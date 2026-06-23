【株式会社デイトナ】コンパクトに収納できるペグハンマー「iペグハンマー NAGURI」と、純正交換タイプの「ラジエターキャップ」に新色を追加！

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株式会社デイトナ

株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、コンパクト＆デザイン性抜群の「iペグハンマー NAGURI」と、純正交換タイプの「ラジエターキャップ」の新色を発売いたしました。





iペグハンマー NAGURI ABS/スチール




ペグ抜きにも使えるフック付き

ヘッドはスチール、ハンドルはABS樹脂製


ハンドル部分は握りやすい名栗加工

収納イメージ


さらば、収納ストレス。ハンマーヘッドから無駄な出っ張りを削ぎ落し、スタイリッシュでコンパクトなI型ペグハンマー。スチールヘッドにABS樹脂製のハンドルを組み合わせた、オールブラックモデルを追加しました。

【 意匠登録 No.D1808941 】



・iペグハンマー NAGURI ABS/スチール（64012）　　標準価格（税込）\2,970(https://www.daytona.co.jp/products/detail/64012/)



‹ デイトナアウトドア スペシャルサイト（ECサイト）(https://outdoor.daytona.co.jp/products/0105003) ›



ラジエターキャップ レッド




耐薬性・撥水性に優れるシリコーンを使用したパッキン

装着例


純正交換タイプのラジエターキャップに新色のレッドを追加しました。本体はアルミ製で、パッキンには耐薬性・撥水性に優れたシリコーン素材を使用。サビなど経年劣化したラジエターキャップの交換用としてはもちろん、カスタムのワンポイントにも最適です。耐圧1.1kg/cm²。



・ラジエターキャップ レッド（65323）　　標準価格（税込）\1,650(https://www.daytona.co.jp/products/detail/65323/)



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株式会社デイトナについて


株式会社デイトナ本社・テストコース

株式会社デイトナは、静岡県周智郡森町に本社を置くオートバイアフターパーツメーカーです。昭和47年（1972年）の設立以来、バイク文化の創造企業としてチャレンジを続け、独自の企画開発力でバイクライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供することで、世界のライダーに支持されるブランドを目指しています。



株式会社デイトナ


所在地　：静岡県周智郡森町一宮4805
代表者　：代表取締役社長 織田哲司
URL　　：https://www.daytona.co.jp