する、SEO・LLMOコンサルティング会社です。

大規模サイトSEOで培った情報設計・コンテンツ改善の知見と、LLMO分析ツール「AKARUMI」によるデータ分析をもとに、生成AIやAI検索において企業・サービスの情報が正しく理解・引用されるためのLLMO対策を支援しています。

また、ipeでは、分析結果をもとにしたLLMOコンサルティングを提供しています。情報設計の見直しから改善施策の実行まで、一貫した支援が可能です。お気軽にお問い合わせください。

SEOコンサルティングサービスはこちら :https://ipeinc.jp/service/seo/

会社名 ：株式会社ipe

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

代表取締役：沖田純一、土井直哉

設立 ：2013年10月

事業内容 ：Webコンサルティング事業、メディア事業

■情報発信サイト

500社以上の支援実績に基づくSEO・Webマーケティングメディア「strategy(https://ipeinc.jp/media/)」

次世代のAI検索対策・最新トレンドを届ける「AKARUMI INSIGHTS(https://akarumi.jp/knowledge/)」

Webマーケティング最新ノウハウなら「AKARUMI（アカルミ）チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCmqwjXRRAxNACA_94VK79WA)」（YouTube）

■本リリース・サービスに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://ipeinc.jp/contact/

TEL：03-6455-5871(9:30~18:30)