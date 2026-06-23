俳優・井上正大さんを迎えるVRChatトークイベント『クリエイタートークショー』をバーチャル広島駅 2.uで開催

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO：三上昌史）は、2026年6月27日（土）20時より、メタバースプラットフォーム「VRChat」内のワールド『バーチャル広島駅 2.u（トゥーユー）』にて、俳優として活動する井上正大さんをゲストに迎えたトークイベント『クリエイタートークショー』を開催いたします。

イベントの模様はYouTubeでも同時配信を行い、VRChat会場の参加者だけでなく、配信を通じて視聴する方にも開かれた場として展開いたします。



VRChat「バーチャル広島駅 2.u」▶https://www.jr-odekake.net/navi/virtual-station/hiroshima/(https://www.jr-odekake.net/navi/virtual-station/hiroshima/)

■『クリエイタートークショー』とは

リアルの駅は、人が移動するためだけの場所ではありません。誰かと待ち合わせをし、偶然の出会いがあり、街の記憶や文化が交差する場所でもあります。本イベントは、その「駅」という存在をバーチャル空間でどのように再構築できるのか、という問いから始まった企画です。

当日は、VRChatにおける創作文化、コミュニティ、UGC（User Generated Content）の可能性について、井上正大さんとともに参加者を交えて考えていきます。『バーチャル広島駅 2.u』を単なる会場としてではなく、UGCが生まれ育っていく場として捉え、クリエイターとユーザー、現実とバーチャル、地域とオンラインコミュニティをゆるやかにつなぐ接点としての「駅」の可能性を探ります。



■イベントの見どころ

１. なぜ、VRChatなのか

数あるメタバースプラットフォームの中で、なぜVRChatを選んだのか。実際に利用して感じた魅力や可能性について、井上さん自身の視点から語っていただきます。VRChatにまだ触れたことのない方にも、その入口が見えてくる内容です。

２. 参加者とともに考えるUGCの未来

イベント後半では、YouTubeコメントやVRChat会場の参加者からの質問を取り上げる交流企画を予定しています。あわせて、今後バーチャル広島駅で実施してほしい企画の募集も行い、本イベントを次の展開へつなげていきます。

■開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/356_1_5cf7281297776b72678d08ae58c37502.jpg?v=202606230951 ]



■当日の進行予定

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/356_2_35e2dea185d43b84971c81810f094e6d.jpg?v=202606230951 ]

※進行・内容は予告なく変更となる場合がございます。



■ゲストプロフィール

井上正大（いのうえ・まさひろ）

2009年『仮面ライダーディケイド』で主演を務め、ドラマ・映画・舞台など多方面で活躍する俳優。現在は株式会社AICライツの代表取締役も務め、俳優・クリエイターの両面から幅広い活動を展開している。

MC：育良啓一郎（いくら・けいいちろう）

Web開発やVTuber運営、メタバース／VRSNS領域で活動するクリエイター。



■「バーチャル広島駅 2.u」とは

『バーチャル広島駅 2.u』は、従来の「バーチャル広島駅」を全面リニューアルし、コンセプト・空間構成ともに一新したパワーアップ版です。「終電後の、誰も知らない広島駅」を舞台にした没入型ワールドで、リアルに再現された駅構造とVRならではの幻想的な演出が融合した「見たことのない広島駅」を体験できます。

ユーザーが主役となる共創の場として、自己表現や創作活動がより広く認められるとともに、企業・団体との連携や、リアル社会への展開も視野に入れた空間へと進化しています。

公式ウェブページ：https://www.jr-odekake.net/navi/virtual-station/hiroshima/



■「VRChat」について

「VRChat」は、パソコンやVR（Virtual Reality・仮想現実）機器などさまざまな環境からバーチャル空間にアクセスできる、マルチプラットフォーム対応のメタバースプラットフォームです。ユーザーが作成した多彩なバーチャルワールドで、アバターによるコミュニケーションやチャット、ミニゲームを楽しむことができます。また、音楽ライブや発表会などのイベントも開催されており、誰もが自由に参加できます。アバターやワールドのカスタマイズも可能で、さまざまなユーザー同士が交流できるのが特長です。



VRChat：https://hello.vrchat.com/



■「株式会社Gugenka」とは

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/