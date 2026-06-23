再生医療×美容皮膚科学の融合。テルース製薬から、独自浸透技術「NUC」とエクソソームを凝縮した次世代セラム『METOS force Exo Solution Serum』が誕生。

【新ブランド】再生医療の知見を肌へ。メディカルスキンケアブランド「METOS force（メトスフォース）」デビュー

テルース製薬株式会社再生医療と美容皮膚科学が交差する場所で。

テルース製薬株式会社は、再生医療と美容皮膚科学の融合から生まれた新しいメディカルケア化粧品ブランド「METOS force（メトスフォース）」をローンチいたします。その第一弾として、浸透力と成分力にこだわり抜いた美容液『Exo Solution Serum（エクソリューションセラム）』を発売いたします。



肌の美しさを支える幹細胞は、20代をピークに年齢とともに減少するといわれています。

私たちが目指したのは、単なる「補うケア」ではなく、年齢とともに変化する肌環境に着目し、肌の土台から美しさを支えること。製薬会社としての知見を結集し、確かなエビデンスに基づいたアプローチを提案します。

【成分】話題の「ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム」×「β-NMN」を贅沢に配合

妥協なき先進成分：エクソソーム × β-NMN

本質的なエイジングケア*を追求し、今、美容医療の分野で最も注目される2つの成分を軸に処方を組みました。※年齢に応じたケア

●ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム

幹細胞由来の成長因子を豊富に含み、肌深部から湧き上がるようなハリと弾力を与えます。表面のキメを整え、内側から輝くようなツヤ肌へと導きます。

●β-NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）

「次世代の美容成分」として知られるNMNが、年齢とともに失われがちな潤いと健やかさをサポート。思わず触れたくなるような、いきいきとした上質な素肌へ導きます。

●保湿サポート成分

インナードライ（内部乾燥）対策にナノ型ヒアルロン・トレハロースを使用。保湿肌状態が安定します。

【独自技術】水分子を微細化する「NUC（ナノユニットクラスター）」の威力 独自技術：非常識な浸透力「NUC（ナノユニットクラスター）」

どんなに優れた美容成分も、角質層の深部まで届かなければその真価を発揮できません。

METOS forceは、独自技術「NUC（ナノユニットクラスター）」を採用。水分子のクラスターを極限まで微細化することで、有用成分の浸透をサポートします。これにより、必要な成分を深部（角質層）までダイレクトに届け、肌の土台から整えます。

【設計特徴】エイジングケアから美容施術後のダウンタイムケアまで。揺らぎがちな大人の肌に寄り添う設計

あらゆる肌悩みに対応。日常のケアから、特別なケアまで。

『Exo Solution Serum』は、日々のエイジングケアはもちろん、美容施術後のダウンタイムケアや、乾燥・敏感肌による肌荒れ・かゆみ対策としても最適です。

アラントインやグリチルリチン酸２Ｋといった整肌成分も配合し、ダメージを受けた肌を優しく包み込みます。

グリセリンフリーで軽いのにしっとり潤う

毛穴をふさぎニキビの原因となることがあるグリセリンを無添加に。代わりにジグリセリンを使用することで角層までなじみやすく上品な仕上がりに。ニキビができやすい肌でも毎日心地よくご利用いただけます。

【商品サマリー】

【全成分】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178603/table/2_1_3c687384050cb90c75f68e4c973082f6.jpg?v=202606230751 ]

水、ＢＧ、ジグリセリン、ペンチレングリコール、ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム、ニコチンアミドモノヌクレオチド、アラントイン、グリチルリチン酸２Ｋ、グリシン亜鉛、シクロヘキサン-１，４-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、デキストラン硫酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、トレハロース、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、ヒドロキシエチルセルロース、ＰＰＧ-１０メチルグルコース、プロパンジオール、ヒドロキシアセトフェノン、クエン酸Ｎａ、クエン酸、カプリルヒドロキサム酸、ＥＤＴＡ-２Ｎａ、二酸化炭素

*エイジングケア：年齢に応じたお手入れのこと

【本件に関するお問い合わせ先】

テルース製薬株式会社

HP：https://www.tellus-lab.jp/

公式オンラインショップ：https://tellus-ec.com/

info@tellus.jp