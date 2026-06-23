企業の経営課題を多角的に支援する、一体的な非保険ソリューションの提供を開始

株式会社第一ライフグループ

第一生命保険株式会社

第一生命保険株式会社（代表取締役社長：隅野 俊亮、以下「当社」）は、法人のお客さまの経営課題解決に向けた支援を一層強化するため、2026年6月より企業向け非保険ソリューションの提供を開始しましたので、お知らせします。

本ソリューションは「人材・組織マネジメント」「福利厚生・エンゲージメント」「健康経営・生産性向上」「業務効率・コスト最適化」の４領域で構成されています。法人のお客さまの課題やニーズ、成長ステージ等に応じて組み合わせが可能な非保険サービスの提供を通じて、人材配置の最適化から従業員体験の向上、コスト構造の見直しに至るまで、一体的な価値提供を目指します。

■ソリューション展開の背景・全体像

近年、企業経営を取り巻く環境は大きく変化しており、個別サービスの導入といった部分的なアプローチでは対応困難な複合課題が顕在化しています。こうした状況を踏まえ、当社は法人のお客さまが直面する複雑化した経営課題に対し、従来の保険を中心としたサービスに加え、パートナー企業との協業により新たな非保険ソリューションを提供します。

■主なサービス一覧

【人材・組織マネジメント】

採用～配置・育成・定着までを一貫して支援するソリューションラインアップを提供します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160816/table/99_1_91629d83895cdbb6ef2b8115f012a942.jpg?v=202606230851 ]【福利厚生・エンゲージメント】

福利厚生の充実を通じた従業員エンゲージメントの向上に貢献するとともに、賃上げの代替策として従業員の日常生活を支援します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160816/table/99_2_4feb79eadf94128dfb719a152890c709.jpg?v=202606230851 ]【業務効率・コスト最適化】

企業の経営課題であるコスト削減やDX推進等のサポートを通じて、企業活動の効率化、生産性向上を支援します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/160816/table/99_3_c8adb1192be492b27b761a19bf66d35b.jpg?v=202606230851 ]【健康経営・生産性向上】

法令対応である産業医の設置や健診受診実務の業務効率化を通じた体制整備から、従業員一人ひとりの健康増進を支援します。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/160816/table/99_4_ee1604f49dbb4c5e2b18ee4ab648982d.jpg?v=202606230851 ]

今後も当社は、「保険サービス業」への変革を進め、保険・非保険の両面から総合的な支援を提供することで、法人のお客さまの持続的成長と企業価値向上に貢献するとともに、従業員のみなさまの安心で豊かな働き方・暮らしにも資する価値の創出に努めてまいります。

第一生命保険株式会社

所在地 ：東京都千代田区有楽町1-13-1 第一生命日比谷ファースト

設立 ：1902年9月15日

代表者 ：隅野 俊亮

URL ：https://www.dai-ichi-life.co.jp/

Brand Message：一生涯のパートナー「お客さま第一主義」