カクイチ、レーシングドライバー・中野信治氏とのスポンサー契約を締結

株式会社カクイチ

株式会社カクイチは、レーシングドライバー・中野信治氏（有限会社コンヴィクション）のレース活動を支援するスポンサー契約を締結しました。

■中野信治氏について

中野信治氏と(株)カクイチ代表取締役 田中離有



1997年にF1フル参戦デビュー。2005年には世界三大レース（モナコGP・インディ500・ル・マン24時間）すべてへの参戦を日本人として初めて達成しました。



現在もスーパー耐久シリーズに参戦しながら、鈴鹿サーキットレーシングスクールでの後進育成やF1解説など、モータースポーツの発展と次世代育成に尽力されています。



公式サイト：https://www.c-shinji.com/

■カクイチがともに走る理由



中野信治氏の信条は「出来るか出来ないかではなく、やるかやらないか」。

前例がないことでも、自ら決断し、一歩を踏み出す。

世界最高峰の舞台へ挑戦し続けてきたその姿勢は、多くの人に勇気を与えてきました。



カクイチもまた、創業以来140年にわたり、新しい挑戦を重ねながら歩んできました。私たちは、正解を探すよりも、自ら考え行動し、新しい可能性に挑戦することを大切にしています。

中野信治氏が体現する「挑戦する生き方」に共感し、その活動を応援するとともに、

私たち自身も挑戦し続ける企業でありたいと考えています。

カクイチはこれからも、中野信治氏とともに、未来への挑戦を続けてまいります。

■ 株式会社カクイチについて

1886年（明治19年）創業、140年の歴史を持つ総合メーカー。

倉庫ガレージ・ホース・ナノバブル・太陽光・MaaSなど多岐にわたる事業を展開し、製造から販売・施工までを一貫して手がけています。全国に販売・施工ネットワークを持ち、自治体や地域事業者、多くの企業様との連携実績も豊富です。

カクイチは全国の自治体、企業と連携しながら、地域や企業が抱える課題に対して「提案して終わり」ではなく、ともに考え、ともに走り続けることを大切にしています。

公式サイト：https://www.kaku-ichi.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社カクイチ

CX推進グループ

広報担当：長崎

TEL：03-3262-3341

E-mail：keieikikaku@kaku-ichi.co.jp