〈法月綸太郎氏、櫻田智也氏が推薦！〉謎多き監察官をめぐる傑作警察小説、天祢涼『県警の番人』が6月23日発売！

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河出書房新社


株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、定年前のハコ番巡査部長、所轄の生活安全課捜査員、刑事課の女性警部補、県警本部監察官警視、直属の部下――警察官5人の視点から謎多き監察官の正体に迫る〈伏線完全回収連作 × 警察組織ミステリー〉、天祢涼『県警の番人』を2026年6月23日に刊行します。



繋がってからが真の闇。これが《連鎖式》警察ミステリの新定番だ！


――法月綸太郎氏



高密度の謎解きに、一筋縄ではいかない警察組織の論理と倫理が絡む。新たな視点で各エピソードをみつめなおした最終話は圧巻。


――櫻田智也氏





伏線完全回収の連作 × 警察組織ミステリー『県警の番人』



『県警の番人』店頭用パネル

「日本で最も信頼できない警察」と悪名高いＱ県警の不祥事を容赦なく暴き出し、市民からの信頼を劇的に回復させた異能の監察官・鏡真人。



〈県警の番人〉の異名をとり、悪徳警察官は階級に関係なく処分を断行、県警内の人事権をも掌握するという噂の彼に狙われた者は、絶対に逃げられない……。


Q県警首席監察官・鏡真人とはいったい何者だ？

眼前の“真実”は、必ず第五話でくつがえる。


伏線完全回収の連作 × 警察組織ミステリー！




第一話　組織の論理


定年目前の交番巡査部長の元へ、10年前に同僚が発砲した事件を想起させる手紙が送られてきた。



第二話　正義の味方
鏡の命で、週刊誌の取材を受けさせられた生活安全課捜査官。
彼に思い当たるのは、1本の通報だった。



第三話　虚像の選択
鬱病で休職中の刑事課女性警部補が、痴漢容疑をかけられた同期警部補について再捜査を決意する。



第四話　人事の波紋
女性がストーカーに襲われたらしき事件。
監察官警視が、所轄の事前対応状況を鏡に報告すると思わぬ答えが――。



第五話　番人の番人
鏡の直属部下である女性巡査部長は、彼の失脚を狙う。〈あの事件〉の真実を隠蔽させないために。



本作はミステリー上の意図により、必ず第一話から順にお読みください。 （著者、編集部）






『県警の番人』店頭用POP



著者紹介


天祢涼（あまね・りょう）


1978年生まれ。2010年に第43回メフィスト賞受賞作『キョウカンカク』でデビュー。


13年『葬式組曲』が第13回本格ミステリ大賞の候補に、同収録作「父の葬式」が第66回日本推理作家協会賞（短編部門）の候補に、24年『少女が最後に見た蛍』収録の「一七歳の目撃」が第77回日本推理作家協会賞（短編部門）の候補に選出。20年『あの子の殺人計画』にて第3回細谷正充賞受賞。23年『謎解き広報課』が第18回酒飲み書店員大賞受賞。


他に〈境内ではお静かに〉シリーズ、神奈川県警〈仲田〉シリーズ、『彼女はひとり闇の中』、『その血は瞳に映らない』、『罪びとの手』など著書多数。




書誌情報



書名：県警の番人


著者： 天祢涼


仕様：四六判／並製／308頁


発売日：2026年6月23日


税込定価：2,112円（本体1,920円）


ISBN：978-4-309-03272-6


装幀：岡本歌織


装画：3rdeye


書誌URL：


https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309032726/



※電子書籍も近日中に発売予定です。


詳細は各電子書籍ストアにてご確認ください。