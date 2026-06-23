【6月末株主優待】Jトラスト 宝塚大劇場貸切公演は2027年1月16日(土)15時30分開演 月組公演に決定！

Jトラスト株式会社

Jトラスト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤澤 信義）は、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資意欲を高め、中長期的に当社株式を保有いただくことを目的として、株主優待を実施しています。

今年度の株主優待として、2026年6月末時点の株主名簿に記載または記録された当社株式100株以上保有の株主様を対象として、美容クリニック(メンズ・レディース医療脱毛/美肌施術/AGA治療等)で利用可能な株主優待券の贈呈、および本年度のみ特別株主優待として実施する「デジタルギフト(R)」を贈呈いたします。

また、2026年6月末時点の株主名簿に記載または記録された当社株式500株以上保有の株主様を対象として、東京宝塚劇場および宝塚大劇場での貸切公演を開催することとし、確約または抽選により２公演あわせてシングル、ペア約4,400名のご招待を予定しております。

今回、追加貸切公演として予定しておりました宝塚大劇場での詳細が確定しましたので、お知らせします。

当社は、引き続き投資家層の拡充および当社グループが提供するサービスへの理解深化を目的とした株主優待制度を実施・検討してまいります。

■宝塚大劇場公演について

(C)宝塚歌劇 ※写真は公演内容とは異なります

日程：2027年1月16日（土）15：30開演（予定）

場所：宝塚大劇場（兵庫県宝塚市栄町1丁目１-57）

組・演目：月組公演

ルナティック・シアター

『天穹のアルテミス』

作・演出／大野 拓史

レヴュー ロマン

『Belle Epoque（ベル エポック）』

作・演出／稲葉 太地

主演：鳳月 杏、天紫 珠李

※月組のトップスター 鳳月 杏さんおよびトップ娘役 天紫 珠李さんは、本作（宝塚大劇場：2026年12月12日～2027年1月24日、東京宝塚劇場：2027年2月13日～3月28日）をもって退団となります。

確約・当選者：シングル、ペア約2,400名

応募申込書の発送：2026年８月上旬頃（見込み）

応募締切：2026年８月末頃

当落通知および宝塚歌劇公演チケットの発送：2026年12月中旬頃

※応募申込書および宝塚歌劇公演チケットの発送は、予告なく変更となる場合がございます。なお、発送先は2026年６月末時点の株主名簿に記載されたご住所宛となります。

※上記の公演情報は2026年6月23日現在のものです。詳細は、以下の宝塚歌劇公式サイトをご確認ください。なお、やむを得ない事情により、変更になる場合があります。

▼宝塚歌劇公式サイト

https://kageki.hankyu.co.jp/revue/2026/tenkyuunoartemis/index.html

※劇場までの交通費や宿泊費など、宝塚歌劇公演チケット以外の費用につきましては、株主様の自己負担となります。

■宝塚歌劇貸切公演の観劇チケットの贈呈

宝塚歌劇貸切公演の観劇チケットの贈呈につきまして、2026年6月末時点の株主名簿に記載または記録された当社株式500株以上保有の株主様を対象に応募申込書を発送し、ご応募いただいた株主様の中から抽選方式にてご招待いたします。また、1万株以上保有の株主様には抽選によらず、応募者に対してSS席・S席（宝塚大劇場はS+席も対象）の観劇チケットを贈呈いたします。

※宝塚歌劇公演チケットの応募方法、抽選方法およびその他ご留意事項等の詳細は、株主優待専用ページをご確認ください。

https://www.jt-corp.co.jp/ir/jstock/yutai2026/

■観劇チケット以外の株主優待

2026年6月末時点の株主名簿に記載または記録された100株以上保有の株主様には別途、美容クリニック（メンズ・レディース医療脱毛/美肌施術/AGA治療等）で使用可能な株主優待券を4種類各1枚贈呈します。

また、本年度は特別株主優待として、2026年9月2日時点で当社単元株式(100株)以上保有の株主様に対して、一律に最大10,000万円相当のデジタルギフト(R)を贈呈します。

※「デジタルギフト(R)」は、株式会社デジタルプラスの登録商標です。

▼Jトラスト株主優待の詳細はこちら

https://www.jt-corp.co.jp/ir/jstock/shareholders_reduce/

■会社概要

会社名：Jトラスト株式会社（東京証券取引所 証券コード：8508）

本社：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階

HP：https://www.jt-corp.co.jp/