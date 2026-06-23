【令和8年度 児童福祉文化賞 出版部門 受賞】皮から革へ、命のつながりをたどる物語『牛革のランドセルができるまで』好評発売中！

株式会社 文一総合出版

自然科学系の図鑑・専門書等を発行する株式会社文一総合出版（本社：東京都千代田区、代表：斉藤 博）は、写真絵本『手から手へ、皮から革へ。牛革のランドセルができるまで』が、こども家庭庁主催「令和8年度 児童福祉文化賞 出版部門」（2026年）を受賞し、2026年5月18日に行われた「令和8年度 児童福祉文化賞 表彰式」で大臣表彰を受けたことをお知らせいたします。

児童福祉文化賞とは

児童福祉文化賞は、昭和34年（1959年）の児童福祉週間を記念して創設された、優れた児童文化財を顕彰する表彰制度です。現在はこども家庭庁が実施しており、毎年、国の審議会から推薦された児童福祉文化財の中から、特に優れた作品や活動が選ばれ、表彰されています。

令和8年度 児童福祉文化賞 受賞式にて

この本について

本書は、子どもたちが毎日背負っている「牛革のランドセル」が、どのような工程を経て作られているのかを、牛革という素材の視点から丁寧に追った内容です。毛が付いた大きな牛の「皮」が、職人の手によって「革」へと変貌していく様子を、ダイナミックな写真で描きました。ランドセル工房での緻密な手作業、牧場で愛情深く育てられる牛の姿からを通して、ランドセルや他の革製品に対する興味と、革製品への愛着が深まります。全国学校図書館協議会選定図書にも選出されており、年齢を問わず命の尊さを学ぶきっかけになる一冊です。

▼ 文一総合出版サイト｜写真絵本『手から手へ、皮から革へ。牛革のランドセルができるまで』

https://www.bun-ichi.co.jp/tabid/57/pdid/978-4-8299-9027-8/Default.aspx

著者について

上吉川祐一（かみよしかわ・ゆういち）

1978年兵庫県たつの市生まれ、在住。7年間のスタジオ勤務を経て薬師山写真館を設立、ポートレイトや企業の広告写真も手がけるほか、写真を通じた地域活性に注力。写真展に「いのち 牛革製品ができるまで」（富士フイルムスクエア東京、札幌、大阪、Leofotoギャラリー）、「かわと生きる」（ソニーイメージングギャラリー大阪、福岡）など。写真集に『かわと生きる』（ulus publishing）がある。

ワールドフォトグラフィックカップ日本代表、ウェディングフォトアワード金賞など国内外の受賞歴多数。（公社）日本写真家協会会員。WEBサイト https://kamiyoshikawa.com/

書籍概要

書名：命のつながり9『手から手へ、皮から革へ。牛革のランドセルができるまで』

写真・文：上吉川祐一

書店発売日：2025年9月20日

定価：2,420円（本体2,200円＋10％税）

ISBN13：978-4-8299-9027-8

判型：B5判・上製

ページ数：48ページ

電子版：あり

発行所：文一総合出版（東京・千代田）

文一総合出版サイト：https://www.bun-ichi.co.jp/

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写真絵本「命のつながり」シリーズ

日本の山や海、森や川で暮らす野生生物の姿を通して、多様な環境やほかの生き物との関わりを学ぶことができる写真絵本。野生動物たちの生き様を、長期取材によって撮影された貴重な生態写真を多数、使って紹介。小学校3年生の道徳で学習する「命のつながり」を補足、発展させるための教材としても活用できます。B5判・上製本。本文はすべてふりがな付きなので、小学校低学年から大人まで、楽しく読んで学ぶことができます。既刊全10巻。全冊「全国学校図書館協議会選定図書」。

シリーズ受賞作品[表: https://prtimes.jp/data/corp/19369/table/82_1_f4c31a16665ef57bcaf6f1e6dcd102a1.jpg?v=202606230851 ]命のつながりシリーズ（既刊全10巻。2026年6月現在）