VOLIX WEAR 2nd Collectionを発表。

株式会社URUSHIVOLIXWEAR 2026 2nd Collection

トレーニングウェアブランド「VOLIX WEAR」は、2nd Collectionを発表いたします。

本コレクションで大切にしたのは、ウェアそのものが主役になることではなく、挑戦を続ける人自身の存在感を引き立てることです。

トレーニング中の集中を妨げず、日常にも自然に馴染むよう、無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインを採用しました。

快適性・耐久性にこだわった素材選び、身体の動きに自然と馴染むシルエット、そして鍛えた身体を静かに引き立てるディテール。

VOLIX WEAR 2nd Collectionは、ジムでのワークアウトはもちろん、移動時間やオフの日のスタイルにも取り入れやすい、新しいVOLIXのスタンダードを提案します。

ストイックに自分自身と向き合い、日々挑戦を続ける人へ。

VOLIX WEARは、その挑戦を支え、あなた自身が主役であり続けるためのウェアを届けます。

今回のコレクションは、大きく「Mesh Series」「Sweat Series」「Piping Series」「Lifestyle & Stage Items」の４つのシリーズで構成されています。



軽さと通気性を備えたMesh Series、重厚な生地感と立体的なシルエットが特徴のSweat Series、そして赤のパイピングがスポーティーなアクセントを加えるPiping Series。トレーニングと日常、そして競技のステージまでをつなぐLifestyle＆Stage Items。素材、シルエット、ディテールの違いによって、それぞれ異なる表情を持ちながらも、VOLIXらしいミニマルで力強い世界観に統一されています。

素材とシルエットで魅せる、VOLIX WEARの新定番

VOLIX WEAR 2nd COLLECTIONのコンセプトは、「素材とシルエットで魅せる、VOLIXの新定番」。

トレーニングウェアに求められる快適性や機能性を大切にしながら、日常のファッションとしても成立するデザインへ。

余計な装飾を加えるのではなく、素材の切り替え、シルエットのバランス、生地の表情、ロゴの配置といった細部によって、シンプルな中に奥行きを生み出しています。

ハードなトレーニングに向き合う時間も、自分を高める日常の時間も、VOLIX WEARが自然に寄り添う。

今回のコレクションは、着る人の挑戦する姿勢を静かに引き立てるためのウェアです。

Tricot Mesh T-shirts,price：\9.,800（tax incl.）,color：RED / BLACK Tricot Mesh Tank,price：\9,800（tax incl. ）,color：RED / BLACK Tricot Mesh Shorts,price：\9,800 (tax incl.),color：RED / BLACKMesh Series

Mesh Seriesは、トレーニング中の快適さを支える、軽さと通気性にこだわったシリーズです。

サイド部分にメッシュ素材を採用することで、身体を動かす時間に必要な通気性と軽やかな着用感を確保。ハードなワークアウト中でも熱がこもりにくく、集中しやすい着心地を目指しました。

デザインはあくまでシンプルに。

ブラックを基調に、同色の素材切り替えを加えることで、主張しすぎないアクセントと機能性を両立しています。トレーニングウェアとしての実用性を備えながら、日常のスタイリングにも自然と馴染む、VOLIXらしいミニマルなメッシュウェアです。

ラインナップは、Tricot Mesh Tank、Tricot Mesh T-shirts、Tricot Mesh Shortsの3型。セットアップでの着用も可能で、ワークアウトシーンに統一感のあるスタイルを生み出します。

Overweight Sweatshirts,price：\13,800 (tax incl.),color：RED / BLACK Overweight Hoodie,price：\15,800 (tax incl.),color：RED / BLACK Overweight Sweatpants,price：\13,800 (tax incl.),color：RED / BLACKSweat Series

