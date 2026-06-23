【計18社が語る】BtoBリード獲得や商談化支援が強みのテクロ、7/29（水）14時40分～商談創出術について株式会社フラグアウト主催のセミナーで解説

テクロ株式会社

BtoB企業のリード獲得や商談化を支援するテクロ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：天野 央登、以下当社）が、7月29日（水）に開催予定である株式会社Oneplat（所在地：東京都中央区 、代表取締役社長：泉 卓真 ） と株式会社フラグアウト （所在地本社：東京都新宿区、代表取締役社長：梶原 正明）が主催するカンファレンス「経営Oneplusサミット2026 Summer『売上拡大・事業成長の方程式を、書き換える』」 に登壇いたします。



本ウェビナーは「売上拡大・事業成長の方程式を書き換えたい」と悩むマーケティング担当者に向けて、それぞれの領域で成果を出した合計18社の実践者達が売上拡大から新規事業創出までの経験や知見を紹介。

当社は14時40分より、「リード100件」でも売上ゼロの理由 | テレアポ全滅時代の今、「温度感の高い見込み客」を可視化する商談創出術」というテーマで代表取締役の天野が登壇いたします。

▼お申し込みはこちら

https://ehaco.net/keiei-oneplus-summit-day1?e_src=techro

セミナー概要

売上拡大から新規事業創出まで、 事業成長の打ち手を体系的に学ぶ1日売上を伸ばす方法は一つではありません。

新規顧客の獲得、既存顧客の深耕、新規事業の創出──どの打ち手も正解で問題は「自社にとって、今どこに注力すべきか」です。

「後発でも勝てる」経営者の意思決定が聞ける

競合ひしめく市場で、なぜ勝てたのか──チャネル選択、差別化、リソース配分の裏側を、急成長を実現した経営者が実体験で語る

既存事業の売上を伸ばす「方程式」が学べる

伸び続ける企業には、共通の方程式がある。多数の企業データから導かれた、売上拡大の再現性ある勝ちパターンを語る

「次の事業」のつくり方が持ち帰れる

既存事業の延長線では届かない、第二の柱の立ち上げ方を。多くの新規事業を支援してきた専門家が、再現性あるフレームワークを語る

本イベントでは、それぞれの領域で成果を出した実践者が、経験と知見を1日で語ります。

テクロ登壇セッション

- 登壇テーマ：「リード100件」でも売上ゼロの理由 | テレアポ全滅時代の今、「温度感の高い見込み客」を可視化する商談創出術」- 日時：7月29日（水）14:40~15:00- 登壇者：代表取締役 天野 央登（あまの ひさと）

当社のセッションではHubSpotによる比較検討層の商談創出術を紹介。成功事例と、長期的に役立つ営業パイプラインの作り方も解説します。

詳細・お申し込みの流れ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60080/table/40_1_f8bd5c9292854bb8b162a13a5db61a93.jpg?v=202606230951 ]

▼お申込みはこちら

https://ehaco.net/keiei-oneplus-summit-day1?e_src=techro

当社の登壇者について

天野 央登（あまの ひさと）

テクロ株式会社 代表取締役

テクロ株式会社CEO。シンガポール国立大学、インド工科大学留学でデータサイエンスを学び、大学2年生時に起業。留学メディア「交換留学ドットコム」を1年半ほど運用し、事業売却。

その後はコンテンツマーケティングの知見を活かして、BtoBマーケティングの顧問事業を開始。BtoBマーケティングを中心にSEO・MAツールに詳しい。

テクロ株式会社について

テクロ株式会社は、Web経由の新規リードや商談を増やしたい法人向けWebマーケティング支援を提供する会社です。「マーケティングで商品・サービスの価値を再構築し、選ばれる理由作りをする」をミッションとし、SEOやAI（LLMO/AI）対策、HubSpot導入・活用の支援を提供しています。SEO対策支援は2016年の創業当初から提供するサービスで、勘や経験ではなく100社以上の支援実績・データを基に戦略や施策を決める「データドリブン」を信念としていることが特徴。その結果、過去にはリード数最大118倍・売上5%UPに貢献しました。

また、貴社の状況に合わせて柔軟にプランをカスタマイズ・フェーズごとに連鎖的な支援を行うことも可能。「戦略設計のみ依頼し、コンテンツ制作は自社でやりたい」という分担や、支援がある程度進んだ際に「PVが増えたから、次はCV改善に注力したい」など、サイト状況に合わせて最適なリード獲得・商談化戦略を立案し、貴社のマーケティング成果の最大化に貢献します。



支援時は、月に一度の定例会議やチャットでの質問・相談も可能。チームの一員として、着実にリード数増加に繋がるマーケティング戦略・施策を設計します。

お問い合わせはこちら

https://techro.co.jp/contact/

マーケティングを通したBtoB企業への貢献について、他にも思いがあります。ご興味のある記者様など、ぜひ取材いただけますと幸いです。

会社概要・問い合わせ先

- 社名：テクロ株式会社- 代表者：代表取締役 天野央登- 所在地：東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング12階- 設立年月：2016年10月- 事業内容：- - リード獲得支援プラン、LLMO/AIO対策支援プラン、HubSpot導入/活用設計プラン、BtoBマーケティング eラーニングサービス- - みつける訪看：訪問看護の集客・採用プラットフォーム- 公式サイト：https://techro.co.jp/、https://mitsukeru-hokan.techro.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

テクロ株式会社 広報担当：森木

メールアドレス：marketing@techro.co.jp