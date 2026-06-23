「ドミノ・ピザ ブランドリニューアル発表会」実施お客様の声に応えた戦略で“選ばれるブランドへ”さらに、M-1王者 たくろうさん登壇！

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン（代表取締役兼CEO：ディーター・ハーベル、本社：東京都品川区上大崎2-13-30、以下「ドミノ・ピザ」）は、2026年6月23日（火）、東京都大田区ドミノ・ピザ南馬込店にて「ドミノ・ピザ ブランドリニューアル発表会」を開催しました。

イベントでは、2026年6月29日（月）より約14年ぶりのブランドリニューアル実施に加え、ビジネス強化戦略を発表しました。さらに、M-1グランプリ2025年王者のお笑いコンビ たくろう（赤木裕・きむらバンド）さんをゲストに迎え、リニューアルして美味しくなった新商品と従来商品の「新旧商品当てクイズ」を実施。たくろうさんは、「所狭しとトッピングがのっていて、皆（トッピングやチーズ）が大活躍している！めっちゃボリューミーで押し寄せるチーズの濃厚さに驚きです！」など、新しくなった商品の美味しさの魅力を語っていただきました。

- 選ばれるブランドへの再構築。お客様が選びたくなるドミノ・ピザならではの体験をお届けします。

イベントでは、ドミノ・ピザ ジャパン 代表取締役兼CEO ディーター・ハーベルより、ブランドリニューアルに至った背景と「ブランド強化戦略」を発表した後、ドミノ・ピザ ジャパン ブランドマネージャー 森田直紀より、戦略の概要と、ブランドリニューアルの変更点について説明しました。

「今回のブランドリニューアルは、単にロゴや見た目を変えるという話ではありません。お客様の声にしっかり向き合いながら、今の時代に合わせて、愛され、選ばれるブランドへと再構築します。」と述べ、新ブランドメッセージとして「だって好きでしょ？」を発表。

「ピザは食べればみんな笑顔になる、人の気持ちを動かす不思議な力を持っていると信じています。だからこそ、ふと、無性に、好きなものを好きなときに、思いきり食べたくなる。そんなお客様の素直な気持ちに応えていくのが、これからのドミノ・ピザです。」と宣言しました。

また、1年以上にわたる生活者・お客様向けの調査を実施した結果、「クーポンを多用している安いブランド」「ドミノ・ピザと聞いて思い浮かぶ代表的な商品がない」という厳しい声が明らかになったと説明。こうした率直な声とデータを真摯に受け止め、ブランドを根本から見直し「ブランド強化戦略」を示しました。

ディーターは、「今回リニューアルしたピザは、食べた瞬間恋に落ちるような商品になっているかと思います。これからも、お客様の声と“食べたい”に向き合い、“お客様が選びたくなる”サービスと商品をお届けしてまいります。」と力強く語り、締めくくりました。

- “選ばれる”ブランドデザイン・美味しさへ・顧客体験を強化。お客様を第一に考えた新戦略。

ドミノ・ピザ ブランドマネージャー森田直紀からは、ブランドリニューアルの詳細と「ブランド強化戦略」3本の柱と、ブランドリニューアルの変更点について語られました。



1つ目の柱「選ばれるブランドデザイン」

新CMの公開と共に、新しくなったブランドロゴの発表、デザインの変更点について語られました。「新しいデザインでは、今まで以上に商品の美味しさにフォーカスし、見れば思わず「美味しそう」「食べたい」と、直感的にお客様を楽しませることができる世界観を目指しました。」と説明しました。

2つ目の柱「選ばれる美味しさへ」

ほぼ全てのピザ*のチーズ量を20％増量し、ピザ耳までチーズとトッピングをのせる商品の大幅リニューアルに加え、一部定番商品のトッピングも増量すると発表。また、ブランドメッセージ「だって好きでしょ？」を体現する新レギュラーメニューとして「ワールドチーズ」と「オールスターミートBBQ」の登場についても説明。また、新商品だけでなく、ドミノ・ピザが大切にしてきた“手作り”へのこだわりもこれまで通り守っていきますと熱く語りました。

（＊）ニューヨークスタイルとピザBENTOを除く。

3つ目の柱「選ばれる顧客体験」

お客様が食べたいピザをシンプルに選べるように、メニューの商品構成の見直し・最適化を実施。また、クーポン利用時に商品ごとで変わっていた複雑な追加料金を廃止し、透明性のある価格への見直しをしたことを発表しました。

価格の変更に関しては、各種コストの高騰が続いているなかでも、お客様へのさらなる「美味しさ」と「価値」をお届けし、より分かりやすいサービスを追求すると宣言したうえで、市場の需要が伸びたデリバリーは既存ピザ商品24品（Mサイズ）で平均約600円の値下げ。お持ち帰りでは、「お持ち帰り半額(TM)」サービスを終了し、デリバリー30％オフとなる「お持ち帰り割」を新たに導入すると発表しました。

最後に森田は、「ドミノ・ピザを食べるだけで幸福感があふれ、囲むだけで自然とみんなが笑顔になる。そんな選ばれる存在であり続けることを目指して、これからもドミノ・ピザは進化を続けていきます。」と締めくくりました。

- M-1王者たくろうさん登壇！ドミノ・ピザ、新旧商品当てクイズに挑戦。新商品の実食にきむらバンドさん、「これは“だって好っきゃもん！”」とピザ愛を叫ぶ！

発表会後半には、M-1グランプリ2025年王者のたくろうさんが登壇し、新ブランドメッセージ「だって好きでしょ？」の感想やリニューアルを経てより美味しくなった商品を試食しました。

