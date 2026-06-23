【成長のリアルを経験せよ】『お陽さまテックのえねこ』、学生インターン制度を本格始動。インサイドセールスやSNS運用の実務を通じて圧倒的なビジネス力を育成

株式会社えねこ

エネルギー・建設・不動産を横断したワンストップサービスを展開する株式会社えねこ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢田 陽由馬、以下「弊社」）は、「暮らしとエネルギーをまるごと考える」“お陽さまテック”の会社として、次世代を担う若い才能の育成と業界のアップデートを目指し、実務直結型の「次世代型ベンチャーインターンシップ制度」を本格始動いたしました。

■エネルギー業界を、若い世代にもっと開いていく

太陽光発電や蓄電池といった再生可能エネルギーは、「子供たちの未来」や持続可能な地球環境を創るために不可欠な産業です。しかし、従来のエネルギー業界はいまだにアナログな営業手法や訪問販売依存のビジネスモデルが多く残り、若い世代にとっては「遠く、閉鎖的な業界」として映りがちでした。

弊社はこの構造に一石を投じ、デジタルネイティブな感性を持つ若い世代にこそ、この巨大なインフラ産業を開放すべきだと考えました。彼らの柔軟な発想と弊社の実務ノウハウを掛け合わせることで、業界の“当たり前”をアップデートしていきます。

■お任せする業務：圧倒的な「実務」を通じてビジネスの基礎を叩き込む

弊社の学生インターンでは、「事業開発の会議を眺めるだけ」といった表面的な経験は提供しません。インサイドセールス、カスタマーサクセス、SNS運用といった、弊社の売上と顧客満足度を支えるリアルな実務にしっかりと入り込んでいただきます。

・【インサイドセールス】 自社メディア等からお問い合わせいただいたお客様への初期対応。ニーズを正確にヒアリングし、次の商談へ繋げるためのトーク構築と実践を通じて、「売れる構造」の最前線を学びます。

・【カスタマーサクセス】 契約後のお客様をサポートし、満足度と体験価値（LTV）を最大化する業務。各種調整や問い合わせ対応を通じ、AIやDXツールを活用した効率的なオペレーションの回し方を身につけます。

・【SNS運用】 初回7万再生を突破した公式Instagram（@eneco_taiyoko）など、「SNS専任チーム」での企画立案・縦型動画クリエイティブ制作・アカウント運用。データを元に「どうすれば見られるか・伝わるか」を検証します。

■AI×DXで無駄を削り、「人の温度感」を大切にする

弊社は、個人のセンスや根性に依存しない、仕組みで成果を出す組織です。AIによるシミュレーションの最適化や補助金プロセスの自動化を徹底し、「無駄なコストと時間」を削減しています。

このテクノロジーによる強固な基盤があるからこそ、インターン生は単なる「作業」ではなく、お客様や地域とのつながりを大切にする「人の温度感」に向き合い、「どうすればより良くなるか」を考えながら実務に取り組むことができます。

■代表取締役 沢田 陽由馬のコメント

弊社は『陽の力で、和を届ける。』というミッションのもと、太陽光発電や蓄電池をはじめとするエネルギー事業を通じて、人々の暮らしをより豊かにし、持続可能な未来をつくることに挑戦しています。そして、その未来を本当に良いものにしていくためには、次世代を担う若い世代の力が欠かせないと考えています。

今の学生は、AIやSNSを当たり前に使いこなす世代です。しかし、本当に価値があるのは、それらのツールを使いこなすことではなく、それらを活用して事業を成長させ、人を動かし、社会に価値を生み出すことです。私たちは学生の皆さんに、単なるアルバイトや職業体験ではなく、実際のビジネスの現場で挑戦する機会を提供したいと考えています。

今回参画したインターン生も、すでにSNS運用プロジェクトの立ち上げメンバーとして活動を開始しています。企画立案からコンテンツ制作、情報発信まで主体的に取り組み、会社の成長に直接関わる役割を担っています。年齢や経験ではなく、意欲と行動力を評価し、一人のメンバーとして責任ある仕事を任せることが、えねこの考える人材育成です。

えねこはまだ若い会社だからこそ、挑戦できる余白があります。これからも学生インターンの受け入れを通じて、新しい発想や価値観を積極的に取り入れながら、共に成長していきたいと考えています。

このインターンシップが、学生の皆さんにとって単なる社会経験ではなく、『自ら事業をつくり、未来を変える側』に立つ第一歩になれば嬉しく思います。そして将来、この経験を通じて事業責任者や経営者として活躍する人材が生まれることを期待しています。

■今後の展望とインターンシップ応募について

今回のインターンシップ本格始動に伴い、学部・学年問わず、「圧倒的な市場価値を身につけたい」「実務を通じてビジネスのリアルを学びたい」という熱い情熱を持ったメンバーの募集を開始いたします。志を同じくする次世代のリーダーからのご応募を、弊社は万全のバックアップ体制でお待ちしています。

■ 新たなミッション「お陽さまのちからで、和を未来に伝え続ける」

弊社は「エネルギー×ひらめき×和」で“住”を自由に再発明し、100万世帯の暮らしをアップデートすることを目標に掲げています。ただ設備を売るのではなく、太陽のエネルギーとテクノロジーの力に、柔らかな発想と「和（つながり）」の心をかけ合わせ、住まいや暮らしの“当たり前”を、もっと自由に、サステナブルなものへと変えていくことこそが私たちの使命です。

▶︎申請・無料シミュレーションのお問い合わせはこちらから

■ 公式サイト：https://e-neco.com/

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※登録・ご相談は無料でご利用いただけます。

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■ 公式X

https://x.com/eneco_taiyoko

■株式会社えねこについて

弊社は「エネルギーの地産地消」を掲げ、太陽光発電・蓄電池・V2Hなどのスマートホーム設備の販売・施工を行っています。高度な専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なエネルギーソリューションを提案いたします。

会社名： 株式会社えねこ

代表取締役： 沢田 陽由馬

所在地： 東京都渋谷区渋谷二丁目10番15号 S-Frontier渋谷青山通り4階

公式サイト： https://e-neco.com/(https://e-neco.com/)