Sweat Seriesは、重厚な生地感と、立体感のあるシルエットにこだわったシリーズです。

しっかりとした厚みのある素材を採用し、リラックスして着られる心地よさを持ちながらも、品のある佇まいに仕上げています。

身体のラインを拾いすぎないゆとりのあるシルエットは、ラフな着心地と整った印象を両立。

トレーニング前後の移動やリカバリータイムはもちろん、日常のスタイリングにも取り入れやすく、ワークアウトとライフスタイルの境界を自然につなぎます。

ラインナップは、Overweight Hoodie、Overweight Sweatshirt、Overweight Sweatpantsの3型。セットアップで着用することで、より統一感のあるVOLIXらしいスタイルが完成します。

Piping Track Jacket,price：\19,800 (tax incl.),color：RED Piping Track Pants,price：\16,500 (tax incl.),color：REDPiping Series

Piping Seriesは、黒を基調に赤のパイピングを効かせた、スポーティーな印象のシリーズです。

シンプルなデザインの中に赤のラインを加えることで、動きの中で映えるアクセントをプラス。ミニマルでありながら、内に秘める情熱を感じさせるデザインに仕上げました。

ざらっとした表情のある生地感が、トラックウェアらしいスポーティーさを引き立てます。

トレーニングシーンだけでなく、日常のスタイリングにも取り入れやすいバランスで、VOLIXの新たな表情を感じられるシリーズです。

ラインナップは、Piping Track Jacket、Piping Track Pantsの2型。セットアップで着用することで、統一感のあるスタイルが完成します。

VOLIX Physique Stage Shorts,price：\11,800 (tax inc.）,color：IGNITE RED / MARBLE BLUE VOLIX Essential Cap,price：\6,600（tax incl.）,color：RED / BLACK / WHITE VOLIX Utility Backpack,price：\27,800 (tax incl.) ,size：45LLifestyle & Stage Items

今回のコレクションでは、ウェアシリーズに加え、トレーニングと日常、そして競技のステージまでをつなぐアイテムとして、VOLIX Essential Cap、VOLIX Utility Backpack、VOLIX Physique Stage shortsを展開します。

Capは、ワークアウト前後の移動や日常のスタイリングに取り入れやすい、シンプルで汎用性の高いアイテムです。VOLIXらしいミニマルなデザインにより、トレーニングスタイルにもカジュアルな日常着にも自然に馴染みます。

Backpackは、ジムギアや日常の荷物を持ち運ぶシーンを想定したアイテムです。機能性を大切にしながらも、過度な装飾を抑えたデザインに仕上げることで、トレーニング、移動、デイリーユースまで幅広く活躍します。

VOLIX Physique Stage Shortsは、フィジーク競技のステージで鍛え抜いた身体をより美しく、力強く魅せるためのステージショーツです。展開カラーは、IGNITE REDとMARBLE BLUEの2色。

ウェア、アクセサリー、バッグまでを含めた今回のラインナップは、身体を鍛える時間だけでなく、その前後の移動や日常の過ごし方までを一つのスタイルとして捉えたコレクションです。

VOLIX WEARについて

VOLIX WEARは、トレーニングに向き合う人の毎日に寄り添うウェアブランドです。

身体を鍛える時間だけでなく、自分自身を高める日常にも自然に馴染むデザインを目指し、機能性とスタイルを両立したアイテムを展開しています。

シンプルでありながら、素材やシルエット、ディテールにこだわることで、着る人の挑戦する姿勢を引き立てる。

VOLIX WEARは、日々自分と向き合い、前に進み続ける人のためのウェアを提案していきます。

販売情報

発売日：2026年6月27日

販売場所：VOLIX 公式オンラインストア

公式サイト：https://volix.jp

Instagram：https://www.instagram.com/volix_wear/?hl=ja

会社概要

会社名：株式会社VOLIX

所在地：北海道江別市向ヶ丘51-16

代表者：大藤翔平

事業内容：トレーニングギアの企画販売、アパレル商品の企画・販売、イベント事業

お問い合わせ：support@volix.jp