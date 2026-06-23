ElevenLabs Japan マーケティング統括 寺村 ジャック氏、Offers「AI×採用カンファレンス 2026 summer」基調講演に登壇

株式会社overflowElevenLabs Japan マーケティング統括 寺村 ジャック氏、Offers「AI×採用カンファレンス 2026 summer」基調講演に登壇

AI時代の採用プラットフォーム「Offers」を運営する株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木裕斗、以下overflow）は、2026年7月30日（木）にオンライン開催する、AI×採用領域で国内最大級（※）の「AI×採用カンファレンス 2026 summer」の基調講演に、ElevenLabs Japan合同会社 Head of Marketing（日本・韓国）寺村 ジャック氏が登壇することをお知らせします。

※AI×採用をテーマとする国内のオンラインカンファレンスにおける、登壇・協力企業の数をもとにした自社調べ（2026年6月時点）。

▶ お申し込みはこちら：https://ai-recruitment-conf.offers.jp/(https://ai-recruitment-conf.offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ai_conference_2026_summer_keynote_elevenlabs)

■ AI×採用カンファレンスとは

AI×採用カンファレンス 2026 summer

生成AIは、採用の現場を大きく変えはじめています。いま問われているのは「ツールを使うかどうか」ではなく、AIを採用の成果にどうつなげるかです。

「AI×採用カンファレンス 2026 summer」では、実際にAIを採用に取り入れてきた企業が、何から着手し、どこでつまずき、どのような成果に至ったのかを、事例とともに語ります。採用設計・採用活動・採用チャネル・マネジメント・定着育成という、採用から組織づくりまでの切り口で、明日から自社で動かせるヒントを持ち帰れる1日です。

■ 登壇者プロフィール

ElevenLabs Japan合同会社 Growth, Head of Marketing - Japan & Korea 寺村 ジャック 氏

ElevenLabs Japanにて日本・韓国のマーケティングを統括。Databricks日本法人の立ち上げにエンタープライズセールスとして参画後、Docusignでプロダクトマーケティングや広報戦略を歴任。Salesforce、Adobeでのセールス経験も有する。エンタープライズSaaSにおけるセールスとマーケティング両面での豊富な経験を活かし、日本事業の拡大を牽引する。

■ 開催概要

■ Offersについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/302_1_0120615e5c22142dc18083fbf92212d8.jpg?v=202606231151 ]Offers、ブランド刷新を実施。AI時代の採用は、Offersから

Offersは、AI時代の採用プラットフォームです。CTO・テックリード・VPoEといったハイクラス層から、AIエンジニアなどAI時代に新しく生まれる役割まで、これまで1,000社を超える企業のエンジニア採用と、35,000人を超えるエンジニアの皆さまのキャリアに伴走してきました。独自のAI技術と専門コンサルタント、そして7年にわたって積み上げてきたデータと現場理解を組み合わせ、候補者の探索からスカウト、選考までを一貫して支える「AI RPO」で、再現性のある採用活動を実現します。

■会社概要

■ お問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/302_2_165515160d888301130d33257319e8ee.jpg?v=202606231151 ]

株式会社overflow 広報担当 TEL：03-6555-2239 E-mail：pr@overflow.co.jp