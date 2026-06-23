新作スマートフォンゲーム『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式サイトオープン&事前登録開始
株式会社coly
- 『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式Xアカウント(@spalik_jp(https://x.com/spalik_jp))をフォロー
- 『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@spalik_jp）のチャンネル登録
開催期間
- 2026年6月23日(火)～7月7日(火)23:59まで
応募条件
- 『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式Xアカウント(@spalik_jp(https://x.com/spalik_jp))をフォロー
- ディズニーゲーム公式Xアカウント(@disneygames_jp(https://x.com/disneygames_jp))をフォロー
- キャンペーンポストをリポスト
この度、株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は『ディズニー スパークリンク・スターズ』において、公式サイトを公開いたしました。
また各種SNSにて事前登録の受付を開始いたします。
詳細は公式X（@spalik_jp(https://x.com/spalik_jp)）、および公式サイト内のNEWSをご覧ください。
『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式サイトがオープン！
公式サイト（https://colyinc.com/sparklink-stars/）のオープンに合わせて、ティザービジュアルを公開いたしました。
アプリのリリースを楽しみにお待ちください。
『ディズニー スパークリンク・スターズ』事前登録開始！事前登録方法
- 『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式Xアカウント(@spalik_jp(https://x.com/spalik_jp))をフォロー
- 『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@spalik_jp）のチャンネル登録
ぜひ事前登録をしてお待ちください。
ディズニーゲーム公式XアカウントとのWフォロー&リポストキャンペーン開催！
『ディズニー スパークリンク・スターズ』の事前登録開始を記念して、Wフォロー&リポストキャンペーンを開催いたします。
ご参加いただいた方の中から抽選で10名様に、ディズニーストアギフトカード5,000円分をプレゼントいたします。
開催期間
- 2026年6月23日(火)～7月7日(火)23:59まで
応募条件
- 『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式Xアカウント(@spalik_jp(https://x.com/spalik_jp))をフォロー
- ディズニーゲーム公式Xアカウント(@disneygames_jp(https://x.com/disneygames_jp))をフォロー
- キャンペーンポストをリポスト
詳しくは『ディズニー スパークリンク・スターズ』公式Xアカウント、および公式サイト内のNEWSをご覧ください。
たくさんのご参加をお待ちしております！
以上、今後とも『ディズニー スパークリンク・スターズ』をよろしくお願いいたします。
■『ディズニー スパークリンク・スターズ』基本情報
タイトル：ディズニー スパークリンク・スターズ
ジャンル：夢を叶えるスパークライダー育成ADV
対応OS：iOS / Android
料金：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
公式サイト：https://colyinc.com/sparklink-stars
公式X（旧Twitter）：https://x.com/spalik_jp
権利表記：(C) Disney. Published by coly Inc.