もみわセミナーvol.88「I(ハート)瀬戸内海！～瀬戸内の海を知る・食べる・まもる～」を開催します[岡山県瀬戸内市]

瀬戸内市役所

岡山県瀬戸内市にある「瀬戸内市民図書館」では、令和8年7月5日(日)に、もみわセミナーvol.88「I(ハート)瀬戸内海！～瀬戸内の海を知る・食べる・まもる～」を下記のとおり開催しますのでお知らせいたします。

セミナー開催の背景・目的

瀬戸内の海の、産業・保全・食について複数の講師がリレー形式で語る講演会です。

瀬戸内海をのぞむまち、岡山県瀬戸内市。瀬戸内市の邑久町漁業協同組合のカキ漁は、2019年12月に持続可能な漁業に取り組む産地を証明する「MSC認証」を取得しました。

瀬戸内市の海に関する先進的な取り組みを、より多くの人に知ってもらうため、邑久町漁業協同組合の組合長 松本正樹組合長、料理研究家の喜多マリコ氏、岡山県水産課職員の中根康介氏、瀬戸内市生活環境課職員の坪本美希氏にそれぞれの視点からリレー形式でお話しいただきます。

ぜひ、お気軽にお申込みください！

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184040/table/34_1_95aa5cf9733a614fc85e640b8575c951.jpg?v=202606230651 ]

問い合わせ

岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市民図書館

電 話：0869-24-8900 ※10:00～18:00（木・金は19：00まで開館）

休館日：月曜日、祝日の直後の平日、毎月最終水曜日、年末年始、特別整理期間