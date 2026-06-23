アジア最大級のリテールイベント 『NRF 2026: Retail′s Big Show APAC』視察報告会を開催

New Commerce Ventures株式会社

コマース・リテール領域のインダストリーベンチャーキャピタルNew Commerce Ventures株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：松山馨太・大久保洸平）は、2026年6月2日～4日にシンガポールで開催されたアジア太平洋最大級の小売イベント「NRF APAC 2026（NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific）」の視察報告会を開催いたします。

NRF APACは、世界の買い物客の55％が居住し小売成長の半分以上を生み出すAPAC市場を舞台に、リテール領域の最前線のテーマが発表されるイベントです。「The Next Now」をテーマに掲げた今年は、70カ国超から約9,000名の業界関係者が参加し、過去最大規模で開催されました。

なかでも2026年の最大の潮流となったのが、AIエージェントが買い物客に代わって商品の検索・比較・購買までを担う「エージェンティックコマース（Agentic Commerce）」です。本報告会では、このエージェンティックコマースを中心に、AIネイティブな顧客体験、自律化が進む店舗オペレーション・サプライチェーンといったイベント全体のトレンドに加え、注目セッションの概要のご紹介、シンガポール市内で行った店舗視察、展示会場で出会った注目スタートアップの取り組みをまとめてご報告します。

コマース領域の未来を切り拓く最新トレンドを知りたい方、今後の事業戦略・新規ビジネスのヒントを探している方はぜひご参加ください。お申込いただいた方には１.当日の投影スライドと、２.「NRF 2026 Innovators Showcase Asia Pacific」に出展していた25社のスタートアップの事業概要レポートをご共有させていただきます。

▼開催日時

2026年7月7日（火）12:00-13:00 ※質疑応答含む

2026年7月8日（水）12:00-13:00 ※質疑応答含む

※両日程共に同じ内容をお話します。

▼開催場所

オンライン（zoom）

▼参加申込みフォーム

https://ncd11.peatix.com/view

APAC発イノベーションの最前線を体感し、次の事業戦略に活かす機会としてぜひご参加ください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。