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【上田綺世選手の原点・マルバサッカースクール水戸校で開催】マルバ水戸FC 2026-27シーズン キックオフイベント supported by メットライフ生命

FリーグDIVISION2所属のマルバ水戸FCが6月28日にキックオフイベントを開催。選手との交流やスペシャルマッチを通じて、地域の子どもたちへフットサルの魅力を届けます。

株式会社malvaが運営するFリーグDIVISION2所属のマルバ水戸FCは、2026年6月28日（日）に「マルバ水戸FC 2026-27シーズン キックオフイベント supported by メットライフ生命」を開催いたします。

会場となるのは、日本代表FW・上田綺世選手が少年時代を過ごしたマルバサッカースクール水戸校です。

マルバサッカースクールは、子どもたちの個性や創造性を育むことを大切にしながら、多くの選手たちの成長を支えてきました。その育成環境で技術や判断力を磨いた上田選手は、現在日本を代表するストライカーとして活躍しています。

今回のイベントでは、マルバ水戸FCの選手たちと一緒にプレーできるスペシャルマッチを実施。子どもたちがトップ選手と触れ合いながら、挑戦する楽しさや仲間と協力する大切さを学べる機会を創出します。

また、選手たちによる紅白戦や豪華グッズが当たるじゃんけん大会も予定しており、フットサル経験の有無を問わず楽しめる内容となっています。

リーグタイトルパートナーとしてFリーグを支えるメットライフ生命のサポートのもと、地域の子どもたちがスポーツを通じて成長できる環境づくりを推進してまいります。



【イベント概要】

■イベント名

マルバ水戸FC 2026-27シーズン キックオフイベント supported by メットライフ生命

■日時

2026年6月28日（日）

10:30～12:00

（受付開始 10:30）

■会場

マルバサッカースクール水戸校

茨城県水戸市住吉町99-13

■参加費

無料

■対象

どなたでも参加可能

■定員

30名（先着順）

■内容

・マルバ水戸FC選手とのスペシャルマッチ

・マルバ水戸FC選手による紅白戦

・豪華グッズが当たるじゃんけん大会

・選手との交流イベント

■持ち物

運動のできる服装

スパイク以外の運動靴

■申込方法

下記フォームよりお申し込みください。

https://pro.form-mailer.jp/fms/85baf239349509

■お問い合わせ

マルバ水戸FC公式LINE

https://lin.ee/vhXg0pg

マルバ水戸FCは、地域の子どもたちが夢や目標を持ち、挑戦するきっかけとなる活動をこれからも続けてまいります。