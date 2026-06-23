総重量約1.2倍(※)でリニューアル！濃厚なのにとろけると話題の「とろ生食感チーズケーキ」が6月30日（火）より順次発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、しあわせ食感シリーズの「とろ生食感チーズケーキ」を全国のセブン‐イレブン店舗にて6月30日（火）より発売いたします。

セブン‐イレブンでは、多くの方に親しまれている定番スイーツの品質向上と手頃な価格でご提供し続けております。その一環として、ご好評をいただいている人気定番商品を、総重量約1.2倍(※)にボリュームアップして新発売いたします。さらに、2種類のクリームチーズを使い、濃厚なのにさっぱりとした味わいにしたことで、満足感がありながらもペロリと楽しめる仕立てにしました。ぜひこの機会にお試しください。

※従来品比

おいしさそのまま！「総重量が約1.2倍」にボリュームアップ！

■とろ生食感チーズケーキ

価格：280円（税込302.40円）

発売日：6月30日（火）～順次

販売エリア：全国

「濃厚×とろ生」食感とビスケットのアクセント

濃厚な味わいが特長のアメリカ産となめらかなくちどけの北海道産の2種類のクリームチーズを使用し、気温上昇の季節でも、濃厚ながらさっぱりと食べられる仕立てにしました。また、こだわりの高温短時間で焼き上げる製法により、「まるでレア」な食感を実現。底に敷いた塩味のあるビスケット生地も味わいと食感に良いアクセントとなっています。

担当者コメント

今回は、みなさまの大切なリラックスタイムをより豊かにできるよう、総重量約1.2倍へのアップデートと価格のバランスを調整いたしました。新しくなった定番の味わいを、おうち時間にぜひお楽しみください。

◆過去発売商品 ※現在は販売しておりません

・「3種チーズのとろ生食感チーズケーキ」

プレスリリース URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000155396.html

・「とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て」

プレスリリース URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000702.000155396.html

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。