株式会社エフアンドエムが、AIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ」を導入

noco株式会社

noco株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：堀辺 憲、以下「当社」）は、株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表：代表取締役社長 森中一郎、以下「エフアンドエム」）が、当社の提供するAIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ」を導入したことをお知らせいたします。

導入背景

エフアンドエムは、個人事業主・中堅中小企業向けの会計・財務・管理部門支援サービスをはじめ、会計事務所・社会保険労務士事務所向け支援サービス、人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」の提供など、バックオフィス領域で幅広い事業を展開しています。

同社の当該部門では、記帳代行支援サービスの裏側として、在宅作業者とAIを組み合わせたハイブリッドな処理体制を構築しています。業務拡大に伴い作業者が増加する中、さらなる作業品質の均一化と生産性向上が課題となっていましたため、作業者自身が迅速かつ正確に情報を自己解決できる仕組み作りが急務でした。

また、管理者が都度介入しなくても業務が安定して回る運用体制を目指しており、その実現には、「誰もが同じ基準で判断できる環境」、すなわちマニュアルやFAQを通じて必要な情報にすぐアクセスできる仕組みが不可欠でした。

加えて、ルール変更が継続的に発生する業務特性上、案内すべき情報は多岐にわたり、更新頻度も高くなります。そのため、情報を整理し、わかりやすく届け、継続的に改善できる仕組みが必要とされています。

導入の決め手

・「AI検索」によって、自己解決までのスピードを大きく高められる点

・FAQに特化したUIによって、情報を整理・蓄積しやすい点

・蓄積データを分析し、仕組みそのものを継続的に改善できる点

・在宅作業者や遠隔拠点でも迷わせない、一貫した情報伝達を実現できる点

導入企業様のコメント

株式会社エフアンドエム

オフィスステーション事業本部 BPO事業部 桂志歩 様

「ヘルプドッグは『AIが答えにたどり着くまでの速さ』と『FAQとしての使いやすさ』が、私たちの目指す自己解決型の運用にしっかり合っていました。今回の移行によって、管理者が都度対応に追われる状態から、より付加価値の高い役割に注力できる体制へ切り替えられます。今後は、ヘルプドッグを活用した高収益かつ自走しやすい運用モデルを、社内の他部門にも横展開していきます。」

【会社概要】

社名：株式会社エフアンドエム

代表者：代表取締役社長 森中一郎

設立：1990年

所在地：大阪府吹田市江坂町

URL：https://www.fmltd.co.jp/corporate/outline.html

事業内容：個人事業主・中堅中小企業向けの会計・財務・管理部門支援サービス、会計事務所・社会保険労務士事務所向け支援サービス、人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」の提供など。

詳細はこちら :https://helpdog.ai/case-studies/fmltd/

■ヘルプドッグとは

「ヘルプドッグ」は、FAQサイト・AIチャットボット・フォームを一体化したAIカスタマーサポートシステムです。利用者が知りたい情報にすぐたどり着けるよう、直感的な検索体験とわかりやすいUIを提供し、問い合わせの削減と顧客満足度の向上を実現します。さらに、担当者が専門知識なしでも継続的に運用・改善できる仕組みを備え、企業のサポート業務を効率化します。

ヘルプドッグについて :https://helpdog.ai/カスタマーサポートに必要な機能をオールインワン

■noco株式会社について

私たちは、「企業と顧客の架け橋となり、すべての声を価値に変える」というミッションのもと、ユーザーの疑問や課題を解決するテクノロジーを提供しています。AIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ(https://helpdog.ai/)」や、マニュアル作成ツール「ヘルプドッグマニュアル(https://toaster.how/)」などを通じて、企業の問い合わせ削減・業務効率化・顧客体験向上を支援しています。「ヘルプ・インフラストラクチャ」の実現を掲げ、あらゆる人がスムーズに情報へアクセスし、誰もが迷わず行動できる社会の実現に挑戦しています。

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/38439/table/85_1_983780274199369297300b4d671e7b2d.jpg?v=202606230851 ]