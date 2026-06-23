『ンめねこ』より、原作者しりもと先生による新規描き下ろしイラストを使用したオンラインくじが登場！　かわいいイラストを多数使用した豪華賞品が盛りだくさんです！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『ンめねこ』の豪華賞品が手に入る＜「ンめねこ」オンラインくじ＞を、2026年6月30日(火)17時より販売します。

原作者しりもと先生による新規描き下ろしイラストを含む豪華賞品を取り揃えております。クッションやトートバッグなど日常使いもできるグッズが多数ラインナップ！また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜「ンめねこ」オンラインくじ 概要＞

販売期間：2026年6月30日(火)17:00～2026年8月4日(火)16:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/nmeneko/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！まんまるクッション（全2種）

A賞：キャンバストートバッグ（全1種）

B賞：アクリルスタンドフィギュア（全4種）

C賞：アクリルチャーム（全8種）

D賞：缶バッジ（全10種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ 全種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「クリアカード」をもれなく1枚プレゼント!!

※全4種、ランダムでの配布となります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/