【兵庫県宍粟市】温泉併設グランピング施設が公式SNS・広告に出演できる宿泊体験モデルを募集＜ウッドデザインパーク与位＞

ウッドデザインパーク株式会社

兵庫県宍粟市の温泉併設グランピング施設「ウッドデザインパーク与位」では、公式ホームページ・SNS・広告媒体等で使用するプロモーション写真の撮影にご協力いただける「宿泊体験モデル」を募集いたします。

今回の募集では、実際に施設へ宿泊していただき、グランピングテントでの滞在、BBQや朝食、焚き火、温泉、施設内でくつろぐ様子など、ウッドデザインパーク与位で過ごす1泊2日の宿泊体験を撮影させていただきます。

カップルや女性グループの方を歓迎しており、専門学生・大学生の方もご応募いただけます。

森の中で過ごす“宿泊体験”を、よりリアルに伝えるために

ウッドデザインパーク与位は、兵庫県宍粟市の自然に囲まれた場所にあるグランピング施設です。

施設には宿泊用のグランピングテントやコテージがあり、アウトドア初心者の方でも気軽に自然の中で過ごせる滞在を楽しめます。

大阪・神戸・姫路方面からもアクセスしやすい自然豊かなロケーションが特徴です。

今回の撮影では、実際にご宿泊いただく方の自然な表情や過ごし方を通して、施設写真だけでは伝わりきらない施設の魅力を届けることを目的としています。

「森の中でゆっくり過ごす時間」

「仲間と楽しむBBQ」

「焚き火を囲む夜」

「温泉で整うひととき」

そうした宿泊体験の空気感を、公式ホームページやSNS、広告素材を通じて発信してまいります。

撮影以外の時間は、施設での滞在を自由に楽しめる

撮影は10:00～19:00の間で、3時間程度を予定しています。

撮影以外のお時間は、施設での滞在を自由にお楽しみいただけます。

夕食・朝食付きの宿泊体験として、ウッドデザインパーク与位での時間をゆっくりお過ごしいただけます。

また、19:00以降はご宿泊せずにお帰りいただくことも可能です。

主な撮影シーン

撮影では、施設内での滞在風景を中心に、下記のようなシーンを予定しています。

・客室でのご滞在風景

・BBQやお食事風景

・焚き火体験

・施設内でのくつろぎの様子

・アクティビティ体験風景

※撮影内容は変更となる場合がございます。

募集概要

【募集内容】

ウッドデザインパーク与位 宿泊体験モデル

【宿泊対象日】

2026年7月13日（月）～7月14日（火）

1泊2日

【施設名】

ウッドデザインパーク与位

【住所】

兵庫県宍粟市山崎町与位66-3

【内容】

宿泊体験の写真・動画撮影モデル

【お食事】

夕食・朝食付き

【チェックイン】

15:00

【チェックアウト】

11:00

【撮影時間】

10:00～19:00の間で3時間程度

【応募対象】

・カップル

・女性グループ

・専門学生

・大学生

応募条件

・公式ホームページ、SNS、広告媒体等への写真・動画掲載にご同意いただける方

・撮影にご協力いただける方

・当日、指定時間内の撮影にご参加いただける方

応募方法

公式Instagram「@wood_designpark_yoi」のDMへ、下記情報をご記入のうえご応募ください。

【必要事項】

・お名前

・年齢

・電話番号

・ご来場人数

・ご来場者様のお写真

応募期間

2026年6月30日（火）まで

当選発表

2026年7月6日（月）予定

※当選者様へInstagramのDMにてご連絡いたします。

※落選された方への個別連絡は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

注意事項

・応募多数の場合は選考のうえ、当選者様を決定いたします。

・撮影した写真・動画の使用媒体や掲載期間は、施設側に一任いただきます。

・交通費はご参加者様のご負担となります。

・天候や施設都合により、撮影内容が変更となる場合がございます。

・未成年の方がご参加される場合は、保護者の同意が必要となる場合がございます。

ウッドデザインパーク与位について

ウッドデザインパーク与位は、兵庫県宍粟市にある温泉併設のグランピング施設です。

自然に囲まれたロケーションで、グランピング宿泊やコテージ宿泊、日帰りBBQなどを楽しめます。宿泊では、夕食BBQや朝食、焚き火、隣接する「しそう よい温泉」での入浴など、自然の中でゆっくり過ごすアウトドアステイを体験できます。

大阪・神戸・姫路方面からも訪れやすく、カップル旅行、女子旅、学生旅行、家族旅行など、幅広いシーンで利用されています。

施設概要

施設名：ウッドデザインパーク与位

所在地：兵庫県宍粟市山崎町与位66-3

公式サイト：https://wood-designpark.jp/yoi/

公式Instagram：@wood_designpark_yoi