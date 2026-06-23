「短歌 × 日本酒」コラボの短歌賞が今年も開催！最高賞は長野のブランド地酒「真澄」のボトルタグとして今秋限定商品化

株式会社いまでや

千葉に本店を持ち、GINZA SIX、錦糸町PARCO、千葉エキナカ、清澄白河、軽井沢、松坂屋名古屋でお酒のセレクトショップ「IMADEYA」を展開する株式会社いまでや（所在地：千葉市中央区仁戸名町、代表取締役：小倉秀一 以下、当社）は、若者を中心に人気の短歌アプリ「57577」とコラボレーションいたします。去年に引き続き、第2回目の開催となる本短歌賞では、「晩酌」をテーマに短歌を募集します。募集期間は7月1日(水)から7月31日(金)まで。

お酒と短歌は文化として同期！？次世代にカルチャーを引き継ぐ2社が異色のコラボ

第2回短歌賞

近年、SNSを中心に若い世代の間で短歌人気が再燃していますが、その勢いはさらに加速しています。NHKからは歌人の家族をモチーフにした2028年度前期の連続テレビ小説『ほんのモキチ』の制作が発表されるなど、短歌は今や一大カルチャーとして世の中に定着しつつあります。

こうした中、短歌アプリ「57577」とタッグを組んだお酒の短歌募集企画が、今年も2回目として始動します。昨年開催された第1回では、なんと1000首以上もの短歌が寄せられ、大盛況となりました。

実際に、昨年IMADEYA TERRACE 清澄白河で開催したリアル歌会イベントでは、20代～30代の若い女性を中心とした参加者が多く、お酒を片手にそれぞれの言葉を響かせ合う、熱気あふれる空間が生まれました。

今回「57577」との２回目となるコラボレーションは、日本の歴史的文化である「お酒」と「短歌」を次世代に伝えていこうとする共通の想いから誕生しました。お酒も短歌も古事記（712年）、日本書紀（720年）にその記載があり、同時期に誕生していた言わば「文化同期」とも言える存在です。

当社はかねてより、日本のお酒文化を次世代へ継承していくことを企業活動の1つとしておりました。また短歌アプリ「57577」も、若者をはじめ、多くの人に短歌という文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいという想いから誕生しています。

古くから日本人の感性を潤してきた「お酒」と「短歌」。この2つの文化が令和の若者たちの手によって鮮やかに融合し、次の世代へと引き継がれていく。そんなカルチャーの「開花（ブルーム）」を、私たちはこの短歌賞を通じて応援してまいります。

第2回 57577短歌賞テーマ詠部門：選ばれた短歌は「真澄 ひやおろし」のボトルタグに！

当社が協賛したテーマ詠部門では、1662年創業、諏訪の地で350年以上の歴史を紡ぎ、現在の日本酒造りに欠かせない「きょうかい7号酵母」の誕生蔵としても知られる長野県の、『真澄（ますみ）』宮坂醸造株式会社による審査のもと「真澄賞」を決定します。

選ばれた作品は、「真澄 ひやおろし」のボトルタグとして採用されます。短歌のボトルタグがついた、「真澄 ひやおろし」を宮坂醸造ECサイト、IMADEYA ECサイト、およびIMADEYA各店舗にて限定販売いたします。

また、ユーザー人気投票による上位100首は、IMADEYAのオリジナルコースターやステッカーのデザインに採用。これらのノベルティは、IMADEYA全店舗にて枚数限定で配布される予定です。

短歌賞の詳細は特設サイトをご覧ください。

https://tanka.one/award/2026/

初心者大歓迎！今年も57577のオフライン歌会を清澄白河で開催。

真澄 ひやおろしノベルティのコースター・ステッカー（イメージ）

短歌賞でのコラボレーションをきっかけに、今年も57577と当社でコラボイベントの開催も決定。「ほろよいワークショップ はじめての歌会 vol.2 ～お酒を片手に短歌を味わう～」として歌人 天野 慶さんをお迎えして、IMADEYA TERRACE 清澄白河にてお酒やノンアルコールを片手に短歌を楽しむイベントを催します。

昨年の歌会の様子短歌カードゲーム「57577」

イベントの概要は以下の通りです。

短歌アプリ57577 × IMADEYA「ほろよいワークショップ はじめての歌会 vol.2 ～お酒を片手に短歌を味わう～」

日時：8月22日（土）1部/13:00-15:00・2部/17:00-19:00

定員：午前の部・午後の部ともに20名程度

・午前の部（13:00-15:00）：「花」をテーマに催行

・午後の部（17:00-19:00）：短歌賞のテーマである「晩酌」で催行

参加費：4,400円（税込）（日本酒、ワイン、ノンアルコールなど、ドリンク3杯付き）

開催場所：IMADEYA TERRACE 清澄白河 〒135-0022 東京都江東区三好2丁目6－8



参加申し込みはコチラ

https://imadeya.co.jp/products/14755500884334

※当日のメディア取材も可能です。お問い合わせフォームより、ご連絡ください。

会場となるIMADEYA TERRACE 清澄白河

◎短歌アプリ「57577」とは？

毎月34,000首以上の短歌が集まる、投稿数No.1短歌アプリ。

日々の通勤時間やちょっとした待ち時間に。

スマホ一つで誰でも簡単に短歌を楽しめる、短歌だけのSNSです。

短歌アプリ公式サイト：https://tanka.one/

歌人 天野慶

「ラジオ深夜便」出演や「NHK短歌」テキスト連載、小中学生向けワークショップの他、『ちはやふる』(末次由紀/講談社)93首目・95首目に短歌を提供するなど、様々なメディアで短歌の魅力を伝えている。近刊に『10代からののいいね！万葉集』(誠文堂新光社)。

宮坂醸造株式会社

■宮坂醸造株式会社（代表銘柄：真澄）

長野県諏訪、松平忠輝ら歴史の偉人に愛された350年以上の歴史を持つ宮坂（みやさか）醸造。大正時代に天才杜氏・窪田千里氏が品質を磨き上げ、1943年の全国清酒品評会で第一位に輝きました。 1946年には、蔵に住み着いた菌から「きょうかい7号酵母」を発見。現在は落ち着いた香りと好バランスをもたらす酵母として全国の約6割の蔵元で使われています。

株式会社いまでや について

「お酒っておもしろい」をキーワードに、千葉・都内を中心に7店舗とONLINE STOREを展開。全国の飲食店様と7,000軒以上のお取引があります。現在、日本酒蔵約200社、日本ワイナリー約80社、焼酎蔵約60社をはじめ、世界各国の海外ワインも取り扱う「酒の魅力を今に伝え、未来に繋ぐ商人(あきひと)なる」酒屋です。

IMADEYA コーポレートサイト :https://imadeya.co.jp/pages/corporateオフィシャル インスタグラム :https://www.instagram.com/imadeya_official/