【ホテルメトロポリタン エドモント】麹町消防署管内「自衛消防訓練審査会」にて自衛消防隊が優勝！

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン エドモント（所在地／東京都千代田区飯田橋、総支配人／小林正明）自衛消防隊は、本日2026年6月23日（火）に開催された麹町消防署管内の「自衛消防訓練審査会」において、日頃の訓練の成果を遺憾なく発揮し、優勝の栄誉に輝きました。

左から防災担当部長・新田徹、総支配人・小林正明、自衛消防隊員・笠間一城、高澤友花、熊谷輝一、副総支配人・岡田晋哉

この審査会は、東京消防庁麹町消防署管内の事業所が参加し、災害発生時における初期消火や通報・避難誘導活動の安全・確実・迅速性を競い合い、自主防災体制の確立を図ることを目的に開催されているものです。

今回は、一般隊1号消火栓の部（13隊）、警備員隊（11隊）、一般隊2号消火栓の部（3隊）の合計27隊による審査で、ホテルメトロポリタン エドモントは一般隊1号消火栓の部にて優勝しました。

当ホテルでは、お客さまの安全・安心を最優先とし、日々防災体制の強化に努めております。今回の審査会に向けては、ホテルメトロポリタン エドモントのスタッフを代表し、自衛消防隊員の高澤 友花（たかざわ ともか）、笠間 一城（かさま かずしろ）、熊谷 輝一（くまがい きいち）の3名が、日々の業務の合間を縫って厳しい訓練を重ねてまいりました。本番では、統率されたチームワークと一糸乱れぬ迅速な動作が高く評価され、今回の素晴らしい結果に繋がりました。

ホテルメトロポリタン エドモントは、今回の受賞を契機に、これからも全従業員の防災意識をより一層高め、お客さまに心から信頼していただける「安全・安心なホテル」を目指してまいります。

■ 指導者および出場隊員コメント：

・指導：防火防災担当部長 新田 徹（にった とおる）

「隊員たちは日々、高い緊張感を持って訓練に励んでくれました。その努力が実を結び、大変誇らしく思います」

・隊員：高澤 友花（たかざわ ともか）／ 笠間 一城（かさま かずしろ）／ 熊谷 輝一（くまがい きいち）

「訓練では、本当に火災が発生した場面を常に想定し、本番さながらの緊張感を持って重ねてきました。その成果が今回の優勝に繋がり、嬉しく思っています。今回学んだ経験や防災への意識を、今後はホテル内の他の社員にもしっかりと伝えていき、ホテル全体の防災力を高めていきたいです」

ホテルメトロポリタン エドモント 施設概要

ホテルメトロポリタン エドモント 外観

1985年6月30日開業。日本ホテル株式会社（所在地／東京都豊島区）運営のメトロポリタンブランドの1ホテル。本館とイーストウィングの2棟から構成され、客室数666室、レストラン・バー8店舗、宴会場13室の総合型シティホテル。東京の中心に位置し、3駅8路線が交差する交通アクセスに恵まれながら、伝統と新しさが織りなす、緑豊かな文京の地、飯田橋にたたずむホテル。「食のエドモント」と称される美味食彩、そして心を込めたおもてなしで、やすらぎと味わいに満ちたひとときをお届けします。

住 所：〒102-8130 東京都千代田区飯田橋3-10-8

電話番号：03-3237-1111（代表）

URL https://edmont.metropolitan.jp/

〈館内のレストラン・バー〉

フレンチレストラン「FOURGRAINS」

https://edmont.metropolitan.jp/fourgrains/

日本料理「平川」

https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/hirakawa/index.html

鉄板焼「山彦」

https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/yamahiko/index.html

鮨「海彦」

https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/umihiko/index.html

ダイニング・カフェ「ベルテンポ」

https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/beltempo/index.html

中国料理「南国酒家」

https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/nangoku/index.html

バー「カルーザル」

https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/carousel/index.html

ブレッド＆スウィーツ「パティスリー エドモント」

https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/patisserie_edmont/index.html

〈アクセス〉

・ＪＲ飯田橋駅東口／ＪＲ水道橋駅西口より徒歩約5分

・地下鉄東西線 飯田橋駅A5出口より徒歩約2分

・地下鉄有楽町線／南北線／大江戸線A2出口より徒歩約5分

〈ホテル公式SNS〉

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