Made In Italy:グッチとヤニック・シナーが最新のキャンペーンで再びタッグを組む

株式会社ケリングジャパン

ブランドの起源に根ざした「Made in Italy」キャンペーンは、揺るぎないアイデンティティを持つヤニック・シナーによって体現されています。

Images Courtesy of Gucci

ヤニック・シナーは、コート上で歴史的な勝利を重ねるとともに、その枠を超えて既成概念にも挑み続けるイタリア人チャンピオンであり、スポーツにおける伝統への敬意を大切にしながらも、独自のアプローチによって競技の新たな可能性を切り拓いています。グッチと価値観を共有するグローバル・ブランドアンバサダーであるヤニック・シナーは、その功績と人間性によって、「Made in Italy」キャンペーンを体現する存在であり、現代的なイタリアの価値観の象徴ともいえます。また本キャンペーンは、ブランドとテニスとの深いつながりを表現しています。テニスは50年以上にわたりインスピレーションの源であり続け、スポーツとスタイルの対話を築いてきました。その対話は、ブランドならではの視点を通して、今もなお進化し続けています。

キャンペーンのローンチを祝し、グッチとヤニック・シナーは、6月22日 ロンドンにて友人たちを招いた特別なディナーを開催しました。現在ATP世界ランキング1位に輝くヤニック・シナーは、まもなく開幕するウィンブルドン選手権への出場を控えており、本大会への出場は今年で6年連続となります。

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナのもと、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、 ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティーの分野において、情熱と専門性をもつ人々が集い、創造的なラグジュアリーブランドを育むグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com をご覧ください。