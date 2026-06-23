【茨城県常陸太田市】官民連携複合施設が6月24日（水）にオープンします

常陸太田市

この施設には、市民からの要望が強かった書店やカフェに加え、地元飲食店（３店舗）が出店します。市では、書店やカフェ等の誘致のため、施設整備を民間事業者に委ね、施設を借り上げています。これにより、官民が連携して市民の利便性向上と地域活性化を図っていきます。

書店・カフェ

書店は「TSUTAYA BOOKSTORE」、カフェは「スターバックス」が出店します。

「TSUTAYA BOOKSTORE常陸太田」は、約17万冊の書籍を取り揃える地域最大級の書店となります。

TSUTAYA BOOKSTORE常陸太田

営業時間：午前9時～午後10時

スターバックス

営業時間：午前7時～午後10時（午前7時～午前9時はドライブスルーのみ）

※6月24日（水）グランドオープン日は、店内・ドライブスルーともに午前9時からの営業となります。

学習スペース・イベントスペース

施設内には誰でも自由に利用できる学習スペースを完備。また、施設前には人工芝の屋外広場があり、今後各種イベントやコミュニティ活動の場として活用していきます。

フードコート

麺と米

市内で居酒屋・レストランを営んできた「なごみ家」の味と想いを受け継ぐ店舗です。おすすめの「餃子かつ」は、見た目はとんかつ、中は野菜たっぷり。ラーメンにも定食にも合う自慢の一品です。

営業時間：平日 午前11時～午後8時

土日祝日 午前10時～午後8時

（LO.午後7時30分）

看板メニューの「餃子かつラーメン」手作りの餃子もおすすめです

ラ・ピアツェッタ・ディ・ラウル

市内中利員町にある「イタリアンレストラン楽生流(らうる)」の2号店です。ピザ等、イタリアの郷土料理を中心としたメニューを提供。地元食材を取り入れ、素材の魅力を活かした味わいをお楽しみいただけます。

営業時間：午前11時～午後8時

（LO.午後7時30分）

※火曜定休

焼きたての絶品ピザオーナーこだわりの壁画の前で記念撮影もできます

うふれ

市内小沢町にある「洋菓子工房ICHIMU」が営む新店舗です。「うふれ」はふんわりと焼き上げたフレンチトーストを楽しめるお店。甘い香りと幸せな時間をお届けします。

営業時間：午前10時～午後7時30分

官民連携複合施設に関する問い合わせ

ふんわり甘いフレンチトーストかわいらしいイラストがお出迎え

常陸太田市商工振興・企業誘致課

電話 0294-72-3111（内線621・622）

所在地：〒313-0004茨城県常陸太田市馬場町1177