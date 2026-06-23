【7/18(土)】親子で楽しく学べる！シリア料理教室

特定非営利活動法人 Piece of Syria

「シリアってどんな国？」

「どんな料理を食べているんだろう？」

このイベントでは、親子で一緒にシリア料理を作りながら、楽しく異文化に触れる体験ができます！



講師は、シリア・アレッポ出身のJenny先生。

アルメニアのルーツを持つシリア人女性。英語の先生であり、日本でシリア・アルメニアの文化や家庭料理を伝える活動をしています。

料理を作るだけでなく、シリアの暮らしや文化についてのクイズや交流タイムも用意しています。

子どもたちも料理に挑戦しながら世界を知り、親子で楽しい時間を過ごせます。

海外や国際交流に詳しくない方でも大歓迎！

ぜひ親子でお気軽にご参加ください。

（※ 大人のみの参加もお待ちしています）

【メニュー（予定）】

・3色の彩りフムス

・ミニシャワルマのファッテ

・さっぱりきゅうりのヨーグルトサラダ

・ココナッツボール（デザート)

【スケジュール（予定）】

13:00 受付開始（※13:30に開始するので、ご注意ください）

13:30 選択クイズで準備体操

13:45 Jenny先生のシリア紹介

14:00 クッキングスタート

15:30 試食＆交流

16:30 ワークショップ終了

※時間は多少前後する場合があります。

【開催概要】

●会場：高津市民館 11階 料理室（溝の口駅直結・マルイ11階）

川崎市高津区溝口１-４-１ノクティプラザ２

●時間：7月18日（土）13:30～16:30

●対象：小中学生の親子優先

●持ち物：エプロン、マスク、三角巾またはヒジャブなど、ふきん、筆記用具

●参加費

就学前 無料

大人１人＋小中学生１人 ３０００円

大人１人＋小中学生２人 ３５００円

大人２人＋小中学生１人 ４０００円

大人２人＋小中学生２人 ４５００円

高校生以上 １人 １５００円 （保護者の方とご参加の場合）

大人のみ 1人 ２５００円



※キャンセルポリシー（必ずご確認ください）

・ キャンセル期限： 開催の３日前まで

・ 3日前までのキャンセル：返金可能です

・ それ以降のキャンセル：参加費の全額を頂戴いたします。

（※）返金方法： Peatixの規定および返金手数料に従い、お手続きを行います。

●アレルギーについて（必ずご確認ください）

本イベントは料理教室形式で実施し、同一の調理器具・調理環境で複数の食材を扱います。

そのため、食物アレルギーへの個別対応は原則として行っておりません。

また、アレルゲンの完全な除去や混入防止（コンタミネーション防止）は保証できません。

あらかじめご了承のうえ、お申し込みください。

●定員：先着13組



みなさまのご参加をお待ちしています！

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【NPO法人Piece of Syriaとは】

「シリアをまた行きたい国にする」ことを目指し、2016年に設立。2021年7月にNPO法人化。シリアの未来の平和の土台を作るために、幼稚園運営、小学校の校舎修復、心のケアなどを通じて、5万人を超えるシリアの子どもたちに教育を届ける。また、日本全国やオンラインで「シリアの今と昔」を伝えることを通じて平和について考える講演・写真展などのイベントを実施。そうした活動が対外的に評価され、Forbes Japan「いま注目のNPO 50」、「社会貢献者表彰」「風に立つライオン・オブ・ザ・イヤー」などに選出。

【Web】http://piece-of-syria.org/

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