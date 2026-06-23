YouTubeチャンネル「アントレ｜フランチャイズ起業TV」、開設約2年半で登録者数10万人達成！

株式会社アントレ

株式会社アントレ（本社：東京都千代田区、代表取締役 上田隆志）は、自社が運営するYouTubeチャンネル「アントレ｜フランチャイズ起業TV」（https://www.youtube.com/@franchise_tv_entre）が、2023年11月の開設から約2年半で登録者数10万人を突破したことをお知らせします。現在の総再生数は230万回超、投稿動画数は622本に達しています。

■ 背景・開設の経緯

アントレは1997年より、独立・開業を志す人向けの情報プラットフォーム「アントレ」（https://entrenet.jp/）を運営してきました。毎年20万人以上が起業にチャレンジする一方、起業への「一歩」を踏み出せない人が多く存在することも課題として認識してきました。

「独立を志す人に、正しい情報と多くの選択肢を届けたい」というミッションのもと、より多くの人にリーチするための手段として2023年11月にYouTubeチャンネルを開設。フランチャイズ・独立開業をテーマに、動画による情報発信をスタートしました。

■ チャンネルの特徴・主なコンテンツ

チャンネルのコンセプトは「独立・開業のアイデアが見つかる！」。フランチャイズを軸に、独立・開業を考えるすべての方へ向けた実践的なコンテンツを発信しています。

【主なコンテンツ】

・イケてる独立・開業アイデアの紹介

・先輩起業家・オーナーへのインタビュー（リアルな事業内容・収益も公開）

・おすすめフランチャイズ案件の紹介

・フランチャイズをはじめとする独立・開業ノウハウの解説

・先輩起業家・経営者・オーナー情報の発信

【主な視聴者層】

・独立・開業したいが、具体的なアイデアが見つからない方

・フランチャイズでの独立・開業に関心を持つ方

・起業を考え始めているが、何から手をつけてよいかわからない方

▼最新コンテンツはこちらからお楽しみください。

https://www.youtube.com/@franchise_tv_entre

■ 数字で見る成長

2023年11月の開設からわずか約2年半で登録者数101,000人を突破。累計再生数は230万回超、動画本数は622本に達しています。

■ 取締役 田中 翔（ファシリテーター）のコメント

このたび、「アントレ｜フランチャイズ起業TV」がチャンネル登録者数10万人を突破できたこと、大変嬉しく思います。日頃からご視聴いただいている皆さま、そしてご出演・ご協力いただいたオーナーやフランチャイズ本部の皆さまに心より感謝申し上げます。独立・開業は、人生における大きな選択の一つですが、解像度の高い情報やリアルな事例に触れることで、その一歩はより踏み出しやすくなると考えています。本チャンネルでは、フランチャイズをはじめとした多様な独立の選択肢を、編集者の思い込み・主観だけで論じることなく、どこよりも具体的にわかりやすくお届けすることを大切にしてきました。今後も、独立を志す方々の背中を押せるよう、現場のリアルな声と有益な情報を発信し続けてまいります。

■ 今後の展望

アントレは「自分らしい、独立した働き方に、誰もが挑戦できる社会をつくる」というビジョンを掲げています。

本チャンネルを通じて、独立・開業という選択肢をより多くの方に届けることで、このビジョンの実現に貢献してまいります。「独立を考えたことがある」「でも、具体的に何をすればいいかわからない」という方に、動画という形で寄り添い続けることが私たちの役割と考えています。

引き続き、先輩起業家のリアルな声や最新のフランチャイズ情報など、独立を志すすべての方の「背中を押す」コンテンツを発信してまいります。

■ チャンネル概要

チャンネル名：アントレ｜フランチャイズ起業TV

URL：https://www.youtube.com/@franchise_tv_entre

開設日：2023年11月17日

コンセプト：独立・開業のアイデアが見つかる！

■ 会社概要

会社名：株式会社アントレ

代表取締役：上田隆志

本社：東京都千代田区丸の内１丁目４－１ 丸の内永楽ビルディング２６階

事業内容：フランチャイズ・代理店・業務委託募集等のインターネット広告事業、イベント運営

コーポレートサイト：https://entrenet.jp/corporate/

運営メディア「アントレ」：https://entrenet.jp/

（日本最大級の独立開業専門サイト、250件以上の独立開業プランを掲載）

取材お問い合わせ：https://entrenet.jp/corporate/contact/business/（随時受付中）