〈法月綸太郎氏、櫻田智也氏が推薦！〉謎多き監察官をめぐる傑作警察小説、天祢涼『県警の番人』が6月23日発売！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、定年前のハコ番巡査部長、所轄の生活安全課捜査員、刑事課の女性警部補、県警本部監察官警視、直属の部下――警察官5人の視点から謎多き監察官の正体に迫る〈伏線完全回収連作 × 警察組織ミステリー〉、天祢涼『県警の番人』を2026年6月23日に刊行します。

繋がってからが真の闇。これが《連鎖式》警察ミステリの新定番だ！

――法月綸太郎氏

高密度の謎解きに、一筋縄ではいかない警察組織の論理と倫理が絡む。新たな視点で各エピソードをみつめなおした最終話は圧巻。

――櫻田智也氏

伏線完全回収の連作 × 警察組織ミステリー『県警の番人』

『県警の番人』店頭用パネル

「日本で最も信頼できない警察」と悪名高いＱ県警の不祥事を容赦なく暴き出し、市民からの信頼を劇的に回復させた異能の監察官・鏡真人。

〈県警の番人〉の異名をとり、悪徳警察官は階級に関係なく処分を断行、県警内の人事権をも掌握するという噂の彼に狙われた者は、絶対に逃げられない……。

Q県警首席監察官・鏡真人とはいったい何者だ？



眼前の“真実”は、必ず第五話でくつがえる。

伏線完全回収の連作 × 警察組織ミステリー！

第一話 組織の論理

定年目前の交番巡査部長の元へ、10年前に同僚が発砲した事件を想起させる手紙が送られてきた。

第二話 正義の味方

鏡の命で、週刊誌の取材を受けさせられた生活安全課捜査官。

彼に思い当たるのは、1本の通報だった。

第三話 虚像の選択

鬱病で休職中の刑事課女性警部補が、痴漢容疑をかけられた同期警部補について再捜査を決意する。

第四話 人事の波紋

女性がストーカーに襲われたらしき事件。

監察官警視が、所轄の事前対応状況を鏡に報告すると思わぬ答えが――。

第五話 番人の番人

鏡の直属部下である女性巡査部長は、彼の失脚を狙う。〈あの事件〉の真実を隠蔽させないために。

本作はミステリー上の意図により、必ず第一話から順にお読みください。 （著者、編集部）

『県警の番人』店頭用POP

著者紹介

天祢涼（あまね・りょう）

1978年生まれ。2010年に第43回メフィスト賞受賞作『キョウカンカク』でデビュー。

13年『葬式組曲』が第13回本格ミステリ大賞の候補に、同収録作「父の葬式」が第66回日本推理作家協会賞（短編部門）の候補に、24年『少女が最後に見た蛍』収録の「一七歳の目撃」が第77回日本推理作家協会賞（短編部門）の候補に選出。20年『あの子の殺人計画』にて第3回細谷正充賞受賞。23年『謎解き広報課』が第18回酒飲み書店員大賞受賞。

他に〈境内ではお静かに〉シリーズ、神奈川県警〈仲田〉シリーズ、『彼女はひとり闇の中』、『その血は瞳に映らない』、『罪びとの手』など著書多数。

書誌情報

書名：県警の番人

著者： 天祢涼

仕様：四六判／並製／308頁

発売日：2026年6月23日

税込定価：2,112円（本体1,920円）

ISBN：978-4-309-03272-6

装幀：岡本歌織

装画：3rdeye

書誌URL：

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309032726/

※電子書籍も近日中に発売予定です。

詳細は各電子書籍ストアにてご確認ください。