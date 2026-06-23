新作スマートフォンゲーム『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式サイトオープン&事前登録開始

株式会社coly

この度、株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は『ディズニー スパークリンク・スターズ』において、公式サイトを公開いたしました。

また各種SNSにて事前登録の受付を開始いたします。

詳細は公式X（@spalik_jp(https://x.com/spalik_jp)）、および公式サイト内のNEWSをご覧ください。

『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式サイトがオープン！

公式サイト（https://colyinc.com/sparklink-stars/）のオープンに合わせて、ティザービジュアルを公開いたしました。

アプリのリリースを楽しみにお待ちください。

『ディズニー スパークリンク・スターズ』事前登録開始！

事前登録方法- 『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式Xアカウント(@spalik_jp(https://x.com/spalik_jp))をフォロー- 『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@spalik_jp）のチャンネル登録

ぜひ事前登録をしてお待ちください。

ディズニーゲーム公式XアカウントとのWフォロー&リポストキャンペーン開催！

『ディズニー スパークリンク・スターズ』の事前登録開始を記念して、Wフォロー&リポストキャンペーンを開催いたします。

ご参加いただいた方の中から抽選で10名様に、ディズニーストアギフトカード5,000円分をプレゼントいたします。

開催期間- 2026年6月23日(火)～7月7日(火)23:59まで応募条件- 『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式Xアカウント(@spalik_jp(https://x.com/spalik_jp))をフォロー- ディズニーゲーム公式Xアカウント(@disneygames_jp(https://x.com/disneygames_jp))をフォロー- キャンペーンポストをリポスト

詳しくは『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式Xアカウント、および公式サイト内のNEWSをご覧ください。

たくさんのご参加をお待ちしております！

以上、今後とも『ディズニー スパークリンク・スターズ』をよろしくお願いいたします。

■『ディズニー スパークリンク・スターズ』基本情報

タイトル：ディズニー スパークリンク・スターズ

ジャンル：夢を叶えるスパークライダー育成ADV

対応OS：iOS / Android

料金：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

公式サイト：https://colyinc.com/sparklink-stars

公式X（旧Twitter）：https://x.com/spalik_jp

権利表記：(C) Disney. Published by coly Inc.