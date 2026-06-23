人気の超高圧ビタミンC誘導体※１配合シリーズ第６弾　アゼライン酸誘導体※２配合の「matsukiyo クレンジングウォーター」販売開始

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに100店舗（2026年３月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、プライベートブランド「matsukiyo」で人気の超高圧ビタミンC誘導体※１配合シリーズより、アゼライン酸誘導体※２を配合した「matsukiyo クレンジングウォーター」を7月11日（土）より数量限定で全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

■人気の超高圧ビタミンC誘導体※１シリーズからクレンジングウォーターの新作が数量限定で登場

このたび、グループ内のクレンジングウォーターカテゴリーにおいて、売上No.１（2026年6月現在）を誇る「超高圧ビタミンCクレンジングウォーター」から、アゼライン酸誘導体※２を配合した新作を数量限定で販売します。

超高圧ビタミンC誘導体※１配合シリーズは、「成分買い」のトレンドや使いやすい容器設計がSNSを中心に人気を集め、多くのお客様にご愛用いただいており、今回はシリーズ第６弾の商品となります。

既存品の「クレンジングウォーター」は、毛穴ケア※３としての評価も高かったことをふまえ、今回は夏場の乾燥により毛穴の目立つ肌の状態に着目。トレンド成分として注目されるアゼライン酸誘導体※２を配合し、皮脂ケア※３、毛穴ケア※３、角質ケア※４をサポートします。

さらに、既存品で人気のさっぱりとした使用感と程よい保湿感を両立したテクスチャーや、片手で扱えるコットンポンプボトル式の形状は維持。贅沢に成分を追加しながらも、既存品と同価格で販売します。

暑さや紫外線によって皮脂トラブルが増え、毛穴まわりの肌印象が気になりがちな夏シーズンに、夜のメイク落としとしてはもちろん、朝の拭き取り洗顔としても使用でき、肌をととのえながらメイク崩れを防ぎます。

【商品特長】

●これ１本でクレンジング・洗顔・拭き取り化粧水まで完了

●「超高圧ビタミンC誘導体※１」×トレンド成分「アゼライン酸誘導体※２」配合で、乾燥によるくすみに集中アプローチ

●保湿成分であるマンダリンオレンジ果皮エキスも配合で、

うるおいを与え、透明感のあるお肌に

●既存品と同様に、コットンポンプボトル式を採用したふきとり

タイプのクレンジングウォーター

■新商品について

＜数量限定＞matsukiyo クレンジングウォーター（アゼライン酸誘導体※２配合）

・お肌にやさしい保湿成分から作ったふきとりタイプのクレンジングウォーター

・夜のメイク落としにも、朝の洗顔代わりとしてもご使用いただけます

・天然のエッセンシャルオイルを使用した優しい香り

・低刺激処方

・着色料、合成香料、鉱物油、アルコールフリー

・まつげエクステをしている方※５もご使用いただけます

容 量：500ml

価 格：1,408円（税込）

発売日：2026年７月11日（土）

販売エリア：全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストア

■matsukiyo 超高圧ビタミンC誘導体※１配合シリーズとは

幅広い世代から“成分買い”の人気成分として注目されているビタミンC。

「matsukiyo 超高圧ビタミンC誘導体※１配合シリーズ」は

保湿成分に「超高圧ビタミンC誘導体※１」を配合した、

オリジナルのスキンケアシリーズです。

本シリーズでは、ビタミンCに「超高圧処理」を施すことで肌なじみを向上させました。

※１ テトラヘキシルデカン酸アスコルビル(保湿）

※２ アゼロイルジグリシンK（保湿）

※３ 洗浄により毛穴の汚れを落とすこと

※４ 古い角質を除去する

※５ シアノアクリレート系の一般的なグルーをご使用の場合（ただし、使用の際はこすりすぎないようご注意ください。エクステが取れる原因となります。）

＜マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室＞

フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 9:00～22:00 （年中無休）