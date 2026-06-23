【令和8年度版】都内中小企業向け！東京都おすすめ補助金セミナー（無料・オンライン）

株式会社Stayway

「補助金クラウド」を運営する株式会社Stayway（所在地：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤 淳、以下「Stayway」）は、6月30日(火) 16:00から「【令和8年度版】都内中小企業向け！東京都おすすめ補助金セミナー」を開催します。

本セミナーは、令和8年度に東京都で実施される主要な補助金制度について、制度概要や活用ポイント、補助金ごとの違いを分かりやすく解説するセミナーです。研究開発、DX、セキュリティ対策など、企業の成長投資に活用できる注目制度を厳選してご紹介します。

開催概要

テーマ：【令和8年度版】東京都おすすめ補助金セミナー

開催日程：2026年6月30日 (火) 16:00-17:00

場所：オンライン（Zoom）

＊お申し込みは本ページ下部から行なっていただけます。

本セミナーの見どころ

近年、物価高や人手不足、急速なデジタル化など、事業環境の変化が加速する中、多くの中小企業において、事業拡大や新規事業への挑戦に必要な資金確保が課題となっています。こうした企業の成長を後押しするため、東京都は令和8年度もさまざまな補助金制度を用意しています。本セミナーでは、令和8年度に実施される東京都の補助金の中から、特に注目度が高く、幅広い企業で活用しやすい制度を厳選してご紹介します。

「どの補助金が自社に合うのか分からない」「昨年活用したが、制度変更の内容を知りたい」といった方にもご満足いただける内容です。

補助金は企業の変革を後押しする強力な資金手段です。環境変化に対応し、持続的な成長を目指す企業経営者の皆さまにとって、見逃せない内容となっております。ぜひこの機会にご参加ください。

対象者

・東京都の補助金や助成金を活用して、事業成長を目指す経営者や担当者

・研究開発、DX、BCP対策、脱炭素経営などの投資を検討している企業

・顧問先への補助金提案を強化したい士業やコンサルタント

セミナー概要

1.自己紹介・会社概要

2.省庁管轄の補助金と東京都の補助金の違い

3.各種東京都補助金解説

4.補助金制度の活用方法と使い分け

5.弊社サービスのご紹介

6.閉会のご挨拶

▼ セミナーで紹介予定の主な補助金（抜粋）

【研究開発等に活用可能】

・ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業

・課題解決型技術開発促進事業

【DX・デジタルツール導入に活用可能】

・DX推進助成金

・中小企業デジタルツール導入促進支援事業

【危機管理系に活用可能】

・BCP実践促進助成金

・サイバーセキュリティ対策促進助成金

セミナー講師

株式会社Stayway マーケティング本部

コンサルタント 金井幸平

セミナーのお申し込みはこちら

https://biz.stayway.jp/hojyo_news/75544/