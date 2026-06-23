[ 第18回 はも道中・淡路島から京都八坂神社でハモを奉納 ]

南あわじ市はも道中(淡路島産ハモを練り歩きにて運ぶ様子)

一般社団法人淡路島観光協会は、第18回はも道中を2026年7月6日(月)に開催します。このイベントは、京都の祇園祭が別名：ハモ祭りと呼ばれること、その昔、淡路島が天皇の食材を献上していた御食国(みけつくに)であったことに因み、祇園祭にあわせて八坂神社に淡路島特産のハモを奉納し、ハモと夏の淡路島観光PRを行うものです。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131305/table/44_1_a684036e723f7ab4ff203caee79ab546.jpg?v=202606230651 ]

内容

八坂神社前の四条通を練り歩いた後、淡路島産のハモとタマネギ、淡路島手延べそうめんを使った郷土料理「ハモすき」の振舞い(限定200食)、500年以上の歴史をもつ淡路人形浄瑠璃と淡路島の南端の島でハモの産地でもある沼島(ぬしま)の児童がコラボレーションする「太鼓演奏奉納」など

はも道中の様子(八坂神社へ)淡路島産ハモ淡路島の郷土料理「ハモすき」ハモ漁の様子

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=results ]

南あわじ市の取り組みを全国の皆様に応援いただければ幸甚です。

〇寄附で応援 ふるさと納税直営サイト（https://furusato-373awaji.jp/）

同じ返礼品でも直営サイトでは感謝の気持ちをさらに大きく表した寄附額になっています。

〇買って応援 南あわじ市マルシェ（https://marche-373awaji.jp/）

淡路島の特産品のほか、ふるさと納税返礼品で人気の品や現地でしか買えないものをラインナップ。

〇訪れて応援 兵庫県最大級産直市場「美菜恋来屋」

ホームページ：https://www.minacoicoiya.com/

住所：南あわじ市八木養宜上1408

営業時間：9:00～18:00

定休日：毎週火曜日（臨時営業あり）