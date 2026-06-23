きらきら輝くラメがとってもキュート(ハート)ラメ仕様のアイテムが勢ぞろい！粧美堂から「サンリオキャラクターズ ラメシリーズ」発売

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、株式会社サンリオのキャラクターのデザインを使用した人気の3アイテム「ヘアクリップ・バンスクリップ・チャーム」がラメ仕様になった「サンリオキャラクターズ ラメシリーズ」を、2026年6月下旬より順次発売いたします。

新商品は、ザクザクのラメがとってもキュートな「サンリオキャラクターズ ラメシリーズ」です。

ラインナップは、ヘアクリップ・バンスクリップ・チャームの全3アイテム。ヘアクリップは全8種類、バンスクリップとチャームは全7種類と、バリエーション豊かなデザイン展開になっています。ヘアクリップは2個入りで、メイク時や前髪を留めたい時に便利なアイテムです。バンスクリップは髪をさっとまとめたい時に活躍し、ラメのきらきら感がコーディネートをかわいく彩ります。また、チャームにはミラーが付いており、バッグやポーチなどにつけることで、より華やかなアクセントに。種類も豊富で、思わず全種類集めたくなるラインナップとなっています。つけているだけで気分が上がる、魅力たっぷりのシリーズです。

商品概要

■商品名：ラメヘアクリップ 各1,320円（税込）

ハローキティ

マイメロディ

チャーミーキティ

シュガーバニーズ

リトルツインスターズ

クロミ

シナモロール

マイスウィートピアノ

■商品名：ラメバンスクリップ 各1,760円（税込）

ハローキティ

タイニーチャム

マイメロディ

マイスウィートピアノ

チャーミーキティ

クロミ

シナモロール

■商品名：ラメチャーム 各2,200円（税込）

ハローキティ

マイメロディ

チャーミーキティ

シュガーバニーズ

リトルツインスターズ

クロミ

シナモロール

こちらの商品は、全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアの他、

粧美堂公式オンラインストアでもご購入いただけます。

【粧美堂ONLINE STORE】 ※こちらの商品は発送予定日が6月末日以降となります。

・ラメヘアクリップ：https://www.sho-bionlinestore.jp/c/character/KT00870

・ラメバンスクリップ：https://www.sho-bionlinestore.jp/c/character/KT00878

・ラメチャーム：https://www.sho-bionlinestore.jp/c/character/KT00885

※都合により発売開始日時が前後する場合がございます。

※商品取扱店舗について、一部店舗によっては発売日が異なる場合がございます。

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。