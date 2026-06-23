SynaBizが運営するインターネット卸・仕入れモール『NETSEA』にハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」が導入

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、株式会社SynaBiz(本社：東京都品川区、以下SynaBiz)が運営するインターネット卸・仕入れモール『NETSEA(ネッシー)』にハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」が導入されたことをお知らせいたします。

SynaBizが運営するインターネット卸・仕入れモール『NETSEA』詳細を見る :https://www.netsea.jp/

SynaBizは、「世界中の顧客にとって、最適な取引機会を創る」を理念に掲げ、BtoB EC領域における流通プラットフォーム事業を展開しています。

同社が運営するインターネット卸・仕入れモール『NETSEA』は、メーカー・問屋・卸売会社などのサプライヤーと、小売店・ネットショップ・輸出業者などのバイヤーをつなぐ日本最大級のWEB卸売り・仕入れマーケットプラットフォームです。アパレルや雑貨を中心に幅広い商材を取り扱い、年間流通総額は約80億円にのぼるなど、多くの事業者に利用されています。

このたび、SynaBizが運営する『NETSEA』にZETAが提供するハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」が導入され、サイト内のUX向上を支援しています。

同サイトではすでにEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」、レコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」をご活用いただいており、各製品の連携によってCXや回遊率の向上をサポートしています。

「ZETA CXシリーズ」は、相互に補完・強化しあうことで導入効果を高め、クロスセルの機会を創出します。大手企業を中心に複数製品での導入が進んでおり、ECサイト内における回遊率・コンバージョン向上など効果が確認されています。

関連タグ活用による仕入れ効率・商品探索性の向上

商品詳細ページにおいて、商品名や商品説明に関連するキーワードから生成された「関連タグ」を表示できるようになりました。これにより、バイヤーは閲覧中の商品を起点に類似カテゴリ・用途の商品を横断的に探しやすくなり、仕入れ候補の比較・検討を効率的に行えるようになります。 さらに、従来の検索では見つけにくかった商品との接点も生まれ、新たな仕入れ商材の発見や選定時間の短縮に寄与します。

ハッシュタグ検索と条件絞り込みの連携で商品探索と仕入れ判断を支援

ハッシュタグから遷移した商品一覧ページにて「カテゴリ」「検索対象サプライヤー」「卸価格帯」などの条件を選択し、絞り込みが行えるようになりました。とくに「カテゴリ」での絞り込みにより、バイヤーはハッシュタグに関連する商品群の中から、自店舗の取り扱いジャンルに絞って商品を比較・選定しやすくなります。これにより、ハッシュタグによる直感的な商品探索と発注判断に直結する絞り込みを両立し、効率的な商品選定と仕入れ業務の最適化を実現します。

絞り込み例：検索対象サプライヤー/カテゴリ/在庫状況/条件/上代帯/卸価格帯/支払方法/除外ワード

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

【公式SNS】

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【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zeta.inc/cx/products/zh (https://zeta.inc/cx/products/zh)]

リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zeta.inc/cx/products/za ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]

EC向けAIチャット ZETA TALK

[ https://zeta.inc/cx/products/zt ]

生成AI連携基盤 ZETA LINK for AI

[ https://zeta.inc/cx/products/zl ]

生成AI検索最適化サービス ZETA GEO

[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]

ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGE

[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売