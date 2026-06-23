渋谷の躍動感と日本の伝統精神が交差する「SHIBUYA TOKYO SOUVENIR SERIES」が本格始動。 SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOPにて発売開始～

株式会社GEKI

株式会社GEKI（本社：東京都目黒区、代表取締役：作左部 力）は、渋谷のダイナミズムと日本古来の精神性を融合させたプロダクトライン「SHIBUYA TOKYO SOUVENIR SERIES」を発売いたします。

本シリーズは、単なる土産物の枠を超え、日本の職人技と現代のストリートカルチャーを一つの物語として「合わせる」ことで、国内外へ新しい日本の姿を提案します。

■ 商品ラインナップ紹介

1. THE SHIBUYA DARUMA

「七転八起」の精神を象徴するだるまに、無限の可能性を意味する「天」の一文字を刻印。

渋谷の躍動感と、伝統的な願いを叶える力強いパートナーとしての役割を融合させました。

販売価格 Sサイズ 8,800円 / Mサイズ 28,000円 / Lサイズ 48,000円

2. THE SHIBUYA TENUGUI

職人の技法を用いた本格仕様。「東京渋谷」の漢字タイポグラフィ

をモダンなグラフィックとして落とし込み、日常を彩るアートへと昇華させました。

販売価格 2,530円

3. THE SHIBUYA / TOKYO WOOD CHARM

天然木の質感に、江戸文字の力強さを継承した独自のタイポグラフィで「東京」「渋谷」を刻印。

組み紐がアクセントとなり、バッグや鍵に渋谷の空気感を添えて持ち運べるアイテムです。

販売価格 1,470円

4. THE SHIBUYA HAORI

祭りの法被（はっぴ）を現代的なシルエットへとアップデート。背中には「東京」「渋谷」の漢字を円形エンブレムとして大胆に配置。

日常のファッションに「和」のテイストを自然に取り入れられる一着です。

販売価格 18,340円

5. THE SHIBUYA STICKER

渋谷に根付くストリートカルチャーにおいて外せないステッカーを日本の伝統的な書×渋谷の都会感・ユースカルチャーのデザインに落とし込んだステッカーパック。

日本のクラシカルな表現をアップデートした現代的なアウトプットをお楽しみください。

販売価格 900円

6. THE SHIBUYA MATCHA

茶道の席でも愛用される最高ランクの抹茶。単一品種ではなく、香・甘・渋・泡のすべてが響き合う「ブランドブレンド」にこだわりました。

パッケージには渋谷の文字を大胆にあしらった独自デザインを採用しています。

販売価格 5,250円

7. THE SHIBUYA / TOKYO MAGNET

力強い江戸文字風の「東京」「渋谷」を配したモダンなデザインで、日常を彩るアクリルマグネットを製作。白と黒の2色を展開で透明感のある素材が、伝統的な文字をスタイリッシュに引き立てます。

販売価格 990円

発売概要

対象商品： 「SHIBUYA TOKYO SOUVENIR SERIES」

発売日： 2026年5月29日（金）

商品ラインナップ

・THE SHIBUYA DARUMA

RED / NAVY2色、それぞれS・M・Lの3サイズ展開

販売価格 Sサイズ 8,800円 / Mサイズ 28,000円 / Lサイズ 48,000円

・THE SHIBUYA TENUGUI

RED / NAVY の2色展開

販売価格 2,530円

・THE SHIBUYA WOOD CHARM

NATURAL / BLACK の2色展開

販売価格 1,470円

・THE SHIBUYA HAORI

NAVY / BLACK の2色展開 フリーサイズ

販売価格 18,340円

・THE SHIBUYA STICKER

オリジナルデザインの5枚入りのステッカーパック

販売価格 900円

・THE SHIBUYA MATCHA

国産にこだわった最高ランクの30g入り粉末タイプの抹茶

販売価格 5,250円

・THE SHIBUYA / TOKYO MAGNET

WHITE / BLACK の2色展開

販売価格 990円

■ショップ詳細について

店舗名 : SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP

所在地 : 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア46F

営業時間 : 10:00～22:30

■株式会社GEKIについて

GEKIは企業やひとの営みによって生まれる文化を通じて、誰かの生きる理由を創るCULTURE EMPOWERMENT COMPANYです。企業・場所・サービスを起点としたブランディング / コミュニケーション支援、海外市場を見据えたリテール事業や訪日外国人向けの商品企画、日本文化を体験できる場のプロデュースを通じて、持続的な価値を創造します。

事業内容：ブランディング及びクリエイティブの制作事業、ブランド戦略立案、事業開発 / コンサルティング

所在地：東京都目黒区中央町2丁目37－3 エス・パル2F

代表者取締役 作左部 力

HP：https://geki-inc.com/(https://geki-inc.com/)

■お問い合わせ先

株式会社GEKI

📩 info@geki-inc.com

HP：https://geki-inc.com/(https://geki-inc.com/)