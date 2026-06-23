【岡山県産業振興財団】創業の不安をその場で解消！「創業＆フォローアップセミナー」を7月4日に開催

公益財団法人岡山県産業振興財団

岡山県内の17団体で構成される「創業者応援団」は、令和８年7月4日（土）、岡山県立図書館にて「創業＆フォローアップセミナー」を開催します。

本イベントでは、プライベートネイルサロンＡＰＰＬＥ代表の谷本加奈子氏と、佳豊庵（かほうあん）代表の太田佳美氏を講師に迎え、学びと気づきに満ちた濃厚な時間をお届けします。

会場では先輩創業者の体験談が聴けるほか、支援機関との個別相談会や、講師を交えた参加者同士の交流会も開催いたします。

これから創業を目指す方や創業後間もない方を対象に、ビジネスに必要な知識・ノウハウを届けるとともに、創業への関心・意欲を高めるための契機としていただけます。

1 「いつかは創業」のモヤモヤを、1日でワクワクに変える！

多くの創業者が直面する「アイデアをカタチにする方法が分からない」「次のステップに悩んでいる」という不安や孤独。本セミナーは、そんな誰もが抱える課題に寄り添い、確かな一歩へと変えるために企画されました。

本イベントの最大の特徴は、単なる知識のインプットに留まらない点にあります。岡山県で活躍する先輩創業者のリアルなストーリーに耳を傾ける「インプット」から、創業支援のプロに直接悩みをぶつける「個別相談会」、志を同じくする仲間と出会う「交流会」までをワンストップで体験できるプログラムです。

会場は「岡山県立図書館」でのリアル開催に加え、全国から参加可能な「Zoom」を組み合わせたハイブリッド形式を採用。どこからでも会場の熱気と繋がることができます。

一歩を踏み出すための知識、相談できる安心、そして共に歩む仲間――

地方創生や地域経済の活性化が叫ばれる中、岡山の地から新たな挑戦者を募り、その志を社会全体で育むことを目指して開催いたします。

２ 開催概要

開催日時：令和８年7月4日(土)１３：３０～１６：４０

会 場：岡山県立図書館 多目的ホール（岡山市北区丸の内２-６-３０）

開催形式：ハイブリッド開催（現地会場＆Zoomウェビナー）

参加費 ：無料

定 員：現地参加者４０名（うち個別相談会は先着２０名程度）

主 催：創業者応援団 ※構成団体は別途

詳 細：講演１. 「子育てしながら始めた自宅サロン」

プライベートネイルサロンＡＰＰＬＥ 谷本 加奈子 氏

講演２. 「『ない』から創る事業展開」

佳豊庵（かほうあん） 太田 佳美 氏

岡山県立図書館 ビジネス支援サービス紹介

創業者応援団による創業支援施策等紹介

個別相談会（会場参加者のみ ※先着２０名程度）

交流会等（会場参加者のみ）

対象者 ：創業を目指す方、創業後間もない方等

３ プログラム

１３：００ 受付開始

１３：３０～１３：３５ 開会

１３：３５～１４：１５ 講演１.

１４：１５～１４：５５ 講演２.

１４：５５～１５：０５ 岡山県立図書館 ビジネス支援サービス紹介

１５：０５～１５：３５ 創業支援施策等紹介 ※Zoom配信終了

１５：３５～１５：５０ 休憩

１５：５０～１６：４０ 個別相談会 ※会場参加者のうち先着２０名程度

交流会＆フリータイム

岡山県立図書館データベース体験会

※会場参加者の方はご自由にご参加いただけます。

１６：４０ 閉会

４ お申し込み方法

■申込方法：申込フォーム↓

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcECy8y0seG3NOI2xw4kSGp6ownec8xYsYUyU3PDCjpNDKrg/viewform

またはＦＡＸ、メールにて

■申込締切：令和８年７月１日（水）１７時まで

≪申込み・問合せ先≫

創業者応援団事務局 〒701-1221 岡山市北区芳賀5301（テクノサポート岡山）

（公財）岡山県産業振興財団 経営支援部 中小企業支援課 担当：石井・木南

ＴＥＬ：086-286-9626 ＦＡＸ：086-286-9627 E-mail：sinfo@optic.or.jp

５ 講師

谷本 加奈子 氏

プライベートネイルサロンＡＰＰＬＥ代表

略歴 短大卒業後、保育士を経て、２０１３年に「プライベートネイルサロンＡＰＰＬＥ」を開業。当初は集客に苦戦するも、支援機関への相談やＳＮＳ活用、イベント出店などを地道に重ね、顧客を獲得。現在は自らのサロン経営に加え、その経験を活かした「おうちサロン開業スクール」を主宰。創業を目指す方々のリアルな悩みに寄り添うサポートを行っている。

太田 佳美氏

佳豊庵（かほうあん）代表

略歴 ２０１２年、岡山県吉備中央町へ移住し農起業をスタート。県内最大級の産地にて、無農薬・無肥料のブルーベリー栽培と加工販売を行う。２０１３年からはホームステイの受け入れを開始し、欧州を中心に世界３００名以上のゲストと交流。その中で着想を得た生バタークッキー「サラミーノ(R)」や、岡山の果実を活かした「瀬戸内フルーツコーラ」を開発。学生との共同開発にも注力し、里山から新たなモノづくりと体験場を発信している。

６ 「創業者応援団」について

岡山県内全域の創業予定者や創業後間もない方を対象としたセミナーを開催し、創業希望者の発掘と機運醸成を行うことを目的として、岡山県、岡山県立図書館、岡山市など１７の団体で構成

■構成団体は下記の通り

・岡山県 ・（一社）岡山県商工会議所連合会

・岡山県立図書館 ・岡山県商工会連合会

・岡山市 ・岡山県中小企業団体中央会

・倉敷市 ・（一社）中国地域ニュービジネス協議会

・津山市 ・岡山リサーチパークインキュベーションセンター

・笠岡市 ・中国経済産業局

・真庭市 ・（独）中小企業基盤整備機構中国本部

・(株)日本政策金融公庫 ・(公財)岡山県産業振興財団

・岡山県信用保証協会