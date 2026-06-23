【あの伝説の大ヒット育児コミック『うちの3姉妹』電子版1～3巻がなんと「税込20円」！4巻以降も20%OFFとなるKindle特大セール開催

株式会社主婦の友社

2005年に松本ぷりっつさんが開設したブログ「うちの3姉妹」が今年20周年という大きな節目を迎えました。これを記念し、2026年6月23日（火）から7月13日（月）まで、Kindleにてコミックエッセイ『うちの３姉妹』電子版全１６巻の期間限定大セールを開催いたします。

爆笑と共感の嵐！世代を超えて愛される「おっぺけぺ」な3姉妹の成長を破格でまとめ読み

Kindle『うちの3姉妹』セール :https://www.amazon.co.jp/b?node=219560410051

当時から色褪せない魅力全開のキャラクターたちが、今もなお普遍的な人気を博している「うちの３姉妹」。作者であり３姉妹のママである松本ぷりっつさんは、元幼稚園の先生で漫画家です。3人の娘たちの予測不能な言動を、鋭い観察眼と愛情たっぷりに描きます。優しく家族を見守り時々ツッコミ役になるパパとの、夫婦のほのぼのとした掛け合いも魅力の一つです。そして何より、最高に可愛くて個性的な3姉妹から目が離せません！

ブログから生まれたコミックエッセイは、リアルな子育てエピソードを、温かくユーモアたっぷりのイラストと文で綴った大人気シリーズです。

三女・チー：末っ子パワー全開の元気っ子！ 社長気質で無敵の可愛さ、機嫌を損ねると大騒動。

次女・スー：超マイペースで自由人。でも鋭いツッコミと観察眼を持ち、家族のムードメーカーです。

長女・フー：メルヘン大好きでおっとり夢見がち。おっぺけぺなボケが炸裂し、周りをほっこりさせます。

かつて主婦の友社の雑誌連載をリアルタイムで読んできた50代前後の女性にとっては、懐かしいあの頃の思い出が蘇るはず。さらに、アニメ放送当時に幼児だった現在の20代後半～30代の若い子育て世代には、「うちもこんな感じ！」と共感しまくりのリアル育児アドバイス（？）がいっぱいです。笑って、泣いて、癒されて、「子育てって楽しい！」と思える名作コミックエッセイ。

この機会に、3姉妹の元気いっぱいな日常に浸ってみませんか？家族みんなで読めばきっと笑顔が溢れます。20周年記念セールを、ぜひお見逃しなく！

■フェア概要

●フェア名：『うちの3姉妹』シリーズ電子版 ブログ開設20周年記念セール

●開催期間：2026年6月23日（火）～7月13日（月）

●キャンペーン内容： 電子版1～3巻まで各20円、4～16巻まで20%OFF

●Kindle特設サイト：https://www.amazon.co.jp/b?node=219560410051

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