スポーツ観戦などもですが、人と集まった時など幸せを共有する時にピザをよく食べていたという、きむらバンドさんは、新ブランドメッセージ「だって好きでしょ？」について、「生活者代表として“はい！”」と自信たっぷり答えた後、「素直に問いかけていただいている感じがいいですね。」と語りました。人が集まる時や記憶に残る時にはいつもピザがあったという赤木さんは「だって好きでしょ？という強気でストレートなメッセージにぐっときました！」と、新ブランドメッセージに共感しました。

試食では、ドミノ・ピザ代表取締役兼CEO ディーター・ハーベルが自らピザを壇上に運び、たくろうさんの目の前に届けるところからスタート。ディーターが「私がドミノ・ピザCEOのディーターです」と紹介すると、すかさずきむらバンドさんが「ビバリーヒルズネタでもCEOのネタをやっていたのですが、本当にCEOに会えることがあるなんて。一番高級な商品を届けられたみたい！」と驚きと困惑を見せたワンシーンに会場では笑いが巻き起こりました。

運ばれてきたピザボックスをきむらバンドさんが開けると、「耳までチーズと具材が沢山のっていて、これは食べ応えがありそうですね。」とその見た目に声を上げる場面も見られました。その後、きむらバンドさんの「だって目隠し好きでしょ？」のコメントを受けて、赤木さんが笑みを浮かべながら目隠しをし、旧商品とチーズ20%増量・トッピング増量を施した新商品の順に試食。そのままどちらがリニューアル後の商品かを当てるクイズを実施しました。新商品を口にした赤木さんは、「厚みとボリュームが凄い。これは美味しい。ん～～ボリューミー。」と繰り返しコメント。2つの商品の違いに驚きを見せました。

クイズの回答では核心をついた様子で2つ目が新商品と回答し、森田から正解だと発表されると、きむらバンドさんから「所狭しとトッピングがのっていて、皆（トッピングやチーズ）が大活躍している！」とコメントし、目隠しを外した赤木さんは「ボリュームが凄いので、一口でも大満足！」と太鼓判を押しました。

森田からは「今回のリニューアルでは、チーズを20％増量し、さらにピザの耳の端まで具材とチーズがしっかりのるように進化しました。赤木さんが感じてくださった通り、新商品は耳まで具材とチーズがのっているので、食べた時の満足感だけでなく、持った時のずっしり感でも違いがわかると思います。」と、リニューアルのポイントを解説しました。

その後、新たにレギュラーメニューに加わる「ワールドチーズ」と「オールスターミートBBQ」の試食も実施。きむらバンドさんが「ワールドチーズ」を、赤木さんが「オールスターミートBBQ」をそれぞれ10秒間で食レポするチャレンジが行われました。

「ワールドチーズ」を見た赤木さんときむらバンドさんは、「めっちゃワールド。チーズの地球が出来上がっている。チーズ惑星だ！」と会場を沸かせつつ、きむらバンドさんの試食後には「押し寄せるチーズチーズ。その濃厚さに驚く。このチーズの世界に溺れろ～！」と映画のワンシーンのようなコメントに、森田が「まるでCMのようですね」と掛け合い、会場を温めました。

「オールスターミートBBQ」の食レポでは、きむらバンドさんから「耳からお願いします！」という無茶ぶりが飛び出す一幕も。赤木さんは「え、耳から!?あ、あ、、うま～。みっ耳まで具が・・みっ耳まで・・オッオールスター！ホームラン！勝ち！」とタイムオーバーになりながらも全力でチャレンジすると、きむらバンドさんが「10秒オーバーだし、アウトです」とキレキレの突っ込みが飛び出す一幕も。試食後には「人が食べているとこを見ると自分も食べたくなっちゃう。ピザは持っただけで幸せ！」と笑顔でコメントしました。

最後に、赤木さんからは「美味しいピザを無料で食べさせていただき（笑）嬉しかったです。これからも、機会があるごとに食べさせていただきたいと思います！」とコメント。きむらバンドさんからは「大丈夫か？と思うくらい、サービス精神が凄くて、お客様のことを考えてくれているなと思いました。“だって好きでしょ？”に対して、生活者代表として、だって好っきゃもん！と返させてください！」と力強くコメントし、終始笑いに包まれた雰囲気の中、発表会は終了いたしました。

- 「ドミノ・ピザ ブランドリニューアル発表会」概要

日程：2026年6月23日（火）10:00～10:40

会場：ドミノ・ピザ 南馬込店

登壇者：

ゲスト お笑いコンビ たくろうさん

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン 代表取締役兼CEOディーター・ハーベル

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン マーケティング部 ブランドマネージャー 森田直紀（もりた なおき）

- 宅配ピザのパイオニア・国内売上No.1

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして、1985年9月30日にその歩みをスタートしました。以来、宅配専用バイク、ネット注文、1枚で4 種類の味が楽しめる「クワトロ・ピザ」をはじめとした新しいピザの提案を続け、宅配ピザチェーン業界を牽引。好きなものを好きな時に、思いっきり食べたい！というピザ好きの欲望に応えるため、ブランドメッセージ「だって好きでしょ︖」を掲げ、生地の店内仕込みから、チーズやトッピングにこだわって、美味しく、お客様が無性に食べたくなる価値のあるピザと幸せをお届けします。