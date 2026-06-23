【6/13】2026年度市民福祉団体全国協議会理事会を開催しました

特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会

2025年6月13日（土）、

リファレンス西新宿大京ビル貸会議室S501

（〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-3西新宿大京ビル5階）にて、

2026年度認定特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会理事会を開催しました。

＜出席者＞

代表理事 鷲尾公子（認定NPO法人ぐるーぷ藤）

代表理事 とよしま亮介（NPO法人日本社会福祉事業協会）

常務理事 牧野史子（NPO法人介護者サポートネットワークセンター・アラジン）

常務理事/事務局長 島田慎太郎（市民福祉団体全国協議会）

理事 安達利晴（株式会社全労済ウィック）

理事 井上謙一（認定NPO法人じゃんけんぽん）

理事 竹重俊文（一般社団法人地域ケア総合研究所）

理事 光岡明子（NPO法人せたがや福祉サポートセンター）

理事 柳本貴文（NPO法人グレースケア機構）

監事 柴田守（NPO法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ東京事務所）

監事 櫻井重（ワンダフルエイジングセンター全国連絡会）

＜議題＞

１. 第1号議案 2025年度事業報告承認の件

２. 第2号議案 2025年度決算報告承認の件及び監査報告

３. 第3号議案 2026年度事業計画案承認の件

４. 第4号議案 2026年度活動予算案承認の件

５. 第5号議案 2026年度市民協役員一部改選の件

＜資料＞

１. 令和8年度 厚生労働省老健局に対する政策提言書の提出

２. 居住支援協議会等活動支援事業の抜本的改善に向けた要望書提出

３. 休眠預金活用事業（資金分配団体）への申請および事業推進

４. 2026年度市民協リーダーズ研修の開催

５. 一般社団法人市民福祉全国協議会（CWC）の解散および吸収統合

６. アマゾンビジネスによる団体向け購買DX支援プログラムの導入

７. 懇親・交流会および情報交流

＜役員改選＞

新任理事 吉村卓次（オレンジコープ/泉南生協）

新任理事 村山夕子（全労済ウィック）

退任理事 北本節代（NPO法人地域たすけあいの会）

退任理事 笠原優（オレンジコープ/泉南生協）

退任理事 安立利晴（全労済ウィック）

この後に開かれる総会に先立ち、

議案の最終確認も兼ねて理事会が開かれ、

提案の通り承認となりました。

また、今年度から理事に就任された

オレンジコープ/泉南生協 吉村卓次専務理事

全労済ウィック 村山夕子執行役員

新任にあたっての挨拶がありました。

退任される皆様もありがとうございました